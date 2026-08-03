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Barcelone envoie un avertissement au PSG au sujet de l’avenir de Ferran Torres alors que Hansi Flick prend une décision sur le mercato
Flick considère Torres comme un atout vital
Hansi Flick a intégré Torres à son plan pour la saison à venir, considérant le joueur de 26 ans comme un élément essentiel de son dispositif tactique. Des sources au sein du club ont été catégoriques concernant le statut de l’attaquant, affirmant clairement que Torres n’est pas à vendre, selon Mudo Deprotivo.
L’engagement du club envers l’ancien joueur de Manchester City est encore appuyé par son projet de lui offrir une prolongation de contrat. Une fois le frénétique mercato estival refermé en septembre, les dirigeants de Barcelone ont l’intention de s’asseoir avec les représentants du joueur pour discuter d’un nouveau contrat. Cela malgré le fait qu’une prolongation déclencherait une clause spécifique de son accord de transfert initial, obligeant le Barça à verser à Manchester City une somme supplémentaire d’environ huit millions d’euros.
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L’intérêt du PSG se heurte à une résistance ferme
Les rumeurs liant Torres au PSG se sont récemment intensifiées, certains médias allant même jusqu’à affirmer que l’attaquant avait déjà décidé de rejoindre la capitale française cet été. Cependant, le Barça campe sur ses positions, assurant qu’aucune approche formelle n’a modifié sa volonté de le conserver.
Par ailleurs, l’arrivée d’un nouvel attaquant ne signifierait pas nécessairement la fin de l’aventure de Torres au Camp Nou. Barcelone a identifié Julian Alvarez, de l’Atletico de Madrid, comme sa cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif, l’international argentin ayant exprimé son désir de porter les célèbres couleurs blaugrana. Cependant, l’Atletico est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et se montre particulièrement réticent à vendre à un rival direct en Liga.
Le silence du joueur au milieu des célébrations de la Coupe du monde
Du côté du joueur, un silence calculé a été observé. L’entourage de Ferran a choisi de ne pas entrer dans les détails concernant son avenir, préférant respecter sa période actuelle de vacances. L’attaquant est actuellement en train de décompresser après un été éprouvant mais réussi, qui l’a vu aider l’Espagne à soulever le trophée de la Coupe du monde.
En fait, Barcelone ne s’attend pas à ce que l’attaquant reprenne l’entraînement avant le 12 août, la même date fixée pour le reste des internationaux espagnols ayant participé au long parcours de la compétition. D’ici là, la ligne officielle reste que Torres est un joueur de Barcelone.
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Scénarios de départ potentiels et position du club
Si le club est actuellement fermé aux offres, il a reconnu qu’un seul scénario conduirait à placer Torres sur le marché des transferts. Des sources au sein du club soulignent que la seule façon de l’exposer aux convoitises serait qu’il demande lui-même à être vendu en août. À ce jour, le joueur n’a formulé aucune demande en ce sens. S’il venait à exprimer un désir de départ, la hiérarchie du FC Barcelone devrait alors peser les avantages d’une indemnité de transfert lucrative face au risque sportif de conserver un joueur contre son gré.
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