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Barcelone conclut un incroyable accord de 65 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodri
Rodri scelle son transfert au FC Barcelone
Le FC Barcelone a trouvé un accord d’un montant de 65 millions de livres sterling pour recruter Rodri en provenance de Manchester City. Selon BBC Sport, ce transfert verra Rodri signer un contrat de quatre ans avec les champions d’Espagne, et l’opération devrait être finalisée dans les prochains jours.
Rodri quitte Manchester City après sept saisons incroyables, lui qui avait initialement rejoint le club en provenance de l’Atlético de Madrid en 2019 pour 62,8 millions de livres sterling. Durant son passage à Manchester City, Rodri a remporté 12 trophées majeurs, dont quatre titres de Premier League, deux FA Cups, trois Coupes de la Ligue et la Ligue des champions. Malgré une absence sur une grande partie de la saison dernière en raison d’une grave blessure au genou, Rodri a brillamment rebondi cet été pour mener l’Espagne au sacre en Coupe du monde.
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Manchester City vise Fernandez
Avec le départ de Rodri, Manchester City veut recruter Enzo Fernandez pour le remplacer. Chelsea a réclamé la somme vertigineuse de 120 M£ pour Fernandez et a informé les parties intéressées qu’elles avaient jusqu’à vendredi pour soumettre une offre officielle. Chelsea n’a reçu aucune offre avant l’expiration de ce délai, ce qui signifie que Xabi Alonso et son staff espèrent conserver leur vice-capitaine.
Cependant, Manchester City ne pense pas que ce dossier soit totalement clos, car le club estime toujours que Chelsea est ouvert à la négociation d’un transfert. Si Manchester City décide de s’aligner sur le prix demandé de 120 M£, il s’agirait du quatrième plus gros transfert de l’histoire du football. Les dirigeants de Manchester City étudient soigneusement leurs options alors qu’ils cherchent à reconstruire leur milieu de terrain.
Maresca prépare un changement tactique
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, reste un grand admirateur de Fernandez, qu’il a déjà dirigé à Stamford Bridge. Lors de son passage à Chelsea, Maresca a nommé Fernandez capitaine lorsque Reece James a subi une blessure, et l’a titularisé lors de 79 de ses 92 matches à la tête de l’équipe.
Bien que Fernandez évolue principalement comme milieu défensif, Maresca l’a repositionné plus haut à de nombreuses reprises la saison dernière pour compenser la blessure de Cole Palmer. Cet ajustement tactique a permis à Fernandez d’inscrire 15 buts, un record dans sa carrière. Avec l’arrivée également d’Elliot Anderson à Manchester City en provenance de Nottingham Forest cet été, Maresca disposera d’une incroyable flexibilité tactique, puisque Anderson et Fernandez pourraient facilement figurer ensemble dans le même onze de départ.
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Quelle suite pour les clubs ?
Barcelone se concentrera dans les prochains jours sur la présentation officielle de Rodri, alors que le club prépare la nouvelle saison. Pendant ce temps, Manchester City doit rapidement décider s’il soumet une offre officielle pour Fernandez ou s’il explore d’autres options au milieu de terrain. Reste à voir si Chelsea maintiendra son évaluation à 120 M£ ou finira par faire un compromis pour finaliser le transfert.
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