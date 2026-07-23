De l’autre côté du fossé, l’Atlético ne cède pas à la pression catalane. La direction du Metropolitano a toujours affirmé que son attaquant vedette n’était pas à vendre, quel que soit le prix, malgré les chiffres évoqués dans les médias. Les Rojiblancos refusent actuellement toute négociation, jugeant l’offre de 100 millions d’euros étrangère à leurs projets d’avenir.

Miguel Ángel Gil Marín, le PDG de l’Atlético, a fustigé les manœuvres du club catalan, déclarant : « J’en sais assez sur les coulisses du rival pour comprendre qu’il joue la comédie devant les médias et les supporters dans son propre cirque privé, donc cela ne me dérange pas. »

« J’entretiens de bonnes relations personnelles avec leur président, et je lui ai explicitement demandé de cesser, en lui précisant clairement que Julián n’était pas à vendre. »

De son côté, le président Enrique Cerezo a réagi aux dernières déclarations de Laporta : « Joan Laporta est un bon ami, c’est un excellent président, et il sait très bien, tout comme vous tous, où Julián Alvarez jouera l’année prochaine. »