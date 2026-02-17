Le FC Barcelone rentre de Gérone avec une double peine : une défaite 2-1 et un profond sentiment d’injustice. L’action qui amène le second but catalan adverse provoque la colère du vestiaire et ravive les tensions autour de l’arbitrage en Liga.
Barça : la nouvelle sortie explosive de Hansi Flick sur l’arbitrage
Une action qui fait basculer la rencontre
Lundi soir, sur la pelouse de Gérone FC, le Barça laisse filer des points précieux. Ce revers coûte cher : le Real Madrid récupère la première place du championnat.
À la 86e minute, tout s’accélère. Echeverri marche sur le pied de Jules Koundé au départ de l’action. Le ballon poursuit sa course. Il arrive sur Fran Beltran, qui ajuste une frappe rasante et donne l’avantage à son équipe. Les joueurs barcelonais protestent immédiatement. Ils réclament un visionnage. Ils entourent l’arbitre.
Mais Cesar Soto Grado refuse d’aller consulter les images. La VAR ne l’appelle pas. L’arbitre fait signe de jouer, semblant juger le contact insuffisant.
Flick hausse le ton
En conférence de presse, Hansi Flick ne masque pas son agacement. Il choisit pourtant ses mots avec une ironie appuyée : « Je ne veux pas en parler, tout le monde a vu ce qu'il s'est passé sur le deuxième but. Vous avez tous vu cette action. Y avait-il faute ou non? Oui? Merci beaucoup, c'est tout ce qu'il y a à dire ».
L’ancien coach du Bayern Munich enchaîne avec une phrase lourde de sous-entendus : « Il n'y a pas d'excuses, mais ils sont au même niveau que nous, alors peut-être que leur niveau n'est pas optimal ».
Le message vise clairement le corps arbitral. Sans détour.
Une équipe en perte de repères
Au-delà de l’arbitrage, Flick regarde aussi ses joueurs. Il ne cherche pas d’alibi. Il admet les difficultés du moment :
« Nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit, nous traversons une mauvaise passe. Le chemin sera long avant de retrouver le chemin de la victoire et de reconquérir la première place. L’équipe est fatiguée, pas fraîche, mais nous devons avoir plus faim de victoires. Plus de contrôle, moins d’erreurs ».
Le Barça traverse une période délicate. Quatre jours plus tôt, l’Atlético de Madrid inflige un sévère 4-0 aux Catalans en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Là aussi, des décisions arbitrales ont fait débat.
Une défiance grandissante envers l’arbitrage
La semaine précédente, le club envisage même un recours auprès de la Fédération espagnole. Motifs : l’absence d’expulsion de Giuliano Simeone et la défaillance du système semi-automatique de hors-jeu qui entraîne l’annulation d’un but de Pau Cubarsí, validée via une procédure manuelle contestée.
À Barcelone, l’accumulation pèse. Les dirigeants s’agacent. Les joueurs doutent. L’entraîneur tente de garder le cap. Le Barça perd des points. Et peut-être un peu plus.