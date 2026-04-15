Barcelone et Manchester City s’affrontent pour recruter un milieu de terrain de 16 ans évoluant à Palmeiras, et le club catalan est déterminé à ne pas manquer cette opportunité, après les dossiers Endrick et Estevao

Avec le maillot numéro 10 dans le dos, Conceicao a fait son entrée en fanfare lors du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans, au Paraguay. Il s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi, totalisant un but et deux passes décisives. Les observateurs saluent un talent hors norme, qu’ils comparent déjà aux débuts d’Estevao. Le jeune homme a lui-même décrit son style de jeu lors d’une récente interview, expliquant : « J’adore les duels, dribbler et battre mes adversaires grâce à ma vitesse. » Interrogé sur sa principale source d’inspiration pour atteindre les sommets du football professionnel, l’adolescent a clairement désigné son modèle actuel, ajoutant fièrement : « Ma référence, c’est Endrick… »