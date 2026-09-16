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Barcelone et le Real Madrid en état d’alerte maximale alors que le prodige de Manchester United JJ Gabriel réclame un départ d’Old Trafford
Le prodige réclame un départ d'Old Trafford
Manchester United est engagé dans un bras de fer surprise avec Gabriel. Le talentueux joueur de 15 ans et ses représentants ont stupéfié les dirigeants d’Old Trafford en soumettant une demande soudaine de quitter le club immédiatement. Cependant, Manchester United reste ferme et refuse catégoriquement de céder sur ce dossier. Le club ne résiliera en aucun cas le contrat du jeune joueur, ce qui signifie qu’il ne peut actuellement pas être désinscrit.
Malgré cette position ferme du club anglais, la situation a alerté plusieurs grands clubs à travers l’Europe. Les géants espagnols Barcelone et Madrid suivent tous deux activement l’évolution du dossier en vue d’un transfert potentiel, selon ESPN.
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Madrid prépare un plan pour un adolescent
Gabriel devait initialement figurer dans le groupe de Michael Carrick pour le match de Carabao Cup de mercredi contre Brighton. Une entrée en jeu aurait inscrit son nom dans l'histoire en faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire de United.
Au lieu de cela, l'adolescent très prometteur devrait désormais être totalement écarté du groupe pour le match, après avoir manqué l'entraînement cette semaine. Les dirigeants de United ne connaîtraient pas les raisons exactes de son soudain désir de partir.
Si un départ venait finalement à se concrétiser, Madrid aurait déjà tracé une voie claire. Le même rapport indique que le club espagnol prévoit d'intégrer immédiatement Gabriel à son équipe réserve afin d'accélérer son développement.
Les cadors européens se disputent la star adolescente
Des réglementations strictes empêchent généralement les jeunes joueurs de rejoindre des clubs européens avant l’âge de 18 ans. Cependant, Gabriel possède un passeport irlandais, ce qui le rend pleinement éligible à un transfert très médiatisé vers un club européen.
Le Barça et le Real Madrid ne sont pas les seuls clubs à suivre de près l’évolution de la situation. Les poids lourds de Premier League que sont Manchester City et Chelsea gardent eux aussi un œil très attentif sur le bras de fer tendu impliquant le jeune joueur.
Perdre un grand espoir au profit d’un rival national acharné serait un coup dur pour la direction d’Old Trafford. Il reste toutefois de l’espoir qu’une solution puisse encore être trouvée à l’amiable.
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Des décisions cruciales attendent le mois prochain
La position inflexible de Gabriel a sans aucun doute ouvert la porte à un possible départ l’été prochain. Le tournant immédiat, toutefois, interviendra le 6 octobre, lorsque l’attaquant fêtera son 16e anniversaire.
À partir de cette date précise, l’adolescent deviendra officiellement éligible à signer des formulaires de bourse. Si la situation actuelle paraît extrêmement sombre, les dirigeants de Manchester United gardent l’espoir que cette relation brisée puisse encore être réparée. Pour l’instant, le monde du football observe pendant que le joueur de 15 ans réfléchit à sa prochaine décision de carrière.
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