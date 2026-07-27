Révolution en Italie. Après le refus de Guardiola et le choix d’abandonner la piste Pirlo, coupable d’avoir un accord commercial avec une entreprise de paris russe, Malagò a décidé de se tourner vers un nom fort, très expérimenté, qui a déjà dirigé l’Italie : Roberto Mancini. Selon Sky Sport, l’ancien joueur italien est en pole position devant Antonio Conte, autre candidat pour devenir le sélectionneur après l’échec mondial avec Gattuso. La décision arrivera entre ce soir et demain, Thiago Motta et Andrea Pirlo sont désormais hors course, recalés pour des raisons différentes.
Calciomercato.com
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Banc de l’Italie : Roberto Mancini en pole devant Antonio Conte. Non à Motta et Pirlo
Adieu Maldini et Conte
Mancini et Conte sont deux noms qui n’ont jamais été pris en considération par le directeur technique Maldini et le conseiller Leonardo, qui ont pour cette raison décidé de faire un pas en arrière. Ils avaient reçu pour mission de restructurer le système du football italien et de désigner le nouveau sélectionneur, mais ils n’ont pas eu carte blanche. Leur mission n’a duré que 16 jours. Tous les deux, selon Sky Sport , ont démissionné. Pour le rôle de directeur technique, Giorgio Chiellini est désormais en pole position.
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