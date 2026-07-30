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Hansi FlickGetty Images
Yosua Arya

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Barcelone envisage un transfert libre surprise pour un ancien milieu de terrain du Bayern Munich, alors que Hansi Flick vise des retrouvailles sur fond de blessures de Frenkie de Jong et Fermin Lopez

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Leon Goretzka aurait proposé ses services au FC Barcelone en tant qu’agent libre après son départ du Bayern Munich. Le géant espagnol est actuellement confronté à une crise de blessures au milieu de terrain, mais le directeur sportif Deco semble réticent à valider des retrouvailles entre le vétéran et Hansi Flick.

  • Goretzka lance un appel pour un transfert au FC Barcelone

    Selon Sport, Goretzka a officiellement proposé ses services au FC Barcelone. Le joueur de 31 ans est actuellement libre après avoir quitté le Bayern à l’expiration de son contrat le 1er juillet. Le même média affirme que l’international allemand cherche activement un transfert en Catalogne. Ses représentants ont pris contact avec la direction blaugrana pour proposer un possible mouvement cet été.

    Cette proposition arrive à un moment opportun pour le FC Barcelone, qui fait face à une grave crise de blessures au milieu de terrain. Les joueurs de l’équipe première Fermin Lopez et Frenkie de Jong sont tous deux actuellement indisponibles en raison de problèmes physiques de longue durée.


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  • Leon GoretzkaGetty Images

    La crise au milieu de terrain ouvre la porte

    Le Barça manque cruellement d'options au milieu de terrain à l'approche de la nouvelle saison sous les ordres de Flick. Lopez se remet d'une fracture du métatarse, tandis que De Jong doit suivre une longue rééducation après une rupture des ligaments du genou. En outre, plusieurs des champions du monde du club ont bénéficié de vacances prolongées et reprendront la préparation plus tard que le reste de l'effectif.

    Ce manque d'effectif fait d'un vétéran apte et disponible comme Goretzka une piste intéressante. Un transfert au Camp Nou faciliterait également des retrouvailles avec Flick. Le duo avait auparavant connu un succès incroyable ensemble au Bayern, remportant deux titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2019-2020.

  • Deco rejette de potentielles retrouvailles avec Flick

    En tant qu’agent libre, Goretzka correspond parfaitement aux difficultés financières persistantes de Barcelone. L’ajout d’un international expérimenté sans indemnité de transfert s’inscrit généralement dans les stricts paramètres économiques fixés par la direction catalane.

    Cependant, malgré les liens évidents avec Flick et les problèmes de blessures du club, le directeur sportif de Barcelone, Deco, n’a aucun intérêt à recruter le milieu de terrain. Le dirigeant portugais ne serait pas convaincu par l’opération proposée. Au lieu de se tourner vers le marché des transferts, Deco prévoit de promouvoir un joueur issu du club pour résoudre la crise au milieu de terrain. La hiérarchie interne du club estime que le prometteur Marc Casado, 22 ans, est largement capable de combler le vide pendant l’absence de De Jong.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Goretzka envisage ses options alors que Barcelone change de cap

    Alors qu’un transfert de Goretzka semble désormais écarté, le FC Barcelone a réorienté sa priorité vers le secteur offensif. Après le transfert de Robert Lewandowski au Chicago Fire, le géant espagnol recherche de toute urgence un nouvel avant-centre.

    Pendant ce temps, Goretzka doit explorer d’autres destinations en Europe et au-delà. Le joueur de 31 ans a déjà suscité l’intérêt des cadors de Serie A que sont l’AC Milan et la Juventus, ainsi que celui de prétendants potentiels en Major League Soccer comme Chicago. Tant que son avenir n’est pas réglé, le milieu vétéran travaille en étroite collaboration avec un entraîneur privé afin de conserver sa condition physique. Il s’entraîne actuellement dans les installations de son club formateur, le VfL Bochum, en attendant son prochain choix de carrière.

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