Si la rencontre a été riche en rebondissements, ce sont les incidents survenus dans le tunnel menant aux vestiaires après le coup de sifflet final qui ont retenu l’attention. Alors que les joueurs regagnaient les vestiaires, une altercation a éclaté entre plusieurs membres des deux équipes, laissant le camp de l’Espanyol amer face au comportement de ses rivaux locaux.

Lozano, qui attendait pour honorer ses obligations médiatiques d’après-match, s’est retrouvé au cœur d’une confrontation avec plusieurs joueurs blaugranas. Selon certaines sources, Joao Cancelo et d’autres auraient eu un vif échange verbal avec le milieu de terrain, accentuant la frustration palpable chez les visiteurs.