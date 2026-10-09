L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a déclaré au sujet de l'étonnante absence de Raphinha du Ballon d'Or : « Il est bien trop fort pour ne pas figurer sur cette liste, mais nous ne pouvons rien y changer. Il est à un autre niveau, c'est incroyable. »

Le directeur sportif Deco a ajouté : « À mon avis, c'est un scandale que Pedri et Raphinha ne figurent pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Ils méritent totalement d'y être. »

Après avoir vu Raphinha repartir avec le ballon du match après une performance inspirée contre son équipe au Ramón Sánchez-Pizjuán, l'entraîneur de Séville Luis Garcia a déclaré aux journalistes : « C'est une blague qu'il ne soit même pas nommé pour le Ballon d'Or. C'est un joueur qui fait gagner des matches, c'est pour ça que je ne crois pas à ces prix. Il fait tout. »

L'ancien entraîneur blaugrana Quique Setien fait lui aussi partie de ceux qui pensent que Raphinha devrait se battre pour le premier prix, sans même parler d'une place dans la liste du Ballon d'Or. Il a déclaré : « Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Je le donnerais à Raphinha tout de suite.

« J'en suis absolument certain. Parce que c'est le meilleur joueur. Et il n'est pas seulement le plus efficace et celui qui joue le plus, c'est aussi celui qui court le plus, travaille le plus dur et aide le plus son équipe. C'est un footballeur absolument complet. »