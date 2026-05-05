Selon RAC1, le FC Barcelone s’intéresserait de près à un ailier évoluant à Newcastle. Le directeur sportif Deco, accompagné de Bojan Krkic, a récemment reçu les agents Will Salthouse et Adam Dugdale, de l’agence Unique Sports, à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Gordon est désormais une cible prioritaire pour les Blaugrana, qui cherchent depuis des mois des attaquants capables de s’adapter à leur système tactique. L’ailier anglais a joué un rôle déterminant pour son équipe cette saison.