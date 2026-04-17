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Barcelone envisage de recruter Vedat Muriqi, figure emblématique de la Liga, comme nouvel attaquant, si son offre pour Julian Álvarez, de l’Atlético de Madrid, échoue
Le profil de Muriqi intéresse Barcelone
Le club sait exactement quel profil de « neuf » classique il recherche si le dossier Alvarez échoue : un avant-centre grand, imposant dans la surface et expérimenté.
Selon SPORT, Muriqi, évoluant au RCD Majorque, s’est imposé comme une alternative crédible après une saison remarquable. Âgé de 31 ans, l’international kosovar figure actuellement au deuxième rang des meilleurs buteurs de la division et apporte une dimension tactique absente de l’effectif actuel : une supériorité aérienne, la capacité de fixer les défenseurs centraux et un instinct de finisseur dans la surface.
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Les premières démarches ont été engagées par intermédiaires.
Selon SPORT, le club catalan aurait déjà pris des renseignements par l'intermédiaire de médiateurs afin d'évaluer la situation du joueur, bien qu'aucun contact direct n'ait encore été établi avec son entourage. Muriqi, conscient de l'intérêt croissant suscité par ses performances exceptionnelles, reste concentré sur la fin de saison avant d'envisager tout transfert.
Sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, mais des proches estiment qu’il pourrait être acquis pour un montant nettement inférieur, notamment si Majorque, actuellement sous surveillance du Barça, venait à être relégué en deuxième division.
Les difficultés de Majorque et la menace de la relégation
Majorque pointe à la 15e place avec 34 points, porté par les buts de Muriqi, précieux pour assurer le maintien. Deco et son équipe de recruteurs voient en lui un atout tactique capable de débloquer les défenses les plus hermétiques.
Selon le directeur sportif, l’effectif a besoin d’un profil capable d’offrir des solutions différentes de celles de Robert Lewandowski ou des jeunes attaquants. La puissance physique de Muriqi permettrait au Barça d’adopter un style plus direct lorsque nécessaire, en s’appuyant sur sa force dans les duels et sa capacité à conserver le ballon afin de soulager le milieu de terrain.
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Sorloth émerge comme une option supplémentaire.
Muriqi n’est pas la seule option étudiée. Alexander Sorloth, qui évolue à l’Atlético, est également très apprécié. Le Norvégien présente des caractéristiques similaires à celles de Muriqi : puissance physique, jeu aérien redoutable et expérience de buteur confirmé en Liga.