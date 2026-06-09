Barça, Qatar, Koweït, Toulouse : pourquoi le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen évoque Xabi Alonso malgré un parcours atypique

L’arrivée de Carles Martinez au Bayer 04 Leverkusen ne pouvait qu’alimenter les comparaisons avec Xabi Alonso. Les similitudes évidentes entre les deux hommes sont trop frappantes pour que les supporters de la Werkself ne se sentent pas, d’une certaine manière, transportés en 2022 – l’année où le futur entraîneur du FC Chelsea a pris les rênes du B04 et a entamé une success story sans précédent durant ses deux ans et demi à ce poste.
D’abord, ils partagent la même origine : l’Espagne. Ensuite, leurs premiers pas d’entraîneur s’inscrivent dans l’ombre des deux géants nationaux. Tandis qu’Alonso dirigeait les jeunes du Real Madrid, Martinez, dont la carrière de joueur s’était brusquement interrompue, passait par l’Espanyol avant de rejoindre « La Masia », le célèbre vivier du FC Barcelone.