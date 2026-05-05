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Barcelone entre dans la course à la signature d’Anthony Gordon : le directeur sportif Deco a rencontré l’agent de l’attaquant de Newcastle, tandis que le Bayern Munich resterait également en embuscade
Deco rencontre les représentants de Gordon
Selon RAC1, le FC Barcelone s’intéresserait de près à un ailier évoluant à Newcastle. Le directeur sportif Deco, accompagné de Bojan Krkic, a récemment reçu les agents Will Salthouse et Adam Dugdale, de l’agence Unique Sports, à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Gordon est désormais une cible prioritaire pour les Blaugrana, qui cherchent depuis des mois des attaquants capables de s’adapter à leur système tactique. L’ailier anglais a joué un rôle déterminant pour son équipe cette saison.
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Des obstacles financiers compliquent un éventuel transfert
Malgré leur intérêt sincère, convaincre l'Anglais de signer sera une tâche complexe pour Barcelone. Le joueur est sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2030, ce qui confère au club de Premier League un poids considérable dans les négociations. Selon certaines informations, le club anglais aurait déjà reçu des offres avoisinant les 80 millions d'euros, un prix demandé qui constitue un obstacle majeur pour le club catalan, alors que celui-ci hésite encore à activer l'option d'achat de 30 millions d'euros pour Marcus Rashford.
Le Bayern Munich se profile comme un adversaire redoutable.
Barcelone n’est pas le seul grand club européen à surveiller de près ce dossier. Selon plusieurs sources, le Bayern Munich s’intéresse depuis longtemps à cet attaquant de 25 ans et aurait déjà pris contact avec son entourage. Le champion d’Allemagne, dont la solidité financière n’est plus à prouver, serait prêt à intervenir promptement si Newcastle décidait de céder son joueur vedette. Une telle perspective contraindrait les Blaugrana à redoubler d’efforts s’ils veulent l’emporter dans ce dossier brûlant.
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Définir la stratégie de transfert pour l’été
Barcelone doit impérativement définir sa stratégie financière et identifier d’éventuelles ventes de joueurs avant de s’engager dans un investissement de 80 millions d’euros. À l’approche du mercato estival, cette saga de transfert s’intensifiera inévitablement. Le club devra prendre des décisions rapides et définitives pour devancer ses rivaux et s’assurer les services de l’attaquant.