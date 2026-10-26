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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduit par

Ballon d’Or féminin 2026 : Alexia Putellas en passe de mettre fin à trois ans de domination d’Aitana Bonmati au classement des favorites

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Ligue des Champions
Barcelona
Arsenal Women
WSL Série printemps
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norvège
Bayern Munich
FEATURES
Angleterre
Manchester City Women
Japon
Malawi
Kansas City Current
Jamaïque
Allemagne
Danemark
Espagne
Pologne
Haïti
OL Lyonnes
Pays-Bas
C. Coll
London City Lionesses

La milieu de terrain de Barcelone a remporté chacune des trois dernières récompenses, mais le prix 2026 sera décerné à quelqu’un d’autre lors de la cérémonie de lundi à Londres, après une saison de Bonmati marquée par les blessures.

Aitana Bonmati a remporté chacun des trois derniers Ballons d’Or féminins, mais la récompense reviendra à une autre joueuse en 2026. Alexia Putellas, sa coéquipière au FC Barcelone et déjà sacrée à deux reprises, va-t-elle s’imposer de nouveau comme la meilleure joueuse du football féminin ? Ou un nouveau nom viendra-t-il s’inscrire au palmarès lorsque le Ballon d’Or sera remis lundi à Londres ?

Bonmati a malheureusement subi une fracture du péroné en novembre dernier. Opérée, elle est restée sur la touche jusqu’à son retour en mai. Elle a tout de même contribué au quadruplé du club catalan, notamment à sa victoire contre Lyon en finale de la Ligue des champions, mais pas suffisamment pour figurer parmi les candidates à un quatrième Ballon d’Or.

Autre élément qui ajoute au suspense : il n’y a pas eu de Coupe du monde de football féminin cette année, et la Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Cameroun en août, n’entre pas non plus en compte dans le vote pour le Ballon d’Or féminin 2026. Le classement de cette récompense se jouera donc en grande partie sur les performances en club lors de la saison 2025-2026, à l’exception des joueuses qui ont participé à la Coupe d’Asie, remportée par le Japon en mars.

Alors, qui sont les favorites pour l’édition 2026 ? GOAL passe en revue les joueuses les mieux placées pour remporter le Ballon d’Or à l’approche de la cérémonie tant attendue.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelone)

    En 2025-2026 : 23 matches sans encaisser de but. A remporté la Ligue des nations de l’UEFA, la Ligue des champions, la Liga F, la Supercopa de Espanam & la Copa de la Reina.

    Lors de certains matches, Cata Coll n’a pas grand-chose à faire dans les buts de cette équipe de Barcelone qui domine ses adversaires. Ses interventions n’en sont que plus impressionnantes lorsqu’elle est sollicitée.

    La finale de la Ligue des champions de cette année en a offert un parfait exemple. Le score final, 4-0 en faveur de Barcelone, pourrait laisser penser que le club catalan a facilement battu Lyon pour décrocher un quatrième titre européen. Il n’en a rien été. Coll a dû se montrer à son meilleur niveau, réalisant quatre arrêts impressionnants pour préserver l’avantage de son équipe avant que deux buts tardifs de Salma Paralluelo ne donnent au score final une allure plus nette.

    Ce match a été l’un des 23 que Coll a terminés sans encaisser de but au cours d’une impressionnante saison 2025-2026 avec Barcelone et l’Espagne, durant laquelle elle a contribué aux succès remarquables des deux équipes. Ses performances passent parfois inaperçues, mais sa prestation en finale de la Ligue des champions aurait dû rappeler leur importance et lui valoir davantage de reconnaissance après sa toute première nomination au Ballon d’Or.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    En 2025-26 : Sept buts, cinq passes décisives. A remporté la Ligue des nations de l'UEFA et la Coupe des champions féminine de la FIFA.

    Deuxième du vote pour le Ballon d'Or l'an dernier, Mariona Caldentey a bien moins de chances de remporter le trophée cette fois-ci. L'internationale espagnole a de nouveau joué un rôle important pour Arsenal, qu'elle a aidé à remporter la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA. Mais ses statistiques offensives ont reculé par rapport à l'an dernier, tant sur la scène nationale qu'en Ligue des champions, en raison du rôle plus reculé qu'elle a été amenée à occuper plus régulièrement en club.

    Cela devrait peser sur ses chances, tout comme ses difficultés à se distinguer lors des derniers tours de la défense du titre européen d'Arsenal, qui s'est achevée face à Lyon en demi-finales. La deuxième de l'an dernier devrait néanmoins recueillir des voix.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    En 2025-2026 : 14 buts, cinq passes décisives. Vainqueure de la Women's Super League et de la Coupe d'Angleterre féminine.

    Une malheureuse série de blessures a tenu Vivianne Miedema à l’écart des nominations au Ballon d’Or depuis sa 11e place en 2022. Pourtant, la Néerlandaise est largement considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde. La saison dernière, elle a rappelé pourquoi elle avait terminé deux fois de suite dans le top 5 du Ballon d’Or lors des deux éditions précédant celle de 2022, en jouant un rôle clé dans la conquête du premier titre de Manchester City en Women's Super League depuis 10 ans.

    Seules deux joueuses ont marqué plus de buts que Miedema dans l’élite anglaise la saison dernière. Elle s’est également classée troisième au nombre de passes décisives et deuxième au total des buts et passes décisives. L’absence de Manchester City des compétitions européennes compromet ses chances d’égaler ses meilleurs classements passés au Ballon d’Or. L’attaquante a néanmoins décroché une nomination après sa première saison sans blessure depuis quelque temps, et son but en finale de la Coupe d’Angleterre a encore renforcé ses chances.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelone)

    En 2025-26 : 32 buts, neuf passes décisives. A remporté la Ligue des nations de l’UEFA, la Ligue des champions, la Liga F, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe de la Reine.

    Claudia Pina a réalisé une brillante saison 2025-26. Meilleure buteuse de Liga F, elle a compté parmi les attaquantes les plus prolifiques du continent tout au long de la saison, au bénéfice de l’Espagne, qu’elle a aidée à remporter la Ligue des nations, et du Barça, qui a réalisé le quadruplé.

    Sa production a toutefois légèrement baissé durant la seconde moitié de la saison, et elle n’a pas su profiter des grands rendez-vous du Barça. Aucun but, aucune passe décisive et aucun moment marquant lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, ni lors du Clasico de Liga F face au Real Madrid : voilà pourquoi elle figure plus bas dans ce classement, même si elle a marqué en finale de la Coupe de la Reine.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    En 2025-26 : 18 buts, quatre passes décisives. A remporté le NWSL Shield et le Soulier d’or.

    Il est toujours difficile de savoir comment les stars de la NWSL seront considérées lors du vote pour le Ballon d’or, car le calendrier de la ligue ne correspond pas aux dates et aux échéances retenues pour cette récompense. L’an dernier, seules trois joueuses de NWSL figuraient parmi les nommées, et la présence de Marta et d’Esther Gonzalez tenait davantage à leurs performances dans les grands tournois internationaux.

    La nomination de Temwa Chawinga, en revanche, reposait sur ses performances exceptionnelles en NWSL. Lors de la saison 2024, dont les derniers mois entraient dans la période prise en compte pour le Ballon d’or, Chawinga a remporté le Soulier d’or et le prix de meilleure joueuse. En 2025, elle a de nouveau décroché ces deux distinctions, tout en aidant le Kansas City Current à remporter le NWSL Shield. Elle brille également lors de la saison 2026. L’attaquante devrait donc à nouveau occuper une bonne place au classement du Ballon d’or, même si ses exploits avec le Malawi lors de la première participation du pays à la Coupe d’Afrique des nations féminine ne se situent pas dans la période prise en compte pour le vote.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    En 2025-26 : Six buts, cinq passes décisives. Vainqueure de la Coupe d’Asie, de la Women’s Super League et de la Coupe d’Angleterre.

    Déjà nommée en 2023 et 2024, Yui Hasegawa figure de nouveau sur la liste élargie en 2026. Elle a été la pièce maîtresse de l’équipe de Manchester City qui a marqué les esprits en WSL la saison dernière. Associée dans un brillant double pivot à la jeune Anglaise Laura Blindkilde Brown ou à l’internationale américaine Sam Coffey, Hasegawa a bénéficié d’une plus grande liberté pour se projeter vers l’avant. Elle a ainsi été impliquée sur davantage de buts, ce qui ne peut que renforcer sa candidature.

    Son rôle clé dans le sacre du Japon en Coupe d’Asie pèse aussi fortement en sa faveur. Ce trophée s’ajoute à son palmarès, aux côtés du titre de WSL remporté assez confortablement par City et de la Coupe d’Angleterre conquise grâce à une victoire 4-0 contre Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich)

    En 2025-26 : 10 buts, 22 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Supercoupe d’Allemagne et la Coupe d’Allemagne.

    Les joueuses évoluant en Allemagne peuvent passer inaperçues lors du vote pour ce trophée, mais les statistiques exceptionnelles de Klara Buhl lui ont permis de se distinguer en 2025, puis à nouveau en 2026, après une autre excellente saison.

    L’ailière virevoltante a égalé son total de buts en Bundesliga lors de la saison 2024-25 et dépassé son total de passes décisives. Ses statistiques en Ligue des champions ont également grimpé en flèche, grâce à huit passes décisives remarquables lors de ses six premiers matches. Buhl a réalisé ces performances malgré une absence de deux mois due à une blessure musculaire. Elle a joué un rôle majeur dans la conquête d’un nouveau triplé national par le Bayern, retrouvant ainsi sa place parmi les nommées au Ballon d’Or.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    En 2025-2026 : 29 buts, 10 passes décisives. Vainqueure de la Coupe des champions féminine de la FIFA.

    L’an dernier, Alessia Russo a terminé troisième du vote pour le Ballon d’Or. En 2025-2026, elle a réalisé une saison encore meilleure sur le plan individuel. Il faut toutefois rappeler que son rôle dans la conservation du titre européen de l’Angleterre et dans le sacre d’Arsenal en Ligue des champions avait contribué à sa troisième place en 2025. L’élimination d’Arsenal en demi-finales de cette dernière compétition, ainsi que son incapacité à remporter un autre trophée majeur, hormis la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA, pèseront donc sur les chances de l’attaquante pour le Ballon d’Or 2026.

    Les statistiques de Russo la saison dernière n’en restent pas moins excellentes. Elles ont aidé Arsenal à réaliser un très beau parcours en Ligue des champions, où elle a marqué lors de ses deux confrontations à élimination directe. Elle recevra des voix bien méritées, mais probablement moins que l’an dernier.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelone)

    En 2025-26 : 18 buts, 16 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Liga F, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe de la Reine.

    Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’attribution du Ballon d’Or féminin. Les performances et les statistiques individuelles comptent évidemment beaucoup, surtout lors des plus grands rendez-vous, tout comme les trophées remportés. Mais il serait naïf de nier l’importance de la notoriété dans l’attribution de cette récompense. Au fil des années, il y a eu de nombreuses absences étonnantes parmi les nommées, mais peu ont été aussi flagrantes que celle de la maîtresse à jouer du FC Barcelone, Caroline Graham Hansen, qui a dû attendre 2024 pour obtenir sa première nomination. 

    L’internationale norvégienne a heureusement fini par briser ce plafond de verre et figure de nouveau parmi les prétendantes en 2026. La saison dernière, une seule joueuse a été directement impliquée dans davantage de buts qu’elle en Liga F. Graham Hansen a terminé en tête du championnat au nombre de passes décisives et a aussi régulièrement répondu présente dans les grands rendez-vous, livrant notamment de remarquables performances lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelone)

    En 2025-26 : Quatre buts, 10 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Liga F, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe de la Reine.

    Éloignée des terrains pendant plus de deux mois en raison d’une fracture d’un os du pied, Patri Guijarro a dû regarder de loin l’Espagne remporter la Ligue des nations. Elle est revenue en force en 2026. Son importance au Barça s’est fait sentir dès son retour, avec une nette hausse du niveau de l’équipe. Son absence ne l’a pas empêchée de figurer une nouvelle fois sur la liste élargie des candidates au Ballon d’Or.

    Guijarro, qui a déjà terminé sixième du scrutin pour ce trophée, pourrait de nouveau s’approcher de ce classement en 2026 après une fin de saison convaincante. Elle a notamment livré une excellente prestation en finale de la Ligue des champions, marquée par sa passe décisive sur le deuxième but d’Ewa Pajor.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern Munich)

    En 2025-26 : 34 buts, 14 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Supercoupe d’Allemagne et la Coupe d’Allemagne.

    Deuxième du tout premier scrutin du Ballon d’Or féminin en 2018, Pernille Harder continue d’afficher un niveau exceptionnel en 2026. L’internationale danoise aurait probablement un Ballon d’Or sur sa cheminée si la récompense avait été décernée en 2020. Elle reste très appréciée des votants : elle s’est classée 20e l’an dernier, malgré l’élimination du Danemark dès la phase de groupes de l’Euro 2025, sans avoir pris le moindre point.

    Ce classement faisait suite à une formidable saison couronnée par un triplé avec le Bayern Munich. Le club bavarois a connu la même réussite en 2025-26, tandis que Harder a affiché des statistiques supérieures à celles de la saison précédente. Ajoutons à cela son rôle décisif dans la victoire du Bayern face à Manchester United en quarts de finale de la Ligue des champions, ses performances impressionnantes malgré la défaite en demi-finales contre Barcelone et sa contribution à la qualification directe du Danemark, auquel on ne donnait guère de chances, pour la Coupe du monde de l’été prochain : Harder pourrait obtenir son meilleur classement au Ballon d’Or depuis plusieurs années.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    En 2025-26 : 39 buts, neuf passes décisives. A remporté la Women's Super League & la FA Cup.

    Si l'absence de football européen risque de peser sur sa candidature au Ballon d'Or, Khadija Shaw devrait recueillir de nombreux suffrages plus tard cette année. Sa formidable saison devant le but a permis à Manchester City de décrocher son premier titre en WSL depuis 10 ans. Shaw a inscrit 21 buts en 22 matches de championnat la saison dernière, soit huit de plus que toute autre joueuse de la compétition. Elle a également délivré quatre passes décisives, ce qui fait d'elle, de loin, la joueuse la plus décisive de la WSL.

    L'attaquante a ensuite connu d'autres succès en FA Cup, sur le plan individuel comme collectif. Son doublé contre Chelsea en demi-finale a envoyé Manchester City à Wembley, où Shaw a brillé en finale : un but et une passe décisive lors de la victoire 4-0 contre Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    En 2025-2026 : 22 buts, 12 passes décisives. Vainqueure de la Première Ligue, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France.

    Ce serait une énorme surprise si Melchie Dumornay ne remportait pas un jour le Ballon d’Or, tant elle est talentueuse. Elle l’a démontré à maintes reprises avec Lyon la saison dernière, en s’imposant régulièrement comme la meilleure joueuse sur le terrain.

    Après avoir marqué à un rythme remarquable lors de la saison 2024-2025, Dumornay a délivré des passes décisives plus régulièrement la saison passée. Elle a toutefois continué à marquer dans les grands rendez-vous, et de façon spectaculaire. Ce fut le cas lorsque Lyon a affronté le PSG en finale de la Coupe de la Ligue : sa superbe frappe a inscrit le seul but du match. Elle a également ouvert le score en finale de la Coupe de France, avant de signer un triplé lors du match décisif pour le titre en championnat, permettant à l’OL de réaliser un triplé national.

    En Ligue des champions, Dumornay s’est aussi montrée décisive pour aider son équipe à atteindre la finale. Buteuse lors de la victoire en quart de finale contre Wolfsburg, puis désignée joueuse du match quand l’OL a éliminé Arsenal en demi-finale, elle a livré le genre de performances qui devraient lui valoir une bonne place au classement.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelone)

    En 2025-26 : 33 buts, sept passes décisives. Vainqueure de la Ligue des champions, de la Liga F, de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe de la Reine.

    Le rôle d’Ewa Pajor dans la saison 2025-26 de Barcelone, couronnée par quatre titres, devrait lui valoir de figurer tout en haut du classement du Ballon d’Or, voire à la première place. En 2025, l’internationale polonaise a reçu le trophée Gerd Muller pour ses performances devant le but et s’est également classée huitième du vote pour la récompense principale. Véritable prétendante au Ballon d’Or, elle devrait faire encore mieux cette fois-ci.

    Pajor n’a peut-être pas franchi la barre des 50 buts comme en 2024-25, mais elle est restée extrêmement prolifique et a répondu présente lors des grands rendez-vous. Elle a marqué dans chacun des cinq matches à élimination directe disputés par le Barça en Ligue des champions, lors de son parcours face au Real Madrid, au Bayern Munich, puis à Lyon en finale. Ses deux buts lors de cette finale ont été décisifs et lui ont permis de remporter le titre pour la première fois, à l’occasion de sa sixième finale.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    En 2025-26 : 24 buts, 13 passes décisives. Vainqueure de la Ligue des nations féminine de l’UEFA, de la Ligue des champions, de la Liga F, de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe de la Reine.

    Pour beaucoup, Alexia Putellas aurait mérité de remporter le Ballon d’Or féminin 2025. L’icône du Barça a sans doute semblé meilleure que jamais lors de la saison 2024-25. Après plusieurs années difficiles marquées par les blessures, elle a atteint un niveau exceptionnel tandis que le club catalan réalisait un triplé national et atteignait la finale de la Ligue des champions.

    Putellas a conservé cette forme en 2025-26, alors que les attentes pesaient parfois encore davantage sur ses épaules en raison des blessures de Guijarro et Bonmati au milieu de terrain. La double lauréate du Ballon d’Or a aidé les jeunes joueuses autour d’elle à élever leur niveau pour pallier l’absence de grands noms, tout en affichant un bilan de buts et de passes décisives très impressionnant, qui a contribué à permettre à l’Espagne et au Barça de tout gagner.

    Compte tenu de la constance de son niveau mondial, de ses résultats passés dans les votes du Ballon d’Or et du rôle qu’elle a joué dans le quadruplé du Barça, ainsi que de premières distinctions comme le titre de meilleure joueuse de la saison en Ligue des champions, Putellas est la favorite pour le Ballon d’Or féminin 2026.