Le Barça est prêt à jouer dur avec le PSG au sujet de l’avenir de Torres, le géant catalan réclamant un minimum de 65 millions d’euros pour valider une vente, selon SPORT. Si les Blaugrana hésitaient initialement à laisser partir l’attaquant polyvalent avant d’avoir trouvé un remplaçant, la volonté explicite du joueur de partir a forcé un changement de position au Camp Nou.

Cette hausse de valorisation est largement attribuée à la contribution décisive de Torres avec l’Espagne, où il a inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. En Catalogne, les dirigeants estiment qu’un joueur de son calibre et de sa réputation dans les moments décisifs doit commander un montant qui permette au club de réinvestir dans son secteur offensif.



