Barcelone a conclu un accord pour recruter Kerolin, star de Manchester City et du Brésil, dans le cadre du troisième plus gros transfert de l’histoire du football féminin

L'intérêt du Barça pour Kerolin a été révélé en début de mois par la journaliste Victoria Leite. Selon ses informations, le club catalan aurait vu deux offres rejetées, la deuxième dépassant les 400 000 £ (470 000 $), soit plus que les 400 000 £ déboursés pour l'internationale anglaise Keira Walsh à l'été 2022, alors record du club.

Selon Sport, le contrat de la milieu de terrain brésilienne incluait une clause libératoire supérieure à 1 million d’euros (857 000 £ / 1,14 million $), somme que le Barça ne pouvait ou ne voulait pas débourser. Après que les deux clubs ont travaillé à « trouver un terrain d’entente et finaliser le transfert », Leite annonce désormais qu’un accord a été trouvé pour un montant bien plus élevé : 1,5 million d’euros (1,28 million de livres / 1,7 million de dollars), ce qui placerait Kerolin juste derrière Grace Geyoro (London City Lionesses) et, sous réserve, Alyssa Thompson (Chelsea) au rang des transferts féminins les plus onéreux de l’histoire. La star brésilienne s’engagera cette semaine pour quatre ans en Catalogne.



