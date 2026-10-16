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Barcelone, Arsenal et Liverpool tous recalés ! L’agent de Nico Williams révèle pourquoi l’ailier de l’Athletic Club a refusé les plus grands clubs d’Europe
Les géants européens éconduits par fidélité au Pays basque
L’agent de Williams a confirmé publiquement que l’international espagnol avait définitivement repoussé les avances d’Arsenal et de Liverpool il y a deux ans. L’ailier de 24 ans reste un pilier du projet de l’Athletic Club, auquel il a réaffirmé son attachement en signant une remarquable prolongation de contrat de 10 ans, jusqu’en 2035. Cette décision est intervenue alors que Williams était considéré comme l’un des talents les plus convoités du continent, après une période riche en trophées avec son club et sa sélection.
L’attaquant explosif a fait l’objet d’intenses spéculations durant l’été 2024, juste après avoir joué un rôle majeur dans le sacre de l’Espagne au Championnat d’Europe. Williams a marqué en finale contre l’Angleterre, au terme d’une saison durant laquelle il avait déjà remporté la Coupe du Roi avec l’Athletic.
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Les cadors européens voulaient Williams
Felix Tainta, le représentant du joueur, a détaillé l’ampleur de l’intérêt suscité par son client lors d’une récente intervention dans le podcast Los Fulanos, soulignant que presque tous les grands clubs du football européen souhaitaient le recruter.
« Nous connaissons tous l’intérêt du Barça à l’été 2024, après le Championnat d’Europe, a expliqué Tainta lors de l’entretien. Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, le Paris Saint-Germain… Je pourrais tous les citer. Tout le monde voulait Nico, et ce n’est pas facile pour un joueur de dire non à tous ces clubs. À partir de là, nous avons discuté avec le Barça. L’Athletic était au courant, car je l’ai tenu informé de la situation à tout moment, même s’il était en colère contre le Barça à cause de ses méthodes. Dès lors, j’ai entamé des discussions. »
Des problèmes d’inscription ont bloqué un transfert au FC Barcelone
Si Arsenal et Liverpool étaient des acteurs majeurs de la course à sa signature, c'est Barcelone qui a déployé le plus d'efforts pour recruter l'ailier. Le club catalan tenait absolument à associer Williams à son coéquipier en sélection Lamine Yamal, mais le transfert a finalement échoué en raison de l'instabilité financière persistante de Barcelone.
Tainta a révélé que la principale préoccupation de l'entourage de Williams était l'incapacité du club à fournir des garanties fermes quant à son inscription auprès de la Liga, compte tenu de sa masse salariale excessive.
Tainta a souligné qu'un joueur du calibre de Williams ne pouvait pas se permettre de passer du temps en tribunes à cause de problèmes d'inscription. « À un moment donné des négociations, dans cette situation, Nico ne pouvait pas rester sans jouer, a poursuivi Tainta. Nico est une voiture de Formule 1. Si je viens chez vous, je ne peux pas prendre en charge votre problème. Et je l'ai dit clairement au Barça. »
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Gestion des risques et intégrité professionnelle
Rester à l’Athletic Club n’a pas freiné les ambitions de Williams en sélection : il a joué un rôle essentiel dans le succès de l’Espagne en Coupe du monde après avoir décidé de rester au Pays basque. S’il est peut-être passé à côté des titres nationaux souvent associés au FC Barcelone ou aux grands clubs de Premier League, il a déjà sa place parmi les légendes du club à Bilbao.
Cette saison, le joueur de 24 ans a maintenu sa régularité, avec deux buts en huit apparitions toutes compétitions confondues. Bien qu’il ait récemment connu de légers problèmes musculaires, son importance pour l’équipe reste incontestée alors qu’elle s’apprête à affronter une série de matches difficiles.
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