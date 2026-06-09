Barça, Qatar, Koweït, Toulouse : pourquoi le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen évoque Xabi Alonso malgré un parcours atypique

Les deux techniciens partagent également un palmarès encore modeste avant leur arrivée à Leverkusen. Alonso, pressenti dès ses débuts comme futur entraîneur des Merengues – un poste qu’il a effectivement occupé sans toutefois briller –, a connu un lancement de carrière mouvementé. Refusé l’accès à l’équipe première du Real, il a pris la poudre d’escampette vers la Real Sociedad, se contentant de diriger l’équipe réserve.

Quant à Martínez, son passage au Barça s’est achevé en 2019 lors d’une restructuration du club. De 2019 à 2022, il a enrichi son expérience internationale en dirigeant l’équipe U19 d’Al-Rayyan SC au Qatar puis en prenant les commandes de la sélection U20 du Koweït. En 2023, il prend enfin les commandes d’un club en tant qu’entraîneur principal : après six mois comme adjoint et responsable de la méthodologie au FC Toulouse, il participe à la victoire surprise en Coupe de France avant de prendre officiellement la tête de l’équipe l’été suivant.

Lors de son premier exercice 2023/24, il guide le club de Ligue 1 vers son meilleur classement en dix ans. Les saisons 2024/25 et 2025/26 confirment la tendance : Toulouse poursuit sa progression et conclut l’exercice à la neuvième place. Resté dans l’ombre aux yeux du grand public, il est perçu comme une solution de second rang à Leverkusen, le club ayant initialement ciblé Andoni Iraola, parti finalement au FC Liverpool.