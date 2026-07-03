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Barcelone déploie tous les efforts nécessaires pour finaliser le transfert de Kerolin en provenance de Manchester City, une opération qui devrait dépasser le précédent record du club établi lors de l’arrivée de la star des Lionesses, Keira Walsh
Le FC Barcelone met tout en œuvre pour finaliser le transfert de Kerolin, qui établirait un nouveau record financier pour le club.
Selon la journaliste Victoria Leite, information depuis confirmée par ge, le Barça s’apprête à formuler une troisième offre pour Kerolin, Manchester City ayant déjà rejeté les deux premières propositions du champion d’Europe en titre. La deuxième proposition aurait fait de l’attaquante brésilienne la recrue la plus onéreuse de l’histoire du Barça féminin, dépassant les 400 000 £ (470 000 $) déboursés pour l’Anglaise Keira Walsh à l’été 2022.
À l’époque, ce transfert constituait un record mondial dans le football féminin, dépassant les 250 000 £ (334 000 $) versés par Chelsea pour recruter Pernille Harder en 2020. Cependant, la valeur des transferts a tellement augmenté ces dernières années que l’opération Walsh n’apparaît plus parmi les 25 plus chers de l’histoire : la milieu de terrain a d’ailleurs rejoint Chelsea l’an dernier pour un montant encore supérieur.
Reste à savoir combien le Barça devra débourser pour attirer Kerolin en Catalogne et où ce montant se situera dans la hiérarchie des transferts les plus onéreux du football féminin. Selon ge, les deux clubs « s’efforcent de trouver un terrain d’entente et de finaliser le transfert ». Le contrat actuel de la Brésilienne à Manchester City court jusqu’en 2028.
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Neuf buts en neuf titularisations : la saison exceptionnelle de Kerolin en 2025-2026
Recrutée lors du mercato de janvier 2025, Kerolin a immédiatement laissé entrevoir son potentiel, inscrivant quatre buts dès ses premiers mois à Manchester City après trois saisons passées aux États-Unis avec le North Carolina Courage.
Au cours de la saison 2025-2026, Kerolin a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en WSL, permettant à Manchester City de remporter le titre pour la première fois en dix ans. Son triplé lors de la victoire écrasante 5-1 face au Chelsea, alors tenant du titre, en février, a notamment marqué les esprits. Au total, ses 14 contributions directes n’ont été surpassées que par trois joueuses : ses coéquipières Khadija Shaw et Vivianne Miedema, ainsi que l’attaquante d’Arsenal Alessia Russo.
Ces statistiques sont d’autant plus impressionnantes que la Brésilienne n’a été alignée d’entrée qu’à neuf reprises en championnat. L’attaquante s’était blessée en début de saison, restant éloignée des terrains pendant près de trois mois. À son retour, la concurrence pour une place de titulaire était féroce, l’équipe ayant déjà lancé l’année sur les chapeaux de roue. Sa capacité à faire la différence en sortant du banc lui a toutefois permis de s’imposer rapidement dans le onze de départ. Une série de sept titularisations en championnat lors de la phase finale lui a permis d’inscrire sept buts et de délivrer deux passes décisives, plaçant ainsi City aux portes du triomphe.
Pourquoi le FC Barcelone a besoin d'une joueuse capable de faire basculer les matchs, à l'image de Kerolin
Il est donc aisé de comprendre pourquoi le Barça souhaite recruter la star brésilienne. Attaquante dynamique et spectaculaire, Kerolin possède ce « facteur X » capable de faire basculer un match en un instant. Les Blaugrana en ont d’ailleurs grand besoin, puisqu’ils viennent de faire leurs adieux à plusieurs joueurs clés, dont deux attaquants.
Le départ de Salma Paralluelo a été officialisé en début de semaine, à l’issue d’un contentieux contractuel. L’internationale espagnole, auteure d’un doublé en finale de la Ligue des champions en mai, suscite l’intérêt d’Arsenal, de l’OL, du PSG et des London City Lionesses, après avoir déjà rejeté une offre de Chelsea.
Plus retentissant encore, le départ d’Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, qui a quitté le club après quatorze années de fidélité, juste avant la fin de la saison dernière. La double lauréate du Ballon d’Or a été élue meilleure joueuse de la dernière Ligue des champions, après avoir guidé le Barça vers son quatrième sacre continental. Pour combler ce départ et soutenir une attaque toujours emmenée par Ewa Pajor et Caroline Graham Hansen, le club catalan doit désormais recruter des joueuses capables de faire la différence.
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Pourquoi Manchester City laisserait-il Kerolin partir ?
Pourquoi Manchester City envisagerait-il de laisser partir Kerolin, comme le suggère l’article ? La raison est simple : l’attaque est déjà bien fournie. Shaw et Miedema peuvent compter sur le soutien de Lauren Hemp, Aoba Fujino et Mary Fowler, cette dernière ayant manqué la quasi-totalité de la saison après sa rupture du ligament croisé antérieur en avril dernier. Son retour sera donc perçu comme une nouvelle recrue pour City en 2026-2027.
La perspective d’un transfert lucratif devrait également permettre au club de réinvestir dans l’effectif et de la remplacer efficacement, alors qu’il cherche à renforcer sa profondeur de banc en vue d’un retour en Ligue des champions. Cela dit, les qualités de Kerolin ne seront pas faciles à remplacer, et l’équipe de recrutement devra faire les bons choix lors des nouvelles recrues si elle venait effectivement à faire ses adieux à Manchester.
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