Selon Sport, Goretzka a officiellement proposé ses services au FC Barcelone. Le joueur de 31 ans est actuellement libre après avoir quitté le Bayern à l’expiration de son contrat le 1er juillet. Le même média affirme que l’international allemand cherche activement un transfert en Catalogne. Ses représentants ont pris contact avec la direction blaugrana pour proposer un possible mouvement cet été.

Cette proposition arrive à un moment opportun pour le FC Barcelone, qui fait face à une grave crise de blessures au milieu de terrain. Les joueurs de l’équipe première Fermin Lopez et Frenkie de Jong sont tous deux actuellement indisponibles en raison de problèmes physiques de longue durée.



