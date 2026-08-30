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Barcelone conclut un étonnant accord à 8,6 millions de livres sterling pour Gabriel Jesus d’Arsenal, laissant Naples furieux
Barcelone boucle un accord à prix réduit pour Jesus
Dans l’un des développements les plus surprenants du mercato estival, le FC Barcelone a trouvé un accord de principe avec Arsenal pour recruter Jesus. Selon Sky Sports, l’opération concernant l’attaquant de 29 ans est estimée à environ 8,6 M£ (10 M€), un montant qui reflète sa situation contractuelle actuelle dans le nord de Londres. Alors que l’avant-centre entre dans la dernière année de son contrat à l’Emirates Stadium, l’équipe de Mikel Arteta a choisi de le vendre plutôt que de risquer de le perdre gratuitement l’été prochain. Les deux clubs règlent désormais les derniers documents afin que le transfert soit finalisé avant la date limite. L’opération représente un coup important pour l’équipe de Hansi Flick, qui cherchait des renforts offensifs polyvalents.
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Naples frustré alors que le Barça frappe
La nouvelle sera un coup dur pour Naples et son entraîneur Massimiliano Allegri. Le géant italien avait été fortement associé à un transfert de Jesus tout au long de l'été alors qu'il cherchait à renforcer ses options offensives. Les spéculations autour d'un départ vers le Stadio Diego Armando Maradona se sont intensifiées lorsque l'agent du joueur, qui représente également Allegri, aurait été aperçu au camp d'entraînement de pré-saison des Partenopei. Si l'agent a d'abord affirmé qu'il était seulement là pour rencontrer Allegri, il est entendu que Naples était bel et bien dans la course pour l'ancien joueur de Manchester City.
Avec le détournement réussi de l'opération par Barcelone, Naples doit désormais se tourner vers d'autres pistes pour apporter du soutien à Rasmus Hojlund. Le club italien porterait désormais son attention sur d'autres cibles évoluant en Premier League alors qu'il cherche dans l'urgence une alternative de dernière minute. Selon les informations, l'attaquant de Chelsea Marc Guiu et Nick Woltemade de Newcastle United figurent parmi les noms étudiés par la direction napolitaine.
Le dégraissage d’Arsenal se poursuit avec le départ de Fabio Vieira
Le départ de Jesus n’est pas le seul dossier traité à l’Emirates Stadium alors que le mercato touche à sa fin. Arsenal a également trouvé un accord pour vendre le milieu de terrain portugais Fabio Vieira au club de Bundesliga de Hambourg. L’ancien joueur de Porto a eu du mal à s’assurer une place de titulaire régulière sous les ordres d’Arteta et s’apprête désormais à prendre un nouveau départ en Allemagne. L’opération concernant le joueur de 26 ans est estimée à environ 7,7 M£, ce qui représente un autre départ important au sein de l’effectif de l’équipe première d’Arsenal, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes et à affiner ses options. Vieira est déjà en route vers l’Allemagne pour finaliser son transfert à Hambourg, Arsenal étant satisfait de récupérer une partie de l’indemnité versée pour lui en 2022.
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Les plans offensifs du Barça restent ambitieux
La capacité de Jesus à évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque est considérée comme un atout essentiel pour Flick, qui accorde une grande importance à la flexibilité tactique. Si l’arrivée de Jesus constitue un énorme renfort pour Barcelone, il est entendu qu’elle ne marque pas la fin de ses dépenses estivales. Malgré ses contraintes financières bien documentées, le club catalan continue de poursuivre d’autres cibles de premier plan afin de compléter son effectif. Plus précisément, des sources de Sky Sports ont précisé que l’accord pour Jesus est totalement distinct de la poursuite en cours de Julian Alvarez.
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