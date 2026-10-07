Al-Ittifaq FC, club des Émirats arabes unis, a inauguré aujourd’hui le tout nouveau Tre Elle Sports Center, entièrement rénové, auparavant connu sous le nom d’Etisalat Sports & Leisure Club. L’inauguration, qui s’est déroulée en présence d’invités internationaux et locaux ainsi que de partenaires commerciaux, a été l’occasion non seulement de réunir sport, business et partenariats, mais aussi de présenter les joueurs qui tenteront de relancer les ambitions sportives du club, comme l’ex-Juventus Douglas Costa, mais aussi l’ancien de l’Inter, du Milan et de la sélection italienne Mario Balotelli.
Balotelli, Douglas Costa et le nouveau centre Tre Elle Sport : un nouveau chapitre commence pour Al-Ittifaq
Patric et Baselli aussi parmi les recrues de l’été
L’un des principaux moments de l’inauguration a été la présentation des nouveaux joueurs du club pour la saison 2026/2027, parmi lesquels le nom déjà cité de Douglas Costa, mais aussi l’ancien de la Lazio Patric Gabarrón Gil et l’ancien du Torino (entre autres) Daniele Baselli. Ces nouvelles recrues viennent enrichir un effectif en pleine progression et témoignent de l’ambition d’Al-Ittifaq FC.
COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Outre le centre et les nouvelles recrues, le nouveau maillot d’Al-Ittifaq FC a également été présenté, réalisé en collaboration avec l’équipementier EVOL. Sur le maillot figure aussi le sponsor Orodei24, une entreprise italienne active dans le secteur des métaux précieux, qui est également partenaire de la Roma en Italie. La preuve que le projet de Pietro Laterza veut porter le club vers une croissance aussi internationale, tout en gardant un regard sur l’Italie.
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