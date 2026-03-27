Barcelone craint le pire pour Raphinha alors que Carlo Ancelotti explique le remplacement à la mi-temps de l'ailier brésilien contre la France

Ce match amical disputé au Gillette Stadium marquait la 37e sélection de Raphinha en équipe nationale depuis ses débuts en 2021, mais la rencontre s'est terminée prématurément pour le joueur de 28 ans. Malgré un début de match prometteur, durant lequel il a mis à mal la défense française grâce à ses déplacements sans ballon caractéristiques, la star du FC Barcelone n'a pas repris le terrain en deuxième mi-temps. Son absence s'est fait sentir alors que la France, réduite à 10, conservait son avance, obligeant Ancelotti à répondre à des questions concernant la gravité de l'état physique de l'ailier.

Selon Mundo Deportivo, le staff médical de Barcelone a pris contact avec Raphinha et s'inquiète sérieusement qu'il ait subi une blessure qui pourrait l'écarter des terrains pendant un certain temps.