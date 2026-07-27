Mancini et Conte sont deux noms qui n’ont jamais été pris en considération par le directeur technique Maldini et le conseiller Leonardo, qui ont pour cette raison décidé de faire un pas en arrière. Ils avaient reçu pour mission de restructurer le système du football italien et de désigner le nouveau sélectionneur, mais ils n’ont pas eu carte blanche. Leur mission n’a duré que 16 jours. Tous les deux, selon Sky Sport , ont démissionné. Pour le rôle de directeur technique, Giorgio Chiellini est désormais en pole position.