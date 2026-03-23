Aux côtés de Thomas Müller et Mats Hummels, Klopp a été présenté lundi lors d'une conférence de presse comme expert de la Coupe du monde pour Magenta TV. Une conférence de presse a ensuite eu lieu, et la première question posée à Klopp était de savoir s'il pouvait s'imaginer occuper un jour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. « On va droit au but », a-t-il répondu en riant. « Pour l'instant, je n'y pense pas du tout. Qui sait ce que l'avenir nous réserve dans les prochaines années. Mais rien n'est prévu à ce sujet. »
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« Bande d'imbéciles ! Bande de crétins ! Vous n'y connaissez rien ! » Jürgen Klopp s'emporte complètement face à des rumeurs explosives
L'entraîneur de longue date du Borussia Dortmund et du FC Liverpool, qui a connu de nombreux succès, a souvent été pressenti par le passé pour occuper le poste de sélectionneur national. Et à chaque fois, il a démenti ces rumeurs. Depuis début 2025, Klopp occupe le poste de directeur sportif mondial chez Red Bull, qui compte de nombreuses filiales, notamment à Salzbourg et à Leipzig. Son contrat court jusqu'en 2029, tandis que celui de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur national auprès de la DFB expire en 2028.
Jürgen Klopp dément les rumeurs concernant le Real Madrid
Klopp a déclaré qu'il pouvait même « assez bien comprendre » les questions incessantes sur un éventuel avenir en tant que sélectionneur national, mais il en va apparemment tout autrement des rumeurs concernant un départ imminent de Red Bull et un éventuel transfert au Real Madrid.
« C'est bien qu'on en parle », a commencé Klopp avant de se lancer dans un discours mêlant principes et colère. « Quand une information est-elle une information ? Quand quelqu'un prend une feuille de papier et y écrit quelque chose ? Ou quand il y a du vrai dedans ? Quelle doit être la situation ? Que le Real Madrid m'ait appelé un jour pour me dire : "Florentino Perez est au téléphone ! Jürgen, comment ça va ? » Ou suffit-il que OE24 – je ne sais pas si c’est de l’IA ou si ce sont des humains – écrive n’importe quoi ? Ça m’énerve. »
Le contexte : suite au départ de Xabi Alonso en début d’année, Klopp avait été pressenti comme candidat à la succession au Real. C’est ce qu’avaient rapporté, entre autres, Sky et le célèbre journaliste espagnol Guillem Balague. OE24, en revanche, est une plateforme en ligne autrichienne toujours très sensationnaliste, qui a repris et relayé ces informations. On ignore pourquoi Klopp a précisément mentionné OE24.
S'adressant aux journalistes présents lundi, Klopp a déclaré : « Vous devriez faire preuve d’un peu plus de discipline. Tout ça, ce ne sont que des bêtises. » Le Real ne l’aurait « pas appelé une seule fois, pas une seule fois » au cours de sa vie. Il a ajouté d’un ton moqueur : « Je vais aussi prendre l’Atlético Madrid, de préférence en même temps. Désolé Madrid, vous devez d’abord m’appeler ! »
Jürgen Klopp s'emporte : « Ce type n'y connaît rien »
La DFB et le Real Madrid ayant été passés en revue, Klopp a finalement été interrogé sur la rumeur concernant son départ imminent de Red Bull. « Ce sont les mêmes idiots qui ont écrit ça : le Salzburger Nachrichten », a rétorqué Klopp, visiblement furieux. « Le journaliste du Salzburger Nachrichten n'y connaît absolument rien. Et tout le monde se jette dessus. »
C'est effectivement le Salzburger Nachrichten qui avait lancé la rumeur d'un départ de Red Bull fin février. Le journal n'a toutefois rien à voir avec le portail en ligne OE24, bien au contraire. Le Salzburger Nachrichten est un média de qualité réputé – qui a par ailleurs un passé controversé avec Klopp.
En juin 2024, le Salzburger Nachrichten a été le premier média à annoncer le transfert imminent de Klopp chez Red Bull. Le conseiller de Klopp, Marc Kosicke, avait alors qualifié cette rumeur de « pure absurdité », mais en octobre, Klopp a bel et bien signé chez Red Bull.
Les étapes de la carrière de Jürgen Klopp
Période Club Fonction 2001 à 2008 FSV Mayence 05 Entraîneur 2008 à 2015 Borussia Dortmund Entraîneur 2015 à 2024 FC Liverpool Entraîneur depuis 2025 Red Bull Directeur sportif mondial