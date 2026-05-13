AFP
Traduit par
Barcelone doit « assumer les conséquences de ses actes » dans l’affaire Negreira, tandis que le président du Real Madrid assure que les relations avec son rival de la Liga sont « complètement rompues »
Les lignes de fracture se dessinent autour de l’affaire Negreira.
L’alliance de longue date entre les deux plus grands clubs espagnols a définitivement volé en éclats après les dernières déclarations de Florentino Pérez au sujet de l’affaire Negreira, lors d’une interview accordée à Josep Pedrerol sur La Sexta. Le président du Real Madrid a été sans détour au sujet de l’enquête sur les versements effectués par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de l’arbitrage, José María Enríquez Negreira, qu’il a qualifiée de « plus grand scandale de l’histoire du sport ».
« La relation entre les deux clubs n’existe plus, a-t-il tranché. Je ne souhaite pas entretenir des liens avec un club qui a rémunéré des arbitres pendant deux décennies. Je veux qu’ils paient pour leurs actes, tout comme je le voudrais pour n’importe quel autre club. C’est la plus grande affaire de corruption dans le football. C’est de la corruption systémique. Le Real Madrid est le seul à s’être manifesté en tant que partie prenante. La Liga, en revanche, ne dit rien. »
- Getty Images Sport
Allégations de perte significative de points
Le Real Madrid adopte une posture résolument proactive dans la procédure judiciaire en cours. Pérez a dévoilé l’étendue des pièces justificatives que le club s’apprête à soumettre pour étayer ses allégations de traitement inéquitable. Selon lui, la corruption présumée aurait directement influencé le classement récent du championnat, notamment les revers subis cette saison.
Le président a détaillé les prochaines étapes du club dans cette bataille juridique : « Nous allons présenter l’ensemble de la documentation à l’UEFA. 500 pages. Il s’agit d’une documentation très importante. Nous avons répertorié, année après année, tous les points qui nous ont été retirés de manière flagrante. Cette année, ils nous ont retiré entre 16 et 18 points. Si le Barça veut me poursuivre en justice, qu’il le fasse. Je n’avais pas eu connaissance de l’affaire Negreira avant il y a trois ans. Le premier à se présenter comme une victime, c’est le Real Madrid. C’est alors que j’ai réalisé que Barcelone avait versé de l’argent aux arbitres pendant plus de deux décennies. »
La tension monte alors que Barcelone réplique
Le caractère explosif de ces accusations fait suite à la conférence de presse donnée mardi par Pérez, au cours de laquelle il a appelé à de nouvelles élections au sein du club et lancé une attaque virulente contre le FC Barcelone. Cette provocation directe a suscité une réaction immédiate du Camp Nou. Le vice-président du club catalan, Rafa Yuste, a rapidement rejeté les affirmations du président madrilène, les qualifiant de manœuvre de diversion destinée à masquer les lacunes sportives du Real Madrid après une saison sans titre majeur.
Le dirigeant a ensuite rétorqué avec vigueur : « Les propos de Florentino m’ont semblé pathétiques et remplis de mensonges. Le club a déjà publié hier un communiqué indiquant qu’il étudiait une action en justice, mais je tiens à dire que cette manœuvre de Florentino Pérez visant à dissimuler un désastre sportif qui dure depuis deux ans ne le mènera nulle part. »
- AFP
Conflits internes et discussions sur les élections
Au-delà de la guerre des mots avec Barcelone, Florentino Pérez a évoqué le climat interne au Santiago Bernabéu. Malgré des informations faisant état de tensions au sein de l’équipe – notamment une altercation sur le terrain d’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni – le président s’est montré confiant dans son leadership et a réaffirmé son intention de se représenter aux élections.
« Ils s’entendent parfaitement bien », a-t-il déclaré à propos de ses joueurs. « Les accrochages à l’entraînement sont monnaie courante ; interrogez n’importe quel club. Ce qui n’existe pas, en revanche, c’est la mauvaise foi de cette campagne orchestrée. J’ai l’obligation de m’adresser aux journalistes, et il ne se passe rien. Je dois défendre les propriétaires du Real Madrid, qui sont les membres. Il faut dénoncer les journalistes qui sont les ennemis du Real Madrid. Je l’ai dit, c’est fini. Je vais convoquer des élections. Avant d’y aller, tout le monde pensait que j’allais partir. Je veux continuer et remporter encore beaucoup de Coupes d’Europe. »