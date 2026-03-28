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Barcelone doit choisir entre deux cibles défensives alors que le champion de la Liga lorgne sur des stars de Tottenham et de l'Inter
Le spécialiste italien
Selon le journal espagnol AS, Alessandro Bastoni s'est imposé comme l'une des principales cibles du grand club catalan. La star de l'Inter, âgée de 26 ans, est un défenseur central gaucher qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau, avec près de 300 apparitions sous le maillot des Nerazzurri et 41 sélections en équipe nationale italienne. Barcelone connaît bien ses qualités, pour l'avoir affronté lors de l'impressionnant parcours de l'Inter en Ligue des champions la saison dernière.
Cependant, s'attacher les services de l'Italien ne sera pas chose facile. Avec un contrat qui court jusqu'en 2028, l'Inter se trouve en position de force pour négocier. À moins que Barcelone ne puisse inclure des joueurs dans le cadre d'un échange, les exigences financières du club de Serie A pourraient s'avérer être un obstacle de taille pour la direction des Blaugrana.
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Le jeune prodige croate
Le deuxième nom sur la liste de Deco est celui de Luka Vuskovic, une jeune sensation de 19 ans actuellement prêté par Tottenham au FC Hambourg. Le jeune Croate a vu sa cote monter en flèche cette saison, beaucoup le classant parmi les meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Sa polyvalence est un atout majeur, car il est à l'aise à n'importe quel poste au sein d'une charnière centrale.
Les liens entre Vuskovic et le super-agent Pini Zahavi, qui entretient des relations étroites avec le président du Barça Joan Laporta, ont mis le club en état d'alerte. Selon des informations du Bild, le joueur aurait déjà fait part de son souhait de rejoindre un club participant à une compétition européenne la saison prochaine.
Les obstacles liés au fair-play financier
Pour que Barcelone puisse réaliser des transferts significatifs, le retour à la règle de la Liga imposant un rapport dépenses/recettes de 1 pour 1 est jugé essentiel. Selon les estimations actuelles, il manquerait environ 12 millions d’euros au club pour atteindre ce seuil. Malgré l’incertitude entourant la réglementation financière, le club a fait d’énormes progrès dans la gestion de sa masse salariale, qui représente désormais 53 % du budget, contre plus de 90 % les années précédentes.
En raison de ces contraintes économiques, le club garde également la porte ouverte à Andreas Christensen. Comme il est déjà inscrit, le renouvellement du contrat de l'international danois n'aurait pas d'impact négatif sur la marge de fair-play du club. Deco doit trouver un équilibre entre le désir de recruter de nouveaux joueurs comme Bastoni ou Vuskovic et la réalité logistique des contraintes financières qui pèsent encore sur le club.
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La profondeur défensive de Flick
Flick a su gérer les difficultés défensives liées aux blessures de Christensen et d'Araujo, ainsi qu'au départ d'Iñigo Martínez pour la Ligue professionnelle saoudienne. Si Pau Cubarsí et Gerard Martín ont su prendre le relais, Deco reste déterminé à recruter un défenseur de classe mondiale – tel que Bastoni ou Vuskovic – afin de garantir la solidité de la défense.