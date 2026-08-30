La nouvelle sera un coup dur pour Naples et son entraîneur Massimiliano Allegri. Le géant italien avait été fortement associé à un transfert de Jesus tout au long de l'été alors qu'il cherchait à renforcer ses options offensives. Les spéculations autour d'un départ vers le Stadio Diego Armando Maradona se sont intensifiées lorsque l'agent du joueur, qui représente également Allegri, aurait été aperçu au camp d'entraînement de pré-saison des Partenopei. Si l'agent a d'abord affirmé qu'il était seulement là pour rencontrer Allegri, il est entendu que Naples était bel et bien dans la course pour l'ancien joueur de Manchester City.

Avec le détournement réussi de l'opération par Barcelone, Naples doit désormais se tourner vers d'autres pistes pour apporter du soutien à Rasmus Hojlund. Le club italien porterait désormais son attention sur d'autres cibles évoluant en Premier League alors qu'il cherche dans l'urgence une alternative de dernière minute. Selon les informations, l'attaquant de Chelsea Marc Guiu et Nick Woltemade de Newcastle United figurent parmi les noms étudiés par la direction napolitaine.