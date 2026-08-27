Laporta a relancé la dernière controverse en réaffirmant l’intérêt du FC Barcelone lors d’un entretien sur les réseaux sociaux du club. Le président a insisté sur le fait que son équipe ne fait que réagir aux rumeurs selon lesquelles l’Atletico serait prêt à négocier avec d’autres prétendants, comme Arsenal.

« Avant toute chose, nous avons le plus grand respect pour l’Atletico de Madrid », a déclaré Laporta. « Cela n’est pas motivé par des actions entreprises par le Barça. Cela est motivé par le fait que l’Atletico nous a dit qu’il ne vendait pas [Alvarez]. Cependant, on dirait que... ils essaient de parvenir à des accords avec d’autres clubs. »

Le patron du Barça a soutenu que son offre colossale était toujours sur la table. « Nous sommes très intéressés par l’achat de Julian Alvarez », a-t-il ajouté. « Nous aimerions que notre offre soit acceptée. »

L’Atletico a répondu avec fureur, excluant totalement une vente à son rival national. Dans un communiqué cinglant, le club a déclaré : « Le joueur est présenté comme la victime, mais les seules victimes dans l’affaire Julian sont nous. Nous avons été lésés à la fois financièrement et socialement.

« Il y a zéro pour cent de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’est pas une question d’argent ; c’est une question de dignité. Une campagne pleine de mensonges et de demi-vérités a été créée. Les seuls à payer le prix de tout cela sont l’Atletico. »