Aitana Bonmati a remporté chacun des trois derniers Ballons d’Or féminins, mais la récompense reviendra à une autre joueuse en 2026. Alexia Putellas, sa coéquipière au FC Barcelone et déjà sacrée à deux reprises, va-t-elle s’imposer de nouveau comme la meilleure joueuse du football féminin ? Ou un nouveau nom viendra-t-il s’inscrire au palmarès lorsque le Ballon d’Or sera remis lundi à Londres ?

Bonmati a malheureusement subi une fracture du péroné en novembre dernier. Opérée, elle est restée sur la touche jusqu’à son retour en mai. Elle a tout de même contribué au quadruplé du club catalan, notamment à sa victoire contre Lyon en finale de la Ligue des champions, mais pas suffisamment pour figurer parmi les candidates à un quatrième Ballon d’Or.

Autre élément qui ajoute au suspense : il n’y a pas eu de Coupe du monde de football féminin cette année, et la Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Cameroun en août, n’entre pas non plus en compte dans le vote pour le Ballon d’Or féminin 2026. Le classement de cette récompense se jouera donc en grande partie sur les performances en club lors de la saison 2025-2026, à l’exception des joueuses qui ont participé à la Coupe d’Asie, remportée par le Japon en mars.

Alors, qui sont les favorites pour l’édition 2026 ? GOAL passe en revue les joueuses les mieux placées pour remporter le Ballon d’Or à l’approche de la cérémonie tant attendue.