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Donny Afroni

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Barcelone a soumis une offre inattendue pour le défenseur Wesley Fofana, alors que Chelsea aurait déjà fixé son prix de transfert

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W. Fofana
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Le FC Barcelone dispose d’une opportunité inattendue de renforcer sa défense, Wesley Fofana ayant été proposé au club catalan. Chelsea aurait déjà fixé son prix pour le défenseur français et les premières discussions en vue d’un transfert estival seraient en cours.

  • Deco a rencontré les représentants de Fofana.

    Selon Sky Sport Suisse, Fofana aurait été proposé au FC Barcelone. Les représentants du Français auraient déjà eu plusieurs séries de discussions avec le directeur sportif du Barça, Deco, afin d’étudier la faisabilité d’un transfert au Camp Nou.

    Le défenseur central de 25 ans pourrait figurer parmi les départs les plus médiatisés de Chelsea cet été, le club londonien semblant disposé à le céder pour satisfaire ses impératifs sportifs et financiers.

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    Chelsea a fixé son prix pour le Français

    Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2029, Fofana, défenseur talentueux, pourrait être cédé définitivement pour un montant d’environ 30 millions d’euros, selon les informations transmises par le club londonien. Barcelone, dont la situation financière demeure précaire, n’envisagerait l’opération que sous la forme d’un prêt avec option d’achat ultérieure.

  • Bilan des performances et des blessures de Fofana

    Fofana a totalisé 34 apparitions toutes compétitions confondues avec Chelsea cette saison. Pendant cette période, il a délivré deux passes décisives et a parfois retrouvé les éclats de la solidité défensive qui en avait fait l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe lors de ses passages à Saint-Étienne et à Leicester City. Si le Barça privilégie actuellement l’arrivée d’un nouvel avant-centre et d’un ailier gauche pour le mercato estival, le club catalan garde un œil attentif sur la possibilité de recruter un défenseur déjà rodé à la Premier League.

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    La concurrence au sein de la Serie A

    Le FC Barcelone n’est pas le seul grand club européen à surveiller de près la situation de Fofana. Plusieurs formations de Serie A italienne surveilleraient aussi le Français, contraignant ainsi les Blaugrana à agir vite s’ils souhaitent concrétiser leur intérêt et obtenir sa signature. Si l’entourage du joueur se montre favorable à un départ vers la Liga, la décision finale dépendra de la volonté de Chelsea d’accepter un prêt ou de maintenir sa demande de 30 millions d’euros.

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