Dominant dans le jeu, le FC Barcelone a conclu la rencontre avec 18 tentatives, dont 7 cadrées, tandis que les visiteurs n’en ont comptabilisé que 5, avec toutefois 3 cadrages. Les Blaugranas ont également profité d’une possession de 58,3 % et ont obtenu 7 corners, contre un seul pour les Rojiblancos.
Bien que l’indice de buts attendus (xG) de Barcelone atteigne 1,21 contre 0,45 pour l’Atlético, selon les données officielles de l’UEFA et d’Opta. Malgré cette emprise statistique, le collectif catalan n’a pas su transformer sa domination en buts, malgré 43 contacts dans la surface adverse contre seulement 9 pour les Madrilènes, et a payé cash son manque de réalisme. Concrètement, le Barça a tenté 18 tirs au total, dont 7 cadrés, tandis que les Colchoneros se sont contentés de 5 essais, avec 3 tentatives entre les poteaux. Le ratio illustre à lui seul la rencontre : les Blaugranas ont eu près de quatre fois plus d’occasions franches que leurs rivaux. Sur les côtés, les centres se sont multipliés, mais la dernière passe a souvent manqué de précision. Dans l’entrejeu, le ballon a circulé rapidement, avec un taux de possession qui a frôlé les 60 %, contre 42 % pour les visiteurs. Sur le plan tactique, l’entraîneur local a opté pour un 4-3-3 ultra-offensif, tandis que son homologue madrilène a préféré un 5-3-2 très compact, destiné à bloquer les espaces. Cette organisation défensive a payé, car les Rouges et Blancs n’ont concédé que trois occasions réellement dangereuses, toutes repoussées par un gardien en état de grâce. Au contraire, les rares contres attaques des visiteurs ont créé des situations brûlantes, preuve que la solidité défensive ne suffit pas toujours à masquer un manque de maîtrise collective. Au final, le score nul et vierge reflète avant tout l’inefficacité des attaquants barcelonais, qui n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique sur le plan des occasions. Les statistiques confirment cette tendance : un xG de 1,21 pour le Barça contre 0,45 pour l’Atleti, un nombre de tirs doubles dans la surface (43-9) et une domination territoriale constante. Pourtant, le football se joue parfois sur des détails, et c’est bien la précision devant le but qui a fait défaut aux Blaugranas.