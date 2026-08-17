À défaut d’autres options, l’attaquant d’Arsenal Gyokeres est apparu comme une solution potentielle pour les champions d’Espagne, selon El Chiringuito. L’avant-centre suédois est arrivé à l’Emirates avec de grandes attentes après un passage prolifique au Sporting CP, mais il a eu du mal à conserver une place de titulaire régulière sous les ordres de Mikel Arteta.

Gyokeres a trouvé le chemin des filets à 20 reprises la saison dernière, mais il a perdu sa place dans le onze de départ lors du sprint final pour le titre, Kai Havertz devenant le point d’appui préféré d’Arteta à Arsenal. Ce manque de temps de jeu garanti s’est de nouveau vu lors de la victoire dans le Community Shield contre Manchester City, où Gyokeres a dû se contenter d’une entrée en jeu de 15 minutes depuis le banc.

Fabrizio Romano ajoute que les spéculations autour de ce transfert pourraient s’intensifier au cours de la prochaine quinzaine, malgré l’absence actuelle de contact officiel entre les deux clubs.



