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Ballon d’Or : Raphinha écarté, la star de Barcelone informée qu’elle ne figurerait pas dans le « top 3 » quoi qu’il arrive, malgré des chiffres de buts à la R9 pour le champion de Liga
Raphinha a terminé cinquième du vote du Ballon d'Or 2025
Raphinha faisait partie de cette course il y a 12 mois, après avoir signé 34 buts et 25 passes décisives sur l’ensemble de la saison 2024-2025. Il a finalement terminé cinquième du vote et a reconnu avoir été « contrarié » de se retrouver derrière Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha et Mohamed Salah.
La frustration est encore de mise à l’heure actuelle, le joueur de 29 ans ayant déjà trouvé le chemin des filets à 15 reprises cette saison en club et en sélection, en 10 apparitions, avec deux triplés consécutifs inscrits en Liga lors de rencontres face au Racing Santander et à Séville.
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Le Brésilien a inscrit deux triplés pour le Barça cette saison
Raphinha a pris un départ plus rapide que des joueurs comme R9 et Lionel Messi n’avaient réussi au Camp Nou, mais n’est pas considéré comme faisant partie de l’élite mondiale. Interrogé sur sa place éventuelle dans ce débat, l’ancien international brésilien Anderson, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Swiper Casino Canada, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il doit en faire partie. Mais je ne pense pas qu’il serait dans les trois finalistes.
« S’il est performant en équipe nationale avec le Brésil, je pense qu’il y est. Il y a une différence entre lui et les autres joueurs, parce que Yamal est incroyable en équipe nationale avec l’Espagne. [Kylian] Mbappe est incroyable avec la France, et [Harry] Kane l’est aussi avec l’Angleterre.
« C’est la seule différence entre Raphinha et ces joueurs. C’est pour cela que Raphinha ne sera pas dans le top 3. Il mérite d’y être, pour être honnête. Si vous regardez les statistiques, si vous regardez ce qu’il fait en club, il mérite d’être dans le top 3 des joueurs. »
Stupeur après l'absence de Raphinha dans la liste des nommés au Ballon d'Or
L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a déclaré au sujet de l'étonnante absence de Raphinha du Ballon d'Or : « Il est bien trop fort pour ne pas figurer sur cette liste, mais nous ne pouvons rien y changer. Il est à un autre niveau, c'est incroyable. »
Le directeur sportif Deco a ajouté : « À mon avis, c'est un scandale que Pedri et Raphinha ne figurent pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Ils méritent totalement d'y être. »
Après avoir vu Raphinha repartir avec le ballon du match après une performance inspirée contre son équipe au Ramón Sánchez-Pizjuán, l'entraîneur de Séville Luis Garcia a déclaré aux journalistes : « C'est une blague qu'il ne soit même pas nommé pour le Ballon d'Or. C'est un joueur qui fait gagner des matches, c'est pour ça que je ne crois pas à ces prix. Il fait tout. »
L'ancien entraîneur blaugrana Quique Setien fait lui aussi partie de ceux qui pensent que Raphinha devrait se battre pour le premier prix, sans même parler d'une place dans la liste du Ballon d'Or. Il a déclaré : « Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Je le donnerais à Raphinha tout de suite.
« J'en suis absolument certain. Parce que c'est le meilleur joueur. Et il n'est pas seulement le plus efficace et celui qui joue le plus, c'est aussi celui qui court le plus, travaille le plus dur et aide le plus son équipe. C'est un footballeur absolument complet. »
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Yamal et Kane parmi les prétendants au Ballon d’or 2026
Ces mots tombent dans l’oreille d’un sourd, puisque Raphinha suivra cela de loin lorsque les meilleurs joueurs de la planète se rendront à Londres pour une prestigieuse cérémonie de remise de prix le lundi 26 octobre.
Ses coéquipiers au Barça, Yamal et Rodri, ainsi que l’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Kane, auteur de records en cascade, figurent parmi les favoris pour goûter à la gloire du Ballon d’Or. Le jour de gloire de Raphinha viendra peut-être, mais pour l’instant, il ne lui reste qu’à maudire sa malchance.
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