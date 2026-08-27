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Barcelone et l’Atlético de Madrid s’apprêtent à vivre une confrontation gênante à Monaco, alors que la guerre de transfert pour Julian Alvarez devient TOXIQUE après une vive passe d’armes publique
La tension monte avant le tirage au sort de Monaco
Le prochain tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco servira de terrain d’affrontement embarrassant pour le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Des représentants des deux clubs, dont le président de l’Atleti Enrique Cerezo et le vice-président du Barça Rafa Yuste, vont se croiser quelques jours seulement après une importante brouille publique, selon SPORT.
Le géant catalan pousse désespérément pour recruter l’attaquant de 26 ans Alvarez. Malgré une énorme offre de 100 M€, le club de Diego Simeone a immédiatement rejeté la proposition sans ouvrir de négociations. Le club de la capitale avait auparavant signalé le Barça à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) en juillet pour des approches présumées contraires à l’éthique envers l’Argentin.
Les supporters de l’Atlético se sont également retournés contre l’attaquant sur le départ. Alvarez a été copieusement sifflé par une partie du public lors d’un récent match nul 2-2 contre Villarreal, avant de rentrer directement au vestiaire au coup de sifflet final.
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Laporta et l’Atletico échangent des piques en public
Laporta a relancé la dernière controverse en réaffirmant l’intérêt du FC Barcelone lors d’un entretien sur les réseaux sociaux du club. Le président a insisté sur le fait que son équipe ne fait que réagir aux rumeurs selon lesquelles l’Atletico serait prêt à négocier avec d’autres prétendants, comme Arsenal.
« Avant toute chose, nous avons le plus grand respect pour l’Atletico de Madrid », a déclaré Laporta. « Cela n’est pas motivé par des actions entreprises par le Barça. Cela est motivé par le fait que l’Atletico nous a dit qu’il ne vendait pas [Alvarez]. Cependant, on dirait que... ils essaient de parvenir à des accords avec d’autres clubs. »
Le patron du Barça a soutenu que son offre colossale était toujours sur la table. « Nous sommes très intéressés par l’achat de Julian Alvarez », a-t-il ajouté. « Nous aimerions que notre offre soit acceptée. »
L’Atletico a répondu avec fureur, excluant totalement une vente à son rival national. Dans un communiqué cinglant, le club a déclaré : « Le joueur est présenté comme la victime, mais les seules victimes dans l’affaire Julian sont nous. Nous avons été lésés à la fois financièrement et socialement.
« Il y a zéro pour cent de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’est pas une question d’argent ; c’est une question de dignité. Une campagne pleine de mensonges et de demi-vérités a été créée. Les seuls à payer le prix de tout cela sont l’Atletico. »
Impasse autour d’une énorme clause libératoire
L'Atlético détient tous les leviers dans ce bras de fer à très gros enjeux. Alvarez est lié par un contrat de longue durée qui court jusqu'en 2030, et son bail comprend une clause libératoire vertigineuse de 500 M€. Cela donne au club madrilène un contrôle total sur son avenir immédiat, rendant l'offre de 100 M€ du Barça essentiellement sans effet, à moins qu'un apaisement n'intervienne dans les relations.
Si Arsenal conserve un fort intérêt, Alvarez serait, selon les informations, désespéré à l'idée de forcer un transfert en Catalogne. L'attaquant avait déjà admis son désir de quitter le Metropolitano lors d'une interview pendant la Coupe du monde, mais l'Atlético refuse de se laisser contraindre à vendre à un concurrent direct en Liga.
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Flick cherche désespérément des renforts offensifs
Hansi Flick fait face à une crise offensive à Barcelone et a désespérément besoin d’une solution avant la date limite. Après les départs très médiatisés de l’été de Robert Lewandowski au Chicago Fire et de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, Alvarez a été identifié comme le recrutement rêvé pour mener une ligne d’attaque décimée.
La prochaine réunion à Monaco pourrait être la dernière opportunité pour Barcelone de réparer ses relations avec Cerezo et le directeur général Miguel Angel Gil Marin. Si l’Atleti refuse d’engager les discussions, Flick sera contraint de se tourner vers d’autres pistes ou de s’appuyer sur un effectif très amoindri pour le reste de la saison.
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