Selon Fabrizio Romano pour Caught Offside, le Barça est prêt à « tout miser » sur l’attaquant allemand, déjà sélectionné à onze reprises avec la Mannschaft. « Adeyemi est sur le point de changer de club », assure l’expert italien du mercato.
Traduit par
Barcelone et le BVB auraient trouvé un accord. De nouveaux détails sur le feuilleton du transfert de Karim Adeyemi sont révélés
Barcelone a trouvé un accord avec l’attaquant de 24 ans. L’entraîneur blaugrana Hansi Flick a validé ce recrutement, d’après Fabrizio Romano.
Les Blaugrana perçoivent chez Adeyemi « un potentiel financier également. Le contrat est bouclé, il s'agit d'un contrat de cinq ans. Adeyemi veut rejoindre Barcelone. Il n'est en pourparlers avec aucun autre club. »
Reste à trouver un accord entre les deux clubs. Selon Sky, le BVB aurait rejeté une première offre de 20 millions d’euros et réitéré sa demande initiale de 40 millions.
Selon le Ruhr Nachrichten, cette somme serait toutefois « difficile, voire impossible » à atteindre pour les « Noir et Jaune », ce qui explique pourquoi divers médias ont ensuite évoqué la possibilité d’un échange de joueurs. Si le Barça n’était pas en mesure de payer le montant du transfert exigé par Dortmund, un joueur catalan pourrait être intégré à la transaction. Le trio composé de Roony Bardghji, Hector Fort et Marc Casado semble susciter l’intérêt du BVB.
- Getty Images
Jeu de poker autour du transfert de Karim Adeyemi : Barcelone et le BVB parviendront-ils à s'entendre ?
Selon Sky, le Barça proposerait 22 M€ immédiatement plus 9 M€ de bonus « facilement atteignables » pour s’offrir Adeyemi, un accord étant déjà trouvé.
Selon Bild, les discussions entre le club allemand et l’attaquant, désormais conseillé par le célèbre agent Jorge Mendes, sur une prolongation au-delà de 2027 sont « vouées à l’échec », les deux parties étant « à des années-lumière » l’une de l’autre. L’attaquant percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an, mais il aurait exigé plus de dix millions ainsi qu’une clause de résiliation en cas de prolongation.
Des prétentions auxquelles les dirigeants du BVB, peu enclins à satisfaire pleinement l’international aux onze sélections, semblent réticents, en raison notamment des fluctuations notables dans ses performances. Selon un récent article des Ruhr Nachrichten, des « tensions » seraient apparues ces dernières semaines au sein de la direction du club, les discussions avec l’entourage du joueur étant au point mort.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles