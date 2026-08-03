Hansi Flick a intégré Torres à son plan pour la saison à venir, considérant le joueur de 26 ans comme un élément essentiel de son dispositif tactique. Des sources au sein du club ont été catégoriques concernant le statut de l’attaquant, affirmant clairement que Torres n’est pas à vendre, selon Mudo Deprotivo.

L’engagement du club envers l’ancien joueur de Manchester City est encore appuyé par son projet de lui offrir une prolongation de contrat. Une fois le frénétique mercato estival refermé en septembre, les dirigeants de Barcelone ont l’intention de s’asseoir avec les représentants du joueur pour discuter d’un nouveau contrat. Cela malgré le fait qu’une prolongation déclencherait une clause spécifique de son accord de transfert initial, obligeant le Barça à verser à Manchester City une somme supplémentaire d’environ huit millions d’euros.







