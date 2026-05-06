Selon Sky Sport Suisse, Fofana aurait été proposé au FC Barcelone. Les représentants du Français auraient déjà eu plusieurs séries de discussions avec le directeur sportif du Barça, Deco, afin d’étudier la faisabilité d’un transfert au Camp Nou.

Le défenseur central de 25 ans pourrait figurer parmi les départs les plus médiatisés de Chelsea cet été, le club londonien semblant disposé à le céder pour satisfaire ses impératifs sportifs et financiers.