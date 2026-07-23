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Barcelone attend désormais que Julián Álvarez fasse le prochain pas, alors que les champions de Liga se préparent à respecter la date limite des transferts
Laporta lance le compte à rebours
Laporta a mis la pression sur Alvarez, confirmant que l'intérêt du club pour l'attaquant argentin avait une date butoir bien précise. Les Blaugrana auraient mis sur la table une offre colossale de 100 millions d'euros, mais ils ne sont pas disposés à laisser cette poursuite perturber leur stratégie globale de recrutement menée par le directeur sportif Deco.
Selon AS, le président a fixé fin juillet comme date butoir pour clore le feuilleton du transfert d’Alvarez. Cet ultimatum doit éviter une saga estivale qui risquerait de priver les champions de Liga de renforts si un accord ne se concrétisait pas avant la clôture du mercato.
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L'Atlético maintient sa position ferme sur les ventes
De l’autre côté du fossé, l’Atlético ne cède pas à la pression catalane. La direction du Metropolitano a toujours affirmé que son attaquant vedette n’était pas à vendre, quel que soit le prix, malgré les chiffres évoqués dans les médias. Les Rojiblancos refusent actuellement toute négociation, jugeant l’offre de 100 millions d’euros étrangère à leurs projets d’avenir.
Miguel Ángel Gil Marín, le PDG de l’Atlético, a fustigé les manœuvres du club catalan, déclarant : « J’en sais assez sur les coulisses du rival pour comprendre qu’il joue la comédie devant les médias et les supporters dans son propre cirque privé, donc cela ne me dérange pas. »
« J’entretiens de bonnes relations personnelles avec leur président, et je lui ai explicitement demandé de cesser, en lui précisant clairement que Julián n’était pas à vendre. »
De son côté, le président Enrique Cerezo a réagi aux dernières déclarations de Laporta : « Joan Laporta est un bon ami, c’est un excellent président, et il sait très bien, tout comme vous tous, où Julián Alvarez jouera l’année prochaine. »
La balle est désormais dans le camp de Julian.
Les deux clubs campant sur leurs positions respectives, tous les regards se tournent à nouveau vers Alvarez lui-même. L’attaquant avait laissé entendre ses intentions pendant la Coupe du monde, affirmant son désir de « réaliser son rêve » en étant transféré, mais il est resté largement silencieux depuis la fin du tournoi pour éviter toute nouvelle polémique.
Barcelone est convaincu qu’une demande officielle du joueur est la seule issue capable de débloquer le dossier. Sans pression directe d’Alvarez, toute perspective de négociation entre les deux clubs reste, pour l’instant, une simple utopie.
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Des jours décisifs pour la planification de Deco
À l’approche de la date butoir de juillet, la tension est palpable pour tous les acteurs de ce feuilleton transférier à haut risque. Le département sportif du FC Barcelone a besoin de garanties pour soit passer à l’action avec Alvarez, soit se tourner vers des alternatives « prometteuses ». Deco veut un effectif au complet avant le coup d’envoi de la saison, et le temps qui file est désormais son pire ennemi. Un retour tendu à Madrid semble inévitable dès qu’Alvarez aura rangé ses valises après sa Coupe du monde.
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