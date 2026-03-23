Klopp a déclaré qu'il pouvait même « assez bien comprendre » les questions incessantes sur un éventuel avenir en tant que sélectionneur national, mais il en va apparemment tout autrement des rumeurs concernant un départ imminent de Red Bull et un éventuel transfert au Real Madrid.

« C'est bien qu'on en parle », a commencé Klopp avant de se lancer dans un discours mêlant principes et colère. « Quand une information est-elle une information ? Quand quelqu'un prend une feuille de papier et y écrit quelque chose ? Ou quand il y a du vrai dedans ? Quelle doit être la situation ? Que le Real Madrid m'ait appelé un jour pour me dire : "Florentino Perez est au téléphone ! Jürgen, comment ça va ? » Ou suffit-il que OE24 – je ne sais pas si c’est de l’IA ou si ce sont des humains – écrive n’importe quoi ? Ça m’énerve. »

Le contexte : suite au départ de Xabi Alonso en début d’année, Klopp avait été pressenti comme candidat à la succession au Real. C’est ce qu’avaient rapporté, entre autres, Sky et le célèbre journaliste espagnol Guillem Balague. OE24, en revanche, est une plateforme en ligne autrichienne toujours très sensationnaliste, qui a repris et relayé ces informations. On ignore pourquoi Klopp a précisément mentionné OE24.

S'adressant aux journalistes présents lundi, Klopp a déclaré : « Vous devriez faire preuve d’un peu plus de discipline. Tout ça, ce ne sont que des bêtises. » Le Real ne l’aurait « pas appelé une seule fois, pas une seule fois » au cours de sa vie. Il a ajouté d’un ton moqueur : « Je vais aussi prendre l’Atlético Madrid, de préférence en même temps. Désolé Madrid, vous devez d’abord m’appeler ! »