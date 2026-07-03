Selon la journaliste Victoria Leite, information depuis confirmée par ge, le Barça s’apprête à formuler une troisième offre pour Kerolin, Manchester City ayant déjà rejeté les deux premières propositions du champion d’Europe en titre. La deuxième proposition aurait fait de l’attaquante brésilienne la recrue la plus onéreuse de l’histoire du Barça féminin, dépassant les 400 000 £ (470 000 $) déboursés pour l’Anglaise Keira Walsh à l’été 2022.

À l’époque, ce transfert constituait un record mondial dans le football féminin, dépassant les 250 000 £ (334 000 $) versés par Chelsea pour recruter Pernille Harder en 2020. Cependant, la valeur des transferts a tellement augmenté ces dernières années que l’opération Walsh n’apparaît plus parmi les 25 plus chers de l’histoire : la milieu de terrain a d’ailleurs rejoint Chelsea l’an dernier pour un montant encore supérieur.

Reste à savoir combien le Barça devra débourser pour attirer Kerolin en Catalogne et où ce montant se situera dans la hiérarchie des transferts les plus onéreux du football féminin. Selon ge, les deux clubs « s’efforcent de trouver un terrain d’entente et de finaliser le transfert ». Le contrat actuel de la Brésilienne à Manchester City court jusqu’en 2028.