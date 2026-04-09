Au cours d’une soirée qui a rappelé, si besoin était, que la Ligue des champions ne pardonne ni les erreurs individuelles ni le manque d’efficacité, l’Atlético de Madrid a réussi à s’imposer (0-2) sur la pelouse du FC Barcelone, ce mercredi, lors du match aller des quarts de finale disputé au Camp Nou, pour la première fois depuis 2006.

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Un joueur de l’Atlético s’improvise gardien de but et sauve les siens, tandis que Barcelone réclame en vain un penalty après un contact litigieux dans la surface.

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Sur un autre terrain d’affrontement, Donald Trump réclame l’exclusion des joueurs et joueuses transgenres de la Coupe du monde.

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