Barcelone et le Real Madrid rejettent le projet spécial de « journée rétro » de la Liga, les géants du Clasico refusant de porter leurs maillots emblématiques
Un voyage divisé dans le passé
Le football espagnol s'apprête à vivre une transformation nostalgique entre le 10 et le 13 avril, alors que la Liga organise la toute première « journée rétro » du football professionnel européen. Cette initiative implique 38 clubs des deux premières divisions, qui porteront des maillots nouvellement conçus, inspirés des périodes légendaires de leur histoire. Les arbitres devraient également participer à l'événement en portant des uniformes vintage sur mesure. Cependant, cette célébration collective du patrimoine ne fait pas l'unanimité : si la grande majorité des clubs de la ligue y participent, Barcelone, le Real Madrid, Getafe et Rayo Vallecano ne porteront pas de maillots rétro sur le terrain. Si le Barça et les deux derniers clubs invoquent des obstacles logistiques, le Real Madrid se serait quant à lui complètement distancié du projet.
Créer un héritage vivant
Les responsables de la ligue ont présenté ce projet comme un pont émotionnel essentiel entre les différentes générations de supporters. Jaime Blanco, directeur du bureau des clubs de la Liga, a souligné que « la Journée rétro est une occasion unique de rendre hommage à l'histoire de nos clubs et aux symboles qui ont marqué plusieurs générations de supporters. C'est un moyen de faire revivre le passé, de continuer à créer des expériences et de forger un héritage qui touche émotionnellement les supporters. Présenter cette collection lors de la Grande Semaine de la mode espagnole est le moyen idéal pour étendre cette identité au-delà du terrain et placer le football au premier plan du débat culturel et créatif. »
Une réinitialisation audiovisuelle totale
La campagne, intitulée « 42 Legacies, 42 Ways to Win » (42 héritages, 42 façons de gagner), vise à offrir une expérience immersive qui va bien au-delà de la tenue des joueurs. Les retransmissions télévisées feront l'objet d'une refonte stylistique, intégrant des graphismes de style rétro et une identité visuelle spécifique afin de transporter les téléspectateurs dans le passé. Ce projet transversal implique des légendes, des sponsors et le musée « Legends, The Home of Football » afin d'amplifier le récit historique sur les plateformes numériques et physiques. Cependant, le refus des deux clubs les plus titrés d'Espagne, Barcelone et Madrid, de présenter les maillots affaiblit sans doute l'impact collectif d'un projet destiné à célébrer l'identité commune du football espagnol.
Du podium au terrain
Les kits participants seront dévoilés lors d'un événement prestigieux le 19 mars, pendant la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Après cette vitrine culturelle, les fans auront l'occasion de voir les classiques réinventés en action lors de la 31e journée de la Liga et de la 35e journée de la Segunda Division. Si la plupart des clubs de la ligue adhèrent à ce changement stylistique, quatre équipes continueront à porter leurs tenues standard 2025-26. En tant que seule grande ligue européenne à entreprendre une initiative aussi coordonnée, la Liga évaluera l'impact commercial et l'engagement des fans afin de déterminer si les tenues « rétro » deviendront une pratique courante.
