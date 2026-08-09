Selon SPORT, la direction du club catalan est de plus en plus frustrée par l’international néerlandais, qui n’a montré aucun signe d’amélioration physique depuis qu’il a subi ce coup. La blessure est devenue un important point de discorde entre le joueur et le staff médical du club, en particulier après le retour de De Jong en Catalogne à la suite de l’élimination des Pays-Bas de la Coupe du monde.

La situation représente un coup dur important pour la planification tactique de Hansi Flick, alors qu’il prépare sa première saison à la tête du Barça. L’équipe médicale du club a clairement exprimé sa préférence pour une opération, estimant qu’il s’agit de la seule manière définitive de régler le problème sous-jacent. Cependant, la préférence de De Jong pour une approche non invasive devrait l’écarter des terrains pendant au moins quatre mois, certaines estimations suggérant même qu’il pourrait être absent jusqu’à six mois en fonction de la réponse de son corps au traitement.