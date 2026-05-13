Barcelone doit « assumer les conséquences de ses actes » dans l’affaire Negreira, tandis que le président du Real Madrid assure que les relations avec son rival de la Liga sont « complètement rompues »

L’alliance de longue date entre les deux plus grands clubs espagnols a définitivement volé en éclats après les dernières déclarations de Florentino Pérez au sujet de l’affaire Negreira, lors d’une interview accordée à Josep Pedrerol sur La Sexta. Le président du Real Madrid a été sans détour au sujet de l’enquête sur les versements effectués par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de l’arbitrage, José María Enríquez Negreira, qu’il a qualifiée de « plus grand scandale de l’histoire du sport ».

« La relation entre les deux clubs n’existe plus, a-t-il tranché. Je ne souhaite pas entretenir des liens avec un club qui a rémunéré des arbitres pendant deux décennies. Je veux qu’ils paient pour leurs actes, tout comme je le voudrais pour n’importe quel autre club. C’est la plus grande affaire de corruption dans le football. C’est de la corruption systémique. Le Real Madrid est le seul à s’être manifesté en tant que partie prenante. La Liga, en revanche, ne dit rien. »



