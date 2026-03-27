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Barcelone craint le pire pour Raphinha alors que Carlo Ancelotti explique le remplacement à la mi-temps de l'ailier brésilien contre la France
Une élimination prématurée à Boston
Ce match amical disputé au Gillette Stadium marquait la 37e sélection de Raphinha en équipe nationale depuis ses débuts en 2021, mais la rencontre s'est terminée prématurément pour le joueur de 28 ans. Malgré un début de match prometteur, durant lequel il a mis à mal la défense française grâce à ses déplacements sans ballon caractéristiques, la star du FC Barcelone n'a pas repris le terrain en deuxième mi-temps. Son absence s'est fait sentir alors que la France, réduite à 10, conservait son avance, obligeant Ancelotti à répondre à des questions concernant la gravité de l'état physique de l'ailier.
Selon Mundo Deportivo, le staff médical de Barcelone a pris contact avec Raphinha et s'inquiète sérieusement qu'il ait subi une blessure qui pourrait l'écarter des terrains pendant un certain temps.
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L'analyse tactique d'Ancelotti
Malgré le résultat, Ancelotti s'est empressé de défendre la prestation de ses attaquants titulaires, tout en expliquant que le remplacement à la mi-temps était dicté par des raisons médicales. Le technicien italien a privilégié le bien-être de ses joueurs plutôt que la recherche d'un résultat lors d'un match de préparation.
Ancelotti a déclaré aux journalistes : « Je pense que Raphinha a très bien joué. Il a ressenti une gêne musculaire en fin de première mi-temps et nous avons dû le remplacer, mais il s'est créé de nombreuses occasions et a fait preuve d'un très bon jeu de mouvement sans le ballon. Et Vini ne lâche jamais rien ; il fait toujours la différence. Un attaquant ne peut pas marquer à chaque fois, mais le travail accompli par ces deux-là était de bonne qualité. »
Ignorant les chants en faveur de Neymar
La défaite à Boston s'est déroulée sur fond de cris des supporters réclamant Neymar, laissé sur le banc, mais Ancelotti est resté fidèle à son soutien envers les joueurs qui ont fait preuve de caractère face aux favoris de la Coupe du monde. Il a déclaré : « Pour l'instant, nous devons parler de ceux qui sont là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont fait preuve de caractère, qui ont travaillé très dur. Et je suis satisfait. Je pense que le match d'aujourd'hui m'a clairement démontré que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. »
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Un test de condition physique en Floride
Le Brésil se rendra mardi à Orlando pour affronter la Croatie, un match qui constituera la dernière répétition générale de haut niveau avant le coup d'envoi de la Coupe du monde en juin. La participation de Raphinha reste très incertaine, et Ancelotti pourrait décider de titulariser Henrique afin de lui permettre de retrouver son rythme. Le staff médical suivra de près la récupération de l'ailier, car toute absence prolongée porterait un coup dur aux ambitions nationales du FC Barcelone et aux préparatifs du Brésil.