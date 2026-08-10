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Barcelone choque le PSG avec un ÉNORME prix fixé pour Ferran Torres alors que le héros espagnol de la Coupe du monde réclame un transfert cet été
Le Barça réclame un montant élevé pour Torres
Le Barça est prêt à jouer dur avec le PSG au sujet de l’avenir de Torres, le géant catalan réclamant un minimum de 65 millions d’euros pour valider une vente, selon SPORT. Si les Blaugrana hésitaient initialement à laisser partir l’attaquant polyvalent avant d’avoir trouvé un remplaçant, la volonté explicite du joueur de partir a forcé un changement de position au Camp Nou.
Cette hausse de valorisation est largement attribuée à la contribution décisive de Torres avec l’Espagne, où il a inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. En Catalogne, les dirigeants estiment qu’un joueur de son calibre et de sa réputation dans les moments décisifs doit commander un montant qui permette au club de réinvestir dans son secteur offensif.
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Le PSG vise une bonne affaire alors que Torres a trouvé un accord sur les conditions personnelles
Malgré la fermeté du Barça, le PSG n’a pas l’intention de répondre immédiatement aux 65 M€ demandés et espère utiliser la situation contractuelle du joueur comme levier. Le champion d’Europe sait parfaitement que Torres entre dans la dernière phase de son contrat, qui expire actuellement en juin 2027. Il estime qu’un montant plus proche de 55 millions d’euros, soit la même somme que le Barça a payée pour le recruter à Manchester City en 2021, refléterait plus justement sa valeur.
Alors que des informations indiquent que Torres a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le PSG, les négociations devraient être intenses. Toutefois, l’excellente relation entre Deco et Luis Campos pourrait faciliter le processus.
Flick reste évasif sur les rumeurs de transfert
L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a tenté de minimiser le bruit entourant l'avenir du joueur de 26 ans pendant la préparation de pré-saison du club. S'exprimant après un match amical à Udine, le technicien allemand a refusé d'entrer dans les détails concernant les négociations en cours avec les géants français. Flick a déclaré : « Je respecte les vacances des joueurs et je n'ai pas d'informations. »
La prudence de l'entraîneur intervient à un moment où l'effectif du FC Barcelone subit une importante refonte, notamment avec le départ de figures clés comme Ronald Araujo. Flick a reconnu les difficultés à gérer un effectif pendant le mercato, ajoutant : « Nous parlons toujours de nous améliorer et d'intégrer les joueurs dont nous avons besoin, mais nous devons rester calmes. Beaucoup de joueurs arrivent cette semaine ; c'est une pré-saison atypique et étrange. Nous devons respecter les vacances des joueurs. »
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L’impact du départ du héros de la Coupe du monde
Le départ de Torres marquerait la fin d’un passage productif en Catalogne, où il a réussi sa transition d’ailier à menace fiable dans l’axe. Sa polyvalence s’est révélée cruciale, puisqu’il a régulièrement évolué sur tout le front de l’attaque, en complément de Robert Lewandowski, tout en apportant aussi une menace constante devant le but. La saison dernière, il a inscrit 21 buts en 49 apparitions, portant son total à 65 buts au cours de ses cinq saisons chez le géant espagnol.
Cependant, ce transfert offrirait au FC Barcelone une flexibilité financière dont il a grand besoin, puisqu’une grande partie de son indemnité de transfert a déjà été amortie. Retirer son salaire de la masse salariale permettrait au club de poursuivre d’autres cibles prioritaires, potentiellement Julian Alvarez de l’Atletico Madrid.
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