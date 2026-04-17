Barcelone envisage de recruter Vedat Muriqi, figure emblématique de la Liga, comme nouvel attaquant, si son offre pour Julian Álvarez, de l’Atlético de Madrid, échoue

Le club sait exactement quel profil de « neuf » classique il recherche si le dossier Alvarez échoue : un avant-centre grand, imposant dans la surface et expérimenté.

Selon SPORT, Muriqi, évoluant au RCD Majorque, s’est imposé comme une alternative crédible après une saison remarquable. Âgé de 31 ans, l’international kosovar figure actuellement au deuxième rang des meilleurs buteurs de la division et apporte une dimension tactique absente de l’effectif actuel : une supériorité aérienne, la capacité de fixer les défenseurs centraux et un instinct de finisseur dans la surface.