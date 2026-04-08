Au stade San Siro, la situation a pris un tournant dramatique : l’avenir de Rafael Leao sous le maillot de l’AC Milan semble avoir atteint un point de rupture. Selon des informations du Corriere della Sera, l’ailier aurait été proposé à plusieurs clubs européens de premier plan, Barcelone étant en tête de liste. Jusqu’alors considéré comme intouchable – il a inscrit 80 buts pour les Rossoneri depuis son arrivée en provenance de Lille à l’été 2019 –, le joueur voit désormais son avenir s’écrire ailleurs.

Selon les dernières indiscrétions, les Rossoneri se résigneraient à laisser filer leur perle rare contre un chèque d’environ 50 millions d’euros, soit une décote spectaculaire par rapport à la clause libératoire officielle de 170 millions d’euros, inscrite lors de la signature de son contrat jusqu’en 2028. Plusieurs facteurs expliquent ce revirement stratégique. D’abord, la direction milanaise doit assainir ses finances tout en respectant les rigueurs du fair-play financier. Ensuite, l’émergence de jeunes talents sur le flanc gauche, comme l’international italien Rafael Leão, permet au club de envisager sereinement l’après-Leao. Enfin, l’entraîneur Stefano Pioli dispose déjà d’un effectif équilibré, capable de digérer un départ sans perdre son efficacité collective. Sous le maillot rouge et noir, l’ancien Lillois a connu une progression fulgurante. Arrivé pour un peu plus de 30 millions d’euros en 2019, il a rapidement imposé sa vitesse, sa technique et sa capacité à créer des décalages. Ses 80 réalisations toutes compétitions confondues en font l’un des attaquants les plus productifs de Serie A, d’où l’intérêt logique des Blaugranas, toujours à la recherche de profils capables de dynamiser leur jeu sur les ailes. Pour le moment, aucune offre concrète n’a été déposée sur le bureau de la direction milanaise. Mais les émissaires catalans suivent de près l’évolution de la situation, conscients que la fenêtre de tir pourrait s’ouvrir dès cet été. Reste à savoir si le club lombard trouvera le juste milieu entre ses besoins économiques et la nécessité de conserver un effectif compétitif, notamment en vue de sa campagne européenne.