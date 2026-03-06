Barcelone et le Real Madrid rejettent le projet spécial de « journée rétro » de la Liga, les géants du Clasico refusant de porter leurs maillots emblématiques

Les responsables de la ligue ont présenté ce projet comme un pont émotionnel essentiel entre les différentes générations de supporters. Jaime Blanco, directeur du bureau des clubs de la Liga, a souligné que « la Journée rétro est une occasion unique de rendre hommage à l'histoire de nos clubs et aux symboles qui ont marqué plusieurs générations de supporters. C'est un moyen de faire revivre le passé, de continuer à créer des expériences et de forger un héritage qui touche émotionnellement les supporters. Présenter cette collection lors de la Grande Semaine de la mode espagnole est le moyen idéal pour étendre cette identité au-delà du terrain et placer le football au premier plan du débat culturel et créatif. »