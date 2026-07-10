Barcelone a trouvé un accord avec l’attaquant de 24 ans. L’entraîneur blaugrana Hansi Flick a validé ce recrutement, d’après Fabrizio Romano.

Les Blaugrana perçoivent chez Adeyemi « un potentiel financier également. Le contrat est bouclé, il s'agit d'un contrat de cinq ans. Adeyemi veut rejoindre Barcelone. Il n'est en pourparlers avec aucun autre club. »

Reste à trouver un accord entre les deux clubs. Selon Sky, le BVB aurait rejeté une première offre de 20 millions d’euros et réitéré sa demande initiale de 40 millions.

Selon le Ruhr Nachrichten, cette somme serait toutefois « difficile, voire impossible » à atteindre pour les « Noir et Jaune », ce qui explique pourquoi divers médias ont ensuite évoqué la possibilité d’un échange de joueurs. Si le Barça n’était pas en mesure de payer le montant du transfert exigé par Dortmund, un joueur catalan pourrait être intégré à la transaction. Le trio composé de Roony Bardghji, Hector Fort et Marc Casado semble susciter l’intérêt du BVB.