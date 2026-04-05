« Barcelone a eu de la chance » : une star de l'Atlético Madrid s'insurge contre la décision d'expulsion alors que les hommes de Hansi Flick arrachent une victoire de dernière minute et creusent l'écart en Liga

Le moment décisif est survenu en fin de match lorsque Lewandowski a trouvé le chemin des filets sur un coup de chance, un but qui, selon Musso, résume bien la part de chance qui a marqué cette soirée. Musso est revenu sur cette déception de dernière minute en déclarant : « Le rebond lui est tombé directement dans les pieds, et sans même s'en rendre compte, il a marqué. Ils ont eu de la chance sur ce deuxième but. Nous avons essayé de défendre. L'équipe a fourni un effort formidable. J'essaie de défendre tous les efforts fournis par les gars, car vu de l'extérieur, c'est incroyable. Quand on encaisse des buts, peu importe comment, on se sent mal. J'apprécie et je salue l'effort de l'équipe, à onze contre onze et même avec un joueur en moins. »