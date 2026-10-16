L’agent de Williams a confirmé publiquement que l’international espagnol avait définitivement repoussé les avances d’Arsenal et de Liverpool il y a deux ans. L’ailier de 24 ans reste un pilier du projet de l’Athletic Club, auquel il a réaffirmé son attachement en signant une remarquable prolongation de contrat de 10 ans, jusqu’en 2035. Cette décision est intervenue alors que Williams était considéré comme l’un des talents les plus convoités du continent, après une période riche en trophées avec son club et sa sélection.

L’attaquant explosif a fait l’objet d’intenses spéculations durant l’été 2024, juste après avoir joué un rôle majeur dans le sacre de l’Espagne au Championnat d’Europe. Williams a marqué en finale contre l’Angleterre, au terme d’une saison durant laquelle il avait déjà remporté la Coupe du Roi avec l’Athletic.