Barcelone doit choisir entre deux cibles défensives alors que le champion de la Liga lorgne sur des stars de Tottenham et de l'Inter

Selon le journal espagnol AS, Alessandro Bastoni s'est imposé comme l'une des principales cibles du grand club catalan. La star de l'Inter, âgée de 26 ans, est un défenseur central gaucher qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau, avec près de 300 apparitions sous le maillot des Nerazzurri et 41 sélections en équipe nationale italienne. Barcelone connaît bien ses qualités, pour l'avoir affronté lors de l'impressionnant parcours de l'Inter en Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, s'attacher les services de l'Italien ne sera pas chose facile. Avec un contrat qui court jusqu'en 2028, l'Inter se trouve en position de force pour négocier. À moins que Barcelone ne puisse inclure des joueurs dans le cadre d'un échange, les exigences financières du club de Serie A pourraient s'avérer être un obstacle de taille pour la direction des Blaugrana.