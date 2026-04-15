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Barcelone et Manchester City s’affrontent pour recruter un milieu de terrain de 16 ans évoluant à Palmeiras, et le club catalan est déterminé à ne pas manquer cette opportunité, après les dossiers Endrick et Estevao
Barcelone accélère les négociations pour recruter un jeune talent brésilien
Selon AS, le FC Barcelone accélère pour finaliser le recrutement de Conceicao. Le club catalan observe déjà depuis longtemps la progression de ce milieu offensif, auteur de quatre buts et trois passes décisives en sept matchs lors de la Copa da Copinha. Souhaitant éviter les déconvenues passées avec Endrick, Estevao ou Rayan, le club catalan a pris les devants et engagé des discussions rapides. Sous contrat jusqu’en janvier 2029 et doté d’une clause libératoire de 100 millions d’euros, le jeune Brésilien pourrait tout de même changer d’air contre un chèque d’environ 50 millions, entre partie fixe et variables, selon les informations transmises.
Manchester City occupe actuellement la première place de la Premier League.
Manchester City et Chelsea sont les principaux rivaux à battre dans cette course de fond. Selon ESPN Brasil, City s'efforce de resserrer l'étau autour du jeune joueur afin d'écarter les autres clubs anglais. Fort de ses relations solides nouées lors des transferts de Gabriel Jesus et Vitor Reis, City a préparé une offre indicative de 40 millions d'euros, la plus importante présentée à ce jour. Les dirigeants de Chelsea suivent également la situation de près tout en attendant patiemment le moment idéal pour soumettre une proposition officielle.
Un talent d'exception qui fait déjà parler de lui
Avec le maillot numéro 10 dans le dos, Conceicao a fait son entrée en fanfare lors du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans, au Paraguay. Il s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi, totalisant un but et deux passes décisives. Les observateurs saluent un talent hors norme, qu’ils comparent déjà aux débuts d’Estevao. Le jeune homme a lui-même décrit son style de jeu lors d’une récente interview, expliquant : « J’adore les duels, dribbler et battre mes adversaires grâce à ma vitesse. » Interrogé sur sa principale source d’inspiration pour atteindre les sommets du football professionnel, l’adolescent a clairement désigné son modèle actuel, ajoutant fièrement : « Ma référence, c’est Endrick… »
- Cesar Greco / Palmeiras
Perspectives d’avenir
Conceicao ne pourra pas s’engager en Europe avant d’avoir officiellement 18 ans. Palmeiras, qui n’est pas pressé de le céder, projette de l’intégrer directement à l’équipe première d’Abel Ferreira dès la fin du tournoi U17. L’objectif est qu’il devienne un élément clé du groupe professionnel avant un transfert estimé à plusieurs millions d’euros vers un club étranger.