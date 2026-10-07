Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm balotelli al ittifaq
Emanuele Tramacere
Traduit par

Balotelli, Douglas Costa et le nouveau centre Tre Elle Sport : un nouveau chapitre commence pour Al-Ittifaq

AL-ITTIFAQ
de Souza Douglas Costa
M. Balotelli
Juventus FC
Inter
Milan AC

Al-Ittifaq FC, club des Émirats arabes unis, a inauguré aujourd’hui le tout nouveau Tre Elle Sports Center, entièrement rénové, auparavant connu sous le nom d’Etisalat Sports & Leisure Club. L’inauguration, qui s’est déroulée en présence d’invités internationaux et locaux ainsi que de partenaires commerciaux, a été l’occasion non seulement de réunir sport, business et partenariats, mais aussi de présenter les joueurs qui tenteront de relancer les ambitions sportives du club, comme l’ex-Juventus Douglas Costa, mais aussi l’ancien de l’Inter, du Milan et de la sélection italienne Mario Balotelli.


  • Patric et Baselli aussi parmi les recrues de l’été

    L’un des principaux moments de l’inauguration a été la présentation des nouveaux joueurs du club pour la saison 2026/2027, parmi lesquels le nom déjà cité de Douglas Costa, mais aussi l’ancien de la Lazio Patric Gabarrón Gil et l’ancien du Torino (entre autres) Daniele Baselli. Ces nouvelles recrues viennent enrichir un effectif en pleine progression et témoignent de l’ambition d’Al-Ittifaq FC.

  • douglas costa al ittifaq

    COLLABORATIONS INTERNATIONALES

    Outre le centre et les nouvelles recrues, le nouveau maillot d’Al-Ittifaq FC a également été présenté, réalisé en collaboration avec l’équipementier EVOL. Sur le maillot figure aussi le sponsor Orodei24, une entreprise italienne active dans le secteur des métaux précieux, qui est également partenaire de la Roma en Italie. La preuve que le projet de Pietro Laterza veut porter le club vers une croissance aussi internationale, tout en gardant un regard sur l’Italie.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google