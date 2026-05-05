Barcelone avait approché Kylian Mbappé avant de recruter Ousmane Dembélé pour remplacer Neymar, selon l’ancien président du club

Dans une interview accordée à la SER, l’ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu révèle les efforts déployés par le club pour recruter Kylian Mbappé.

Cette période a suivi le départ surprise de Neymar, parti du Camp Nou vers le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert record de 222 millions d’euros qui avait secoué le monde du football.

Le dirigeant catalan admet que le club n’était pas préparé à l’ départ du Brésilien, déclarant : « Le départ de Neymar a été un choc pour le club ; nous ne voulions pas qu’il parte. »

Pour pallier cette perte, la direction s’est immédiatement tournée vers les jeunes talents les plus prometteurs du marché, et Kylian Mbappé, alors à Monaco, est rapidement devenu la cible prioritaire du club catalan.