Ballon d’Or 2026 pour Alexia Putellas, troisième sacre de sa carrière. Trophée Kopa pour Vicky Lopez, Romeu élu meilleur entraîneur

Pere Romeu, entraîneur de 32 ans du FC Barcelone, a tout gagné avec le club à ce jour le plus fort du monde. Il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA, le championnat d’Espagne, la Coupe de la Reine et la Supercoupe d’Espagne. Les joueuses du FC Barcelone ont terminé la saison avec un bilan de 44 victoires, 3 nuls et une seule défaite, inscrivant 193 buts et n’en encaissant que 21 toutes compétitions confondues.