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Barcelone avait approché Kylian Mbappé avant de recruter Ousmane Dembélé pour remplacer Neymar, selon l’ancien président du club
Mbappé était dans le collimateur après le départ surprise de Neymar.
Dans une interview accordée à la SER, l’ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu révèle les efforts déployés par le club pour recruter Kylian Mbappé.
Cette période a suivi le départ surprise de Neymar, parti du Camp Nou vers le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert record de 222 millions d’euros qui avait secoué le monde du football.
Le dirigeant catalan admet que le club n’était pas préparé à l’ départ du Brésilien, déclarant : « Le départ de Neymar a été un choc pour le club ; nous ne voulions pas qu’il parte. »
Pour pallier cette perte, la direction s’est immédiatement tournée vers les jeunes talents les plus prometteurs du marché, et Kylian Mbappé, alors à Monaco, est rapidement devenu la cible prioritaire du club catalan.
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Pourquoi le Barça a préféré Dembélé à Mbappé
Si Mbappé a finalement rejoint le PSG, le FC Barcelone avait dans un premier temps envisagé de recruter le Français. Josep Maria Bartomeu a révélé que le club catalan avait mené en parallèle des démarches pour Mbappé et Dembélé, avant de suivre l’avis du staff technique.
L’ancien président a détaillé le processus en déclarant : « Après cela, nous avons commencé à chercher un remplaçant. Nous avons fait une offre pour Mbappé et une autre pour Dembélé. Le staff technique a préféré Dembélé. »
Cette orientation des techniciens a donc conduit le club catalan à finaliser un transfert de 105 millions d’euros, plus des bonus, avec le Borussia Dortmund pour Dembélé, plutôt que de poursuivre la piste menant à la pépite monégasque.
Les aspects financiers du transfert de Mbappé
Malgré l’intérêt du club, les conditions financières d’un éventuel transfert de Mbappé demeuraient redoutables. Bartomeu a précisé que, si l’intérêt était bien réel, le prix réclamé par le club de Ligue 1 constituait un obstacle non négociable que le PSG a finalement surmonté.
Revenant sur les négociations, Bartomeu a déclaré : « Ce n’était pas une offre au sens strict du terme. Ils vous disaient : il vaut 180 millions d’euros. Si vous voulez Mbappé, c’est 180 millions d’euros, et Paris a payé. »
Cet écart financier considérable, combiné à la conviction du staff technique concernant le profil de Dembélé, a finalement poussé le club catalan à se tourner vers d’autres options, éloignant ainsi Mbappé – futur pilier du Real Madrid – de son destin barcelonais.
- AFP
Les enseignements du transfert de Luis Suárez
Bartomeu a profité de l’occasion pour rappeler sa philosophie en matière de recrutement durant son mandat. Il a souligné qu’il s’était rarement immiscé dans les décisions sportives, évoquant les critiques reçues après le transfert de Luis Suárez en provenance de Liverpool comme un tournant dans sa gestion. Malgré la réputation controversée de l’Uruguayen, le club a ensuite remporté la Ligue des champions et quatre titres de champion d’Espagne.
« En tant que président ou administrateur, la seule décision que j’ai prise et défendue avec vigueur a été le recrutement de Suárez », a-t-il expliqué. « J’ai alors été vivement critiqué par tous les médias. Cette expérience m’a confirmé que le président ou les administrateurs ne doivent pas s’immiscer dans les affaires sportives. Nous devons faire confiance au staff technique, aux directeurs sportifs et aux entraîneurs ; ce sont eux qui décident des recrutements. »