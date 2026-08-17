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Barcelone cible la surprenante star d’Arsenal alors que Hansi Flick cherche un remplaçant après le départ de Ferran Torres au PSG
Flick cherche des renforts offensifs
La quête de Barcelone pour un nouveau numéro neuf a pris un tournant surprenant en direction du nord de Londres, alors que le club traverse un été marqué par une transition importante. Après le départ de Robert Lewandowski et celui de Torres au PSG, Flick a clairement fait savoir qu’il avait besoin de davantage de profondeur.
Le technicien allemand a été contraint d’étudier d’autres pistes après que la piste menant à la priorité de longue date Julian Alvarez a atteint une impasse. Bien que l’international argentin ait auparavant été ouvert à un transfert, la direction de l’Atletico Madrid est restée ferme dans sa position de ne pas vendre à un rival national.
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Gyokeres émerge comme une cible surprise
À défaut d’autres options, l’attaquant d’Arsenal Gyokeres est apparu comme une solution potentielle pour les champions d’Espagne, selon El Chiringuito. L’avant-centre suédois est arrivé à l’Emirates avec de grandes attentes après un passage prolifique au Sporting CP, mais il a eu du mal à conserver une place de titulaire régulière sous les ordres de Mikel Arteta.
Gyokeres a trouvé le chemin des filets à 20 reprises la saison dernière, mais il a perdu sa place dans le onze de départ lors du sprint final pour le titre, Kai Havertz devenant le point d’appui préféré d’Arteta à Arsenal. Ce manque de temps de jeu garanti s’est de nouveau vu lors de la victoire dans le Community Shield contre Manchester City, où Gyokeres a dû se contenter d’une entrée en jeu de 15 minutes depuis le banc.
Fabrizio Romano ajoute que les spéculations autour de ce transfert pourraient s’intensifier au cours de la prochaine quinzaine, malgré l’absence actuelle de contact officiel entre les deux clubs.
Arsenal prêt à dégraisser son effectif
Le départ potentiel de Gyokeres intervient à un moment où Arsenal cherche activement à dégraisser un effectif pléthorique. Plusieurs joueurs en marge sont actuellement sur la sellette alors qu'Arteta prépare son équipe pour une nouvelle course au titre. Reiss Nelson est actuellement en discussions avec West Ham, tandis que Fabio Vieira devrait faire son retour à Hambourg.
Les spéculations se sont également intensifiées concernant l'avenir d'Ethan Nwaneri et de Gabriel Martinelli après que les deux joueurs ont été laissés hors du groupe pour la victoire au Principality Stadium. Évoquant les décisions difficiles liées à sa sélection, Arteta a exprimé sa frustration auprès de TNT Sports : « C’est vraiment triste de ne pas pouvoir compter sur eux. Je me bats avec la Premier League pour élargir le groupe et y intégrer davantage de joueurs parce qu’ils méritent d’en faire partie, cela ne fait aucun doute. »
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Des décisions cruciales se profilent
À mesure que la date limite approche, l’attention reste focalisée sur Gyokeres et sur la capacité de Barcelone à financer une opération qui réponde aux exigences d’Arsenal. Si Arsenal est ouvert à un allègement de son effectif, perdre une option offensive majeure si tard dans le mercato l’obligerait probablement à lui trouver un remplaçant.
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