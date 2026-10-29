Soirée de gala à Londres pour le Ballon d’Or 2026. Alexia Putellas a attiré tous les regards. L’ancienne joueuse du FC Barcelone, désormais aux London City Lionesses, a remporté la récompense la plus convoitée, décrochant le troisième Ballon d’Or de sa carrière après ceux de 2021 et 2022. Elle prolonge ainsi l’hégémonie espagnole des trois dernières éditions avec Aitana Bonmatí, absente des nominations cette année en raison d’une grave blessure.
Ballon d’Or 2026 pour Alexia Putellas, troisième sacre de sa carrière. Trophée Kopa pour Vicky Lopez, Romeu élu meilleur entraîneur
VICKY LOPEZ ENCORE À L’HONNEUR
Le trophée Kopa, réservé aux meilleurs jeunes talents, a été remporté pour la deuxième année consécutive par Vicky Lopez, attaquante du FC Barcelone. Au cours de la dernière année, elle a disputé 53 matches avec la sélection espagnole et son club, inscrivant 17 buts et délivrant 15 passes décisives. Elle a réalisé le triplé avec le FC Barcelone et remporté la Ligue des nations de l’UEFA avec l’Espagne.
Cata Coll, meilleure gardienne
La meilleure gardienne de l’année est Cata Coll, du FC Barcelone, qui occupait la troisième place du podium l’an dernier. Elle a gardé sa cage inviolée à 23 reprises en 39 matches, n’encaissant que 18 buts sur l’ensemble de la saison. Elle aussi a remporté la Ligue des champions féminine, le championnat d’Espagne féminin, la Coupe de la Reine et la Supercoupe d’Espagne.
CORRALL, ATTAQUANT DE L’ANNÉE
Le trophée Gerd Müller, décerné à la meilleure attaquante de l’année, a été remis à Charlyn Corral, attaquante mexicaine de 35 ans du Pachuca. Au cours de la saison 2025-2026, elle a inscrit pas moins de 57 buts : elle est la première joueuse mexicaine à être récompensée lors de la cérémonie du Ballon d’Or.
BARCELONE = ROMEU
Pere Romeu, entraîneur de 32 ans du FC Barcelone, a tout gagné avec le club à ce jour le plus fort du monde. Il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA, le championnat d’Espagne, la Coupe de la Reine et la Supercoupe d’Espagne. Les joueuses du FC Barcelone ont terminé la saison avec un bilan de 44 victoires, 3 nuls et une seule défaite, inscrivant 193 buts et n’en encaissant que 21 toutes compétitions confondues.
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