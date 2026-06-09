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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

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Barça, Qatar, Koweït, Toulouse : pourquoi le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen évoque Xabi Alonso malgré un parcours atypique

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C. Martinez

En nommant Carles Martinez, le Bayer Leverkusen active son « plan B » sur le banc. Les points communs avec Xabi Alonso placent la barre haut, mais l’Espagnol possède les atouts pour faire briller la Werkself.

L’arrivée de Carles Martinez au Bayer 04 Leverkusen ne pouvait qu’alimenter les comparaisons avec Xabi Alonso. Les similitudes évidentes entre les deux hommes sont trop frappantes pour que les supporters de la Werkself ne se sentent pas, d’une certaine manière, transportés en 2022 – l’année où le futur entraîneur du FC Chelsea a pris les rênes du B04 et a entamé une success story sans précédent durant ses deux ans et demi à ce poste.

D’abord, ils partagent la même origine : l’Espagne. Ensuite, leurs premiers pas d’entraîneur s’inscrivent dans l’ombre des deux géants nationaux. Tandis qu’Alonso dirigeait les jeunes du Real Madrid, Martinez, dont la carrière de joueur s’était brusquement interrompue, passait par l’Espanyol avant de rejoindre « La Masia », le célèbre vivier du FC Barcelone.

  • Les deux techniciens partagent également un palmarès encore modeste avant leur arrivée à Leverkusen. Alonso, pressenti dès ses débuts comme futur entraîneur des Merengues – un poste qu’il a effectivement occupé sans toutefois briller –, a connu un lancement de carrière mouvementé. Refusé l’accès à l’équipe première du Real, il a pris la poudre d’escampette vers la Real Sociedad, se contentant de diriger l’équipe réserve.

    Quant à Martínez, son passage au Barça s’est achevé en 2019 lors d’une restructuration du club. De 2019 à 2022, il a enrichi son expérience internationale en dirigeant l’équipe U19 d’Al-Rayyan SC au Qatar puis en prenant les commandes de la sélection U20 du Koweït. En 2023, il prend enfin les commandes d’un club en tant qu’entraîneur principal : après six mois comme adjoint et responsable de la méthodologie au FC Toulouse, il participe à la victoire surprise en Coupe de France avant de prendre officiellement la tête de l’équipe l’été suivant.

    Lors de son premier exercice 2023/24, il guide le club de Ligue 1 vers son meilleur classement en dix ans. Les saisons 2024/25 et 2025/26 confirment la tendance : Toulouse poursuit sa progression et conclut l’exercice à la neuvième place. Resté dans l’ombre aux yeux du grand public, il est perçu comme une solution de second rang à Leverkusen, le club ayant initialement ciblé Andoni Iraola, parti finalement au FC Liverpool.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martinez incarne l’exact opposé de Kasper Hjulmand.

    À en juger par le parcours de Martinez jusqu’ici, plusieurs éléments convainquent la Werkself de lui confier le poste d’entraîneur. Contrairement à l’équipe de la saison passée, qui, sous Kasper Hjulmand, peinait à imposer une identité de jeu claire et à maintenir un haut niveau de performance, les supporters du B04 peuvent espérer retrouver avec Martinez un football offensif, direct et efficace, dans la lignée de ce qu’ils avaient apprécié sous Alonso.

    À 42 ans, il prône un football moderne axé sur la possession, la construction contrôlée, une occupation intelligente de l’espace et des accélérations ciblées, tout en sachant s’adapter à l’adversaire et en insistant sur une organisation collective défensive. Il connaît parfaitement le système à trois défenseurs arrière instauré à Leverkusen depuis l’ère Alonso, ayant déjà aligné ses équipes dans cette configuration lors de son passage à Toulouse.

    Sur le plan de la communication, un vent nouveau va également souffler. Contrairement à Hjulmand, dont le tempérament scandinave flegmatique limitait les éclats, Martinez dirige depuis la touche avec intensité. Gestes vifs, consignes claires et présence permanente : il se comporte comme un véritable chef d’orchestre, façonnant le jeu et le guidant à chaque phase. Son ouverture se manifeste surtout dans son travail avec les jeunes : au Barça, il a propulsé vers le haut niveau des talents comme Gavi, Fermín López, Xavi Simons ou Ansu Fati.

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    Carles Martinez ? « Ma femme affirme que c’est la seule chose que je sache vraiment faire. »

    Globalement, l’Espagnol se distingue par sa passion authentique pour le football. Dans son pays, on le surnomme souvent « le nouveau Pep Guardiola » tant sa rigueur tactique rappelle celle de la légende catalane. Le journal espagnol Sport a ainsi révélé une anecdote éclairante : alors qu’il dirigeait les U14 du FC Barcelone, Martinez a fait attendre sa fiancée Maria le jour de son mariage pour disputer un dernier match avec quelques invités. La cérémonie a finalement eu lieu, malgré son obsession pour le ballon rond. « Je suis entraîneur depuis 15 ans. Ma femme dit que c’est la seule chose que je sais vraiment faire – et elle a raison », déclarait l’intéressé.

    « Une solution un peu surprenante au premier abord », a reconnu Simon Rolfes, le directeur sportif du club, lors de la présentation du technicien de 42 ans vendredi dernier. Mais : « Quand on analyse le parcours de Carles et celui du Bayer 04, on perçoit de nombreuses similitudes. Martinez possède “cette fougue, cette passion, cette ambition”. Il a le courage de lancer les jeunes. En France, il dirigeait un effectif très international, comme c’est le cas chez nous. »

    D’ailleurs, l’ADN du Bayer correspond au style de jeu espagnol, a souligné Rolfes en évoquant l’arrivée d’un nouvel entraîneur ibérique sur le banc du Bayer Leverkusen. « Lors de ma prise de fonction en 2018, il était logique de se tourner vers l’Espagne », rappelle Rolfes, soulignant les succès du football de club ibérique des deux dernières décennies.

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    Xabi Alonso, son modèle ? « Je suis sûr qu'il va m'en parler. »

    À la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso doit désormais relever le plus grand défi de sa carrière. Un autre Espagnol a déjà montré à la Werkself comment une idée peut se transformer en une véritable success story.

    « Je vais appeler Xabi, et je suis sûr qu’il m’accordera un entretien. Je le connais et je sais que c’est quelqu’un de bien qui ne souhaite que le meilleur pour Leverkusen », a déclaré Martinez. Son compatriote a montré « comment cela peut fonctionner en tant qu’entraîneur espagnol ». Ce que le Basque a accompli à Leverkusen est « fantastique », assure le technicien de 42 ans, déterminé à propulser de nouveau le B04 au sommet de la Bundesliga. « C’est un grand club. Pour y parvenir, il faut beaucoup travailler. C’est l’essentiel. Ensuite, nous en tirerons le maximum. »

    Martínez possède incontestablement les qualités nécessaires pour réussir, mais l’ampleur de la tâche, au regard des attentes, ne doit pas être sous-évaluée.