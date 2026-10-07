Balotelli, Douglas Costa et le nouveau centre Tre Elle Sport : un nouveau chapitre commence pour Al-Ittifaq

Outre le centre et les nouvelles recrues, le nouveau maillot d’Al-Ittifaq FC a également été présenté, réalisé en collaboration avec l’équipementier EVOL. Sur le maillot figure aussi le sponsor Orodei24, une entreprise italienne active dans le secteur des métaux précieux, qui est également partenaire de la Roma en Italie. La preuve que le projet de Pietro Laterza veut porter le club vers une croissance aussi internationale, tout en gardant un regard sur l’Italie.