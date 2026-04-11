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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Barcelone est accusé de manquer de « respect envers ses collègues professionnels », selon les propos d’une star de l’Espanyol qui dénonce une altercation survenue dans le tunnel après le derby

P. Lozano
FC Barcelone
J. Cancelo
FC Barcelone vs Espanyol
Espanyol
LaLiga

Le derby catalan est depuis longtemps l’un des matchs les plus animés du calendrier espagnol, mais cette dernière édition a laissé un goût amer aux supporters de la partie bleu et blanc de la ville. Après la victoire écrasante 4-1 du FC Barcelone, le milieu de terrain de l’Espanyol, Pol Lozano, a critiqué les stars blaugranas pour leur comportement hors des caméras, malgré ce score sans appel.

  • Les tensions du derby atteignent leur paroxysme dans le tunnel

    Si la rencontre a été riche en rebondissements, ce sont les incidents survenus dans le tunnel menant aux vestiaires après le coup de sifflet final qui ont retenu l’attention. Alors que les joueurs regagnaient les vestiaires, une altercation a éclaté entre plusieurs membres des deux équipes, laissant le camp de l’Espanyol amer face au comportement de ses rivaux locaux.

    Lozano, qui attendait pour honorer ses obligations médiatiques d’après-match, s’est retrouvé au cœur d’une confrontation avec plusieurs joueurs blaugranas. Selon certaines sources, Joao Cancelo et d’autres auraient eu un vif échange verbal avec le milieu de terrain, accentuant la frustration palpable chez les visiteurs.

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    Lozano dénonce un manque de respect

    Peu après l'incident, Lozano s'est exprimé devant les médias et a manifesté sa déception au sujet de cet échange. Interrogé sur les propos tenus par la délégation barcelonaise, le milieu de terrain a refusé de dévoiler les détails précis, mais a clairement exprimé son jugement sur leur attitude professionnelle.

    « Cela n'a pas d'importance, seul le football compte. Tout le monde a vu le niveau de respect qu’ils ont pour leurs collègues professionnels. Je n’ai rien d’autre à ajouter », a déclaré le milieu de terrain àDAZN. Il a ensuite clarifié la nature de l’altercation, ajoutant : « Ça n’avait rien à voir avec Cancelo. Ce genre de choses arrive sur un terrain de football. Ils ont essayé de me narguer un peu parce qu’ils avaient gagné, c’est tout. Quand on perd, il faut l’accepter. C’est toujours pareil, ça n’a pas d’importance. »

  • Un après-midi « désastreux » pour les Pericos

    Malgré la polémique née de l’altercation dans le tunnel, Lozano est revenu sur une prestation qu’il estime mériter mieux. L’Espanyol a pressé son voisin durant les 90 minutes et le milieu de terrain affirme que le score ne reflète pas totalement l’équilibre de la rencontre. Au classement, le Barça compte désormais neuf points d’avance sur le Real Madrid, deuxième, tandis que l’Espanyol pointe à la 10e place avec 38 unités.

    Il a qualifié la rencontre de « difficile et disputée » et a insisté sur le fait que son équipe était tout près de créer la surprise. « Nous étions très près du but, mais les erreurs nous ont un peu coûté cher. Nous devons être très fiers du travail que nous avons accompli », a-t-il expliqué, soulignant que, malgré la défaite, l’effort fourni restait un point positif.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Ferran Torres signe un doublé pour les hommes de Flick

    Après le match nul 1-1 du Real Madrid face à Gérone vendredi, la rencontre de samedi offrait au FC Barcelone l’occasion de creuser l’écart en tête de la Liga. Ferran Torres a ouvert le score dès la 9^e minute avant de doubler la mise quinze minutes plus tard. Si l’Espanyol a réduit l’écart en seconde période, Lamine Yamal puis Marcus Rashford ont scellé la victoire en fin de match (4-1), offrant au club catalan neuf points d’avance dans la course au titre de champion d’Espagne.

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