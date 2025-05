Inter vs FC Barcelone

Une légende du Barça et un prodige de 17 ans s’accordent en direct : la magie du football opère avant même le Clasico face au Real Madrid !

À seulement 17 ans, Lamine Yamal continue d’écrire sa légende. Étincelant mercredi lors du spectaculaire Barça-Inter (3-3) en demi-finale aller de la Ligue des champions, le jeune ailier a fait des ravages côté droit, laissant la défense milanaise sans réponse. Auteur d’un but magnifique et tout proche d’un doublé avec deux barres transversales, l’international espagnol a illuminé la soirée au stade Montjuïc. Et son show ne s’est pas arrêté là…