Barcelone et l’Atlético de Madrid se disputent Julián Álvarez : une offre à durée limitée, une plainte auprès de la FIFA et la volonté du joueur

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé l’intérêt du club catalan pour l’attaquant argentin Julián Álvarez.





«J’ai échangé directement avec l’Atlético de Madrid pour clarifier la situation. Deco a présenté une offre concrète pour le joueur. Nous savons qu’il veut venir au Barça depuis longtemps, bien avant son départ pour Manchester City. Nous avons fait cette proposition avec leplus grand respect pour l’Atlético, pour Cerezo comme pour Gil Marín. Ils ont pris connaissance de notre proposition et nous ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas vendre, faute d’alternative. J’ai alors répondu que, s’ils trouvaient un remplaçant, notre offre resterait valable. Nous la maintiendrons aussi longtemps que nécessaire, mais nous ne nous contenterons pas d’attendre leur décision. Le dossier est ouvert et le transfert peut se concrétiser. Pour l’instant, la réalité est qu’ils ont déclaré ne pas vouloir vendre faute d’alternative. J’espère que, s’ils devaient trouver un remplaçant, l’Atlético de Madrid prendra en considération l’offre du Barça. La proposition n’est pas valable indéfiniment. »