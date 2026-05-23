Bien lancées par l’ancien coach du Barça Jonatan Giraldez, les Lyonnaises ont dominé la première période en Norvège. Elles pensaient ouvrir le score dès la 14^e minute lorsque Lindsey Horan, la plus prompte à reprendre un ballon repoussé par la gardienne sur une tête de Wendie Renard, a expédié la sphère au fond des filets. Mais la VAR est intervenue pour signaler un hors-jeu, et le but a été refusé.

L’arrêt de Cata Coll sur la frappe initiale de Renard était le premier d’une longue série ; le plus beau intervenant juste avant la mi-temps, lorsque Selma Bacha a enroulé un coup franc par-dessus le mur barcelonais, contraignant la gardienne espagnole à une plongée décisive sur sa ligne.

Cette action illustrait une première période au cours de laquelle l’OL avait réussi à étouffer le Barça grâce à un pressing efficace, même si les Catalanes, moins dominatrices que d’ordinaire, continuaient de se créer des occasions. Alexia Putellas avait d’abord frôlé l’ouverture du score après un bon travail de Caroline Graham Hansen, puis la tentative d’Ewa Pajor pour lobber Christiane Endler avait effleuré le poteau. Des signes encourageants pour les championnes d’Espagne, qui allaient nettement s’améliorer après la pause.