Les escarmouches se poursuivent entre Barcelone et l'Atlético de Madrid au sujet de Julián Álvarez. Après que le joueur s'est exprimé, faisant savoir qu'il était favorable à un transfert, les dirigeants des deux clubs ont pris la parole. Les Madrilènes refusent de le laisser partir, les Catalans attendent une réponse à leur offre – qui n’est toutefois pas valable indéfiniment – et, pendant ce temps, l’Argentin vise un doublé historique en Coupe du monde. Faisons le point sur ce feuilleton qui promet d’animer notre été.
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Barcelone et l’Atlético de Madrid se disputent Julián Álvarez : une offre à durée limitée, une plainte auprès de la FIFA et la volonté du joueur
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé l’intérêt du club catalan pour l’attaquant argentin Julián Álvarez.
«J’ai échangé directement avec l’Atlético de Madrid pour clarifier la situation. Deco a présenté une offre concrète pour le joueur. Nous savons qu’il veut venir au Barça depuis longtemps, bien avant son départ pour Manchester City. Nous avons fait cette proposition avec leplus grand respect pour l’Atlético, pour Cerezo comme pour Gil Marín. Ils ont pris connaissance de notre proposition et nous ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas vendre, faute d’alternative. J’ai alors répondu que, s’ils trouvaient un remplaçant, notre offre resterait valable. Nous la maintiendrons aussi longtemps que nécessaire, mais nous ne nous contenterons pas d’attendre leur décision. Le dossier est ouvert et le transfert peut se concrétiser. Pour l’instant, la réalité est qu’ils ont déclaré ne pas vouloir vendre faute d’alternative. J’espère que, s’ils devaient trouver un remplaçant, l’Atlético de Madrid prendra en considération l’offre du Barça. La proposition n’est pas valable indéfiniment. »
Les propos du numéro un des Catalans font suite à ceux du président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, qui avait réaffirmé que son club « n'était pas disposé » à céder l'attaquant argentin. Après le match opposant l'Argentine à l'Autriche lors de la Coupe du monde 2026, Alvarez s'était montré ouvert à l'idée de rejoindre les Blaugranas pour « réaliser son rêve ». «Nous avons été pris de court et nous avons fait ce que nous devions faire : rappeler qu’il est un joueur de l’Atlético de Madrid, que nous n’avons reçu aucune offre et que, même si c’était le cas, nous ne souhaitons pas le vendre», avait tranché Cerezo.
Rappelons qu’Alvarez est sous contrat avec l’Atlético jusqu’au 30 juin 2030 et qu’il dispose d’une clause libératoire de 500 millions d’euros. Par ailleurs, l’Atlético a annoncé son intention de déposer une plainte auprès de la FIFA contre le Barça pour contact illicite avec l’attaquant. Le club catalan serait prêt à monter jusqu’à 130/140 millions d’euros (bonus compris), une somme qui, pour l’instant, ne suffit pas à convaincre les Madrilènes.