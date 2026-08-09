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Barcelone de plus en plus frustré par Frenkie de Jong alors que le milieu continue de refuser une opération du pied blessé
Les tensions montent autour de la gestion des blessures
Selon SPORT, la direction du club catalan est de plus en plus frustrée par l’international néerlandais, qui n’a montré aucun signe d’amélioration physique depuis qu’il a subi ce coup. La blessure est devenue un important point de discorde entre le joueur et le staff médical du club, en particulier après le retour de De Jong en Catalogne à la suite de l’élimination des Pays-Bas de la Coupe du monde.
La situation représente un coup dur important pour la planification tactique de Hansi Flick, alors qu’il prépare sa première saison à la tête du Barça. L’équipe médicale du club a clairement exprimé sa préférence pour une opération, estimant qu’il s’agit de la seule manière définitive de régler le problème sous-jacent. Cependant, la préférence de De Jong pour une approche non invasive devrait l’écarter des terrains pendant au moins quatre mois, certaines estimations suggérant même qu’il pourrait être absent jusqu’à six mois en fonction de la réponse de son corps au traitement.
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La frustration autour des priorités de la Coupe du monde
Au-delà de l’impasse médicale actuelle, un sentiment de ressentiment persistant subsiste au sein du club concernant les priorités supposées de De Jong au cours des douze derniers mois. Des informations indiquent que de nombreuses personnes dans les bureaux du Camp Nou estiment que le joueur de 29 ans n’a pas donné son maximum absolu lors de la dernière ligne droite de la campagne 2025-2026, son objectif principal semblant être d’arriver en forme pour la Coupe du monde avec les Pays-Bas.
Pendant ses absences fréquentes, De Jong a vu sa place garantie de titulaire être menacée aussi bien par des talents émergents que par des stars confirmées. L’émergence de Marc Bernal et le retour de Gavi ont fait que De Jong n’était plus le point de référence incontesté dans la transition de la défense vers l’attaque. En réalité, il n’a pris part à aucun des deux derniers matches de la saison nationale avant de rejoindre immédiatement la sélection de Ronald Koeman.
Le facteur Rodri et les implications financières
Le timing de cette crise des blessures est particulièrement délicat compte tenu de la poursuite en cours par Barcelone de la superstar de Manchester City Rodri. L'international espagnol est largement considéré comme la priorité absolue du club pour consolider le rôle de sentinelle, et sa possible arrivée modifierait drastiquement le statut de De Jong dans l'effectif. Si Barcelone parvient à contourner ses contraintes de fair-play financier pour recruter Rodri, le milieu de terrain se retrouverait en situation de « surbooking ».
L'arrivée attendue de Rodri, après des informations selon lesquelles il aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le géant catalan, crée une concurrence directe pour De Jong comme le club n'en a pas connue depuis des années. Le capitaine de l'Espagne ne prendrait pas seulement la place de titulaire, il est aussi considéré comme le mentor idéal pour la sensation adolescente Marc Bernal.
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Un avenir incertain au Camp Nou
À l’approche de la nouvelle saison, le consensus général à la Ciutat Esportiva est que celle-ci pourrait bien être la dernière de Frenkie de Jong comme joueur de Barcelone. Si le club ne peut pas s’en séparer tant qu’il est blessé, la rupture de confiance autour de la gestion de sa blessure a accéléré les discussions concernant son avenir à long terme. S’il était pleinement apte, des sources indiquent qu’il aurait peut-être déjà été placé sur la liste des transferts aux côtés d’autres milieux de terrain comme Marc Casado et Tommy Marques, dont les départs ont été décrits comme imminents. En fin de compte, le bras de fer entre le désir du joueur d’opter pour un traitement conservateur et l’exigence du club d’une opération définira les six prochains mois de sa carrière.
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