Manchester United est engagé dans un bras de fer surprise avec Gabriel. Le talentueux joueur de 15 ans et ses représentants ont stupéfié les dirigeants d’Old Trafford en soumettant une demande soudaine de quitter le club immédiatement. Cependant, Manchester United reste ferme et refuse catégoriquement de céder sur ce dossier. Le club ne résiliera en aucun cas le contrat du jeune joueur, ce qui signifie qu’il ne peut actuellement pas être désinscrit.

Malgré cette position ferme du club anglais, la situation a alerté plusieurs grands clubs à travers l’Europe. Les géants espagnols Barcelone et Madrid suivent tous deux activement l’évolution du dossier en vue d’un transfert potentiel, selon ESPN.