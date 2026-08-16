Le FC Barcelone a trouvé un accord d’un montant de 65 millions de livres sterling pour recruter Rodri en provenance de Manchester City. Selon BBC Sport, ce transfert verra Rodri signer un contrat de quatre ans avec les champions d’Espagne, et l’opération devrait être finalisée dans les prochains jours.

Rodri quitte Manchester City après sept saisons incroyables, lui qui avait initialement rejoint le club en provenance de l’Atlético de Madrid en 2019 pour 62,8 millions de livres sterling. Durant son passage à Manchester City, Rodri a remporté 12 trophées majeurs, dont quatre titres de Premier League, deux FA Cups, trois Coupes de la Ligue et la Ligue des champions. Malgré une absence sur une grande partie de la saison dernière en raison d’une grave blessure au genou, Rodri a brillamment rebondi cet été pour mener l’Espagne au sacre en Coupe du monde.