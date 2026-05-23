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Barcelone est la nouvelle reine de l’Europe ! Ewa Pajor, auteur d’un doublé, a offert au club catalan son premier titre en Ligue des champions au terme de sa sixième finale, tandis que Salma Paralluelo a donné à cette victoire face à Lyon une ampleur méritée
Malgré un départ prometteur, Lyon n'a pas su concrétiser son avantage initial.
Bien lancées par l’ancien coach du Barça Jonatan Giraldez, les Lyonnaises ont dominé la première période en Norvège. Elles pensaient ouvrir le score dès la 14^e minute lorsque Lindsey Horan, la plus prompte à reprendre un ballon repoussé par la gardienne sur une tête de Wendie Renard, a expédié la sphère au fond des filets. Mais la VAR est intervenue pour signaler un hors-jeu, et le but a été refusé.
L’arrêt de Cata Coll sur la frappe initiale de Renard était le premier d’une longue série ; le plus beau intervenant juste avant la mi-temps, lorsque Selma Bacha a enroulé un coup franc par-dessus le mur barcelonais, contraignant la gardienne espagnole à une plongée décisive sur sa ligne.
Cette action illustrait une première période au cours de laquelle l’OL avait réussi à étouffer le Barça grâce à un pressing efficace, même si les Catalanes, moins dominatrices que d’ordinaire, continuaient de se créer des occasions. Alexia Putellas avait d’abord frôlé l’ouverture du score après un bon travail de Caroline Graham Hansen, puis la tentative d’Ewa Pajor pour lobber Christiane Endler avait effleuré le poteau. Des signes encourageants pour les championnes d’Espagne, qui allaient nettement s’améliorer après la pause.
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Pajor et Paralluelo ont propulsé le Barça vers la victoire.
À peine dix minutes après le coup d’envoi de la seconde période, le Barça a été récompensé de son temps fort : Pajor a ouvert le score. Bien lancée par Patri Guijarro, qui avait récupéré un ballon dans sa propre moitié de terrain et mené une transition rapide, l’internationale polonaise a conclu avec sang-froid d’un subtil premier contrôle.
Lyon a tenté de réagir et s'est créé deux occasions franches : d'abord par une superbe frappe de Vicki Becho repoussée du bout des doigts par Coll, puis lorsque la remplaçante Tabitha Chawinga s'est présentée seule face au but avant de buter sur la gardienne. Ces occasions ont encadré le deuxième but de Pajor, inscrit à la 69^e minute, qui a offert au Barça une avance finalement insurmontable. La défense lyonnaise se fit surprendre trop facilement : Salma Paralluelo, la plus rapide au second poteau, reprit le centre d’Esmee Brugts pour servir Pajor, qui inscrivait ainsi son deuxième but et offrait à Barcelone le trophée de la Ligue des champions.
Salma Paralluelo a ensuite placé le ballon dans la lucarne à la 90e minute pour sceller le score, avant de conclure le festival catalan dans le temps additionnel, bien lancée par Pajor et battant Endler d’un tir placé.
Le rebond après la déception
Après une finale de Ligue des champions perdue 1-0 face à Arsenal l’an dernier, le Barça a rebondi de manière éclatante en réalisant un quadruplé historique. En début de saison, les doutes étaient nombreux : asphyxié financièrement, le club catalan n’avait pu recruter qu’un seul joueur pour l’équipe première, tandis que cinq départs étaient à déplorer.
La profondeur de leur effectif ne pouvait pas être comparée à celle de certains rivaux européens, et les blessures ont également fait des ravages : Aitana Bonmati a ainsi été reléguée au rôle de remplaçante lors de cette finale, après cinq mois d’absence dont elle vient tout juste de revenir. Dans ce contexte, les cadres, à l’image de Pajor et Putellas, ont dû élever leur niveau de performance, tandis que les jeunes talents devaient saisir leur chance. À Oslo, la jeune Clara Serrajordi, 18 ans, a ainsi brillé au milieu de terrain, et Aicha Camara est entrée en fin de match pour contribuer à préserver la victoire.
Après avoir déjà conquis la Liga F, la Supercopa de España et, plus récemment, la Copa de la Reina, le club catalan a donc coché la dernière case de son quadruplé avec maîtrise.
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Lyon, actuel dauphin du classement, se doit de réagir immédiatement.
C’est en revanche une déception pour Lyon, qui a remporté cette compétition plus souvent que tout autre club de l’histoire de l’UWCL, mais qui n’a plus soulevé le trophée depuis quatre ans. Pendant un temps, certains experts estimaient que l’OL serait distancé par d’autres cadors, tels le Barça, montés en puissance au sommet du football féminin. Néanmoins, le club rhônalpin est resté extrêmement compétitif et pointait comme favori dès le début de la saison, un statut confirmé match après match. Pour sa première année sous la houlette de Giraldez, l’équipe a brillé et ne pointe qu’à une victoire du triplé national.
Samedi, un manque de tranchant offensif, associé à l’excellente performance de Coll, a toutefois eu raison de leurs espoirs. Le score final ne traduit pas l’équilibre d’une rencontre longtemps indécise : tout s’est joué sur l’efficacité, et c’est Barcelone qui a fait la différence face aux huit fois championnes.
L’OL devra toutefois rebondir rapidement, car il affrontera le Paris FC vendredi en finale de Ligue 1 avec l’intention de conserver son titre de championne de France. Pour le Barça, la fête peut vraiment commencer : il reste deux matchs de championnat à disputer, mais le titre est déjà acquis au terme d’une saison déjà couronnée de quatre trophées.