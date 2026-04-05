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« Barcelone a eu de la chance » : une star de l'Atlético Madrid s'insurge contre la décision d'expulsion alors que les hommes de Hansi Flick arrachent une victoire de dernière minute et creusent l'écart en Liga
Scène dramatique au Metropolitano
Le choc entre l'Atlético et Barcelone était présenté comme un match susceptible de faire pencher la balance dans la course au titre, mais il s'est rapidement transformé en une véritable polémique arbitrale. Alors que l'Atlético avait pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à Giuliano Simeone, le vent a tourné après l'égalisation de Marcus Rashford et la réduction à dix des locaux suite à l'expulsion de Nico Gonzalez. Alors que le score était de 1-1, Gerard Martin a été expulsé pour le Barça, mais la décision a été étonnamment annulée après consultation du VAR. L'infériorité numérique a fini par faire des ravages lorsque Robert Lewandowski a marqué à la 86e minute, scellant ainsi le renversement de situation pour les géants catalans.
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Musso dénonce le manque de cohérence de l'arbitrage
Musso n'a pas mâché ses mots dans son bilan d'après-match après avoir été désigné MVP malgré la défaite. S'adressant à DAZN, le gardien argentin a exprimé sa frustration : « Nous avons fait une excellente première mi-temps. Nous avons encore mieux joué, en créant de nombreuses occasions ; c'était un match divertissant et agréable. Le carton rouge nous a pénalisés. C'est très difficile dans le football d'aujourd'hui de jouer à dix. Je pense aussi que c'était un carton rouge pour eux. L'arbitre l'a clairement vu sur le terrain. Puis, on l'a vu à la rediffusion. Cela aurait pu rendre le match plus équilibré. Mais bon, on passe à autre chose. C'était un match important. Cela n'ébranle pas notre confiance. À onze contre onze, je pense que nous étions meilleurs. Nous avons créé de nombreuses occasions et bien fait circuler le ballon. Cela nous donne confiance. »
Une frappe de Lewandowski en fin de match assure la victoire
Le moment décisif est survenu en fin de match lorsque Lewandowski a trouvé le chemin des filets sur un coup de chance, un but qui, selon Musso, résume bien la part de chance qui a marqué cette soirée. Musso est revenu sur cette déception de dernière minute en déclarant : « Le rebond lui est tombé directement dans les pieds, et sans même s'en rendre compte, il a marqué. Ils ont eu de la chance sur ce deuxième but. Nous avons essayé de défendre. L'équipe a fourni un effort formidable. J'essaie de défendre tous les efforts fournis par les gars, car vu de l'extérieur, c'est incroyable. Quand on encaisse des buts, peu importe comment, on se sent mal. J'apprécie et je salue l'effort de l'équipe, à onze contre onze et même avec un joueur en moins. »
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Une quinzaine de jours bien chargée nous attend
Le calendrier qui attend l'équipe de Diego Simeone s'annonce exténuant, avec notamment une revanche décisive contre Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Avec une place en demi-finale en jeu, la tension de cette rencontre de championnat devrait se répercuter sur leur affrontement européen. De plus, la finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, le 18 avril, apparaît comme la meilleure chance pour l'Atlético de remporter un titre cette saison.