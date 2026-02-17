Barça : la nouvelle sortie explosive de Hansi Flick sur l’arbitrage

Lundi soir, sur la pelouse de Gérone FC, le Barça laisse filer des points précieux. Ce revers coûte cher : le Real Madrid récupère la première place du championnat.

À la 86e minute, tout s’accélère. Echeverri marche sur le pied de Jules Koundé au départ de l’action. Le ballon poursuit sa course. Il arrive sur Fran Beltran, qui ajuste une frappe rasante et donne l’avantage à son équipe. Les joueurs barcelonais protestent immédiatement. Ils réclament un visionnage. Ils entourent l’arbitre.

Mais Cesar Soto Grado refuse d’aller consulter les images. La VAR ne l’appelle pas. L’arbitre fait signe de jouer, semblant juger le contact insuffisant.