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Barcelone a conclu un accord pour recruter Kerolin, star de Manchester City et du Brésil, dans le cadre du troisième plus gros transfert de l’histoire du football féminin
Kerolin quitte Manchester City pour le Barça dans le cadre d'un transfert retentissant.
L'intérêt du Barça pour Kerolin a été révélé en début de mois par la journaliste Victoria Leite. Selon ses informations, le club catalan aurait vu deux offres rejetées, la deuxième dépassant les 400 000 £ (470 000 $), soit plus que les 400 000 £ déboursés pour l'internationale anglaise Keira Walsh à l'été 2022, alors record du club.
Selon Sport, le contrat de la milieu de terrain brésilienne incluait une clause libératoire supérieure à 1 million d’euros (857 000 £ / 1,14 million $), somme que le Barça ne pouvait ou ne voulait pas débourser. Après que les deux clubs ont travaillé à « trouver un terrain d’entente et finaliser le transfert », Leite annonce désormais qu’un accord a été trouvé pour un montant bien plus élevé : 1,5 million d’euros (1,28 million de livres / 1,7 million de dollars), ce qui placerait Kerolin juste derrière Grace Geyoro (London City Lionesses) et, sous réserve, Alyssa Thompson (Chelsea) au rang des transferts féminins les plus onéreux de l’histoire. La star brésilienne s’engagera cette semaine pour quatre ans en Catalogne.
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Une offre que Manchester City ne peut pas refuser
Kerolin a brillé la saison dernière sous les couleurs de Manchester City, avec 14 contributions directes (buts et passes décisives), un total seulement surpassé par Khadija Shaw, Alessia Russo et Vivianne Miedema, alors que le club décrochait son premier titre de Women’s Super League depuis dix ans.
Il s’agissait pourtant de sa première saison pleine chez les Citizens, après son arrivée en provenance du North Carolina Courage en janvier 2025. Sous contrat jusqu’en 2028, le club n’envisageait pas de se séparer d’une joueuse de 26 ans, encore dans la force de l’âge.
Cependant, l’attrait financier de cette transaction est évident, d’autant plus que l’effectif citizen regorge déjà d’options offensives. Outre Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino et Iman Beney, le club a déjà recruté l’internationale anglaise Beth Mead cet été. Si un renfort supplémentaire était jugé nécessaire après le départ de Kerolin, le mercato laisserait encore largement le temps de réinvestir les fonds générés par la vente de la star brésilienne.
Des renforts offensifs sont nécessaires suite aux départs de Putellas et Paralluelo
L'arrivée de Kerolin s'avère indispensable pour le Barça. Cet été, le club a perdu plusieurs joueuses clés de son attaque, notamment Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d'Or, partie chez les London City Lionesses, et Salma Paralluelo, qui a préféré quitter le club en transfert libre peu après avoir inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions, malgré une offre de prolongation des Blaugrana.
L’attaque catalane conserve néanmoins des atouts majeurs avec Claudia Pina, Ewa Pajor, Kika Nazareth et Caroline Graham Hansen, fraîchement prolongée, sans oublier les jeunes Sydney Schertenleib et Vicky Lopez, en plein essor.
Pour autant, l’arrivée de Kerolin, dont la capacité à faire basculer les matchs et l’expérience au plus haut niveau sont avérées, s’avère cruciale si les championnes d’Europe, qui ont surtout misé sur de jeunes espoirs cet été, veulent conserver leur place au sommet du football féminin.
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Le départ de Kerolin pourrait-il perturber les renouvellements de contrats majeurs au Barça ?
Il est compréhensible que des interrogations surgissent au sujet du montant que le Barça s’apprête à payer pour Kerolin. Au regard de la fulgurante augmentation des indemnités de transfert dans le football féminin, il n’est guère surprenant que le club catalan doive aligner une telle somme pour l’internationale brésilienne, d’autant qu’elle était encore sous contrat pour deux ans. Sur le plan financier, le club catalan reste contraint : l’été dernier, plusieurs cadres de l’équipe première ont dû partir pour respecter le fair-play financier (FFP), et de nombreux jeunes issus du centre de formation ont été cédés.
Le club doit déjà anticiper plusieurs renouvellements majeurs pour la saison à venir. Patri Guijarro, sans doute la meilleure milieu défensive au monde, n’est sous contrat que jusqu’en 2027 et susciterait l’intérêt de Lyon et de clubs anglais. Ewa Pajor, pivot de l’attaque, entame également la dernière année de son contrat, tout comme l’étoile montante Esmee Brugts.
Après avoir vu Putellas, Paralluelo, Mapi Leon et Ona Batlle partir sans contrepartie financière, le Barça ne veut pas subir de pertes similaires l’été prochain et doit donc s’assurer de disposer de fonds suffisants pour mener à bien ces renouvellements, malgré l’arrivée apparemment imminente de Kerolin.
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