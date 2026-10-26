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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Traduit par

Ballon d’Or 2026, classement des favoris : Harry Kane, Lamine Yamal et Kylian Mbappe en tête d’une lutte acharnée

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

La récompense individuelle la plus prestigieuse du football sera décernée lundi, et de nombreux prétendants peuvent encore espérer l’emporter.

Alors que la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo appartient au passé, la course au Ballon d’or n’a jamais semblé aussi ouverte depuis près de 20 ans. D’innombrables joueurs entament désormais chaque saison avec l’espoir de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football. Après une carrière marquée par les blessures et l’irrégularité, Ousmane Dembele a remporté le Ballon d’or en 2025 et figure de nouveau parmi les nombreux prétendants en 2026.

Dembele a principalement décroché cette récompense grâce à ses performances lors du premier sacre du Paris Saint-Germain en Coupe d’Europe. La Ligue des champions devrait, cette fois encore, peser lourd dans la course au Ballon d’or. Mais c’était aussi une année de Coupe du monde, et les prestations réalisées pendant l’été en Amérique du Nord pourraient avoir une influence considérable sur le résultat final.

Il ne faut pas non plus oublier que la Coupe d’Afrique des nations sera prise en compte. Certains joueurs ont ainsi brillé en club tout en se distinguant lors de deux grands tournois au cours de la saison.

Mais personne ne peut en faire davantage pour appuyer sa candidature, que ce soit sur le terrain ou en interview. Le classement des favoris pour le Ballon d’or de GOAL suit depuis 12 mois les prétendants les plus sérieux à l’édition 2026. Voici celui qui, selon nous, a le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres, le lundi 26 octobre...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, sept passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Ferran Torres a sans aucun doute inscrit le but le plus important de la saison 2025-2026 en marquant l’unique but de la finale de la Coupe du monde pendant la prolongation, dans le New Jersey. Cette réalisation pèse lourd dans sa nomination au Ballon d’Or, d’autant que son tournoi avec l’Espagne avait été assez décevant jusque-là.

    Il a néanmoins marqué de nombreux buts pour Barcelone, qui a conservé son titre en Liga, tandis que son départ canon au PSG a dû l’aider à recueillir quelques voix.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-26 : Quatre buts, six passes décisives, 31 matches sans encaisser de but. Vainqueur de la Premier League.

    Peut-être aucun joueur n'incarne-t-il mieux l'Arsenal actuel que Gabriel Magalhaes. L'international brésilien est devenu l'une des armes les plus dangereuses de Premier League sur coups de pied arrêtés, tandis que sa manière de défendre, fondée sur l'impact physique, est plus en vogue aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis une vingtaine d'années.

    Si William Saliba reste aussi élégant que jamais, Gabriel peut désormais être considéré comme le plus influent des deux défenseurs centraux d'Arsenal. Son penalty manqué en finale de la Ligue des champions aura toutefois sans aucun doute pesé contre lui lors du vote pour le Ballon d'Or, tout comme l'élimination relativement précoce du Brésil à la Coupe du monde.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    En 2025-26 : 30 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coupe d’Italie.

    Malgré son élimination humiliante de la Ligue des champions face à Bodo/Glimt, l’Inter a connu une saison réussie, décrochant le titre en Serie A avant de s’imposer en finale de la Coupe d’Italie. Comme les années précédentes, Lautaro Martinez a été le moteur de ces succès.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat italien avec trois buts d’avance, puis a confirmé cette forme à la Coupe du monde, où il a inscrit plusieurs buts décisifs pour l’Argentine, dont celui de la victoire en demi-finale contre l’Angleterre. Malheureusement, Lautaro n’est pas entré en jeu lors de la finale, l’Argentine ayant privilégié la solidité défensive. Il n’a donc pas pu rééditer son but victorieux en finale de la Copa América 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Quatre buts, 18 passes décisives, 21 matches sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l’UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a connu une nouvelle excellente saison avec le PSG. Il est revenu de blessure juste à temps pour participer pleinement à la victoire du club en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’heure, il peut aussi se dire champion d’Afrique après la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations. Le recours déposé depuis par le Sénégal pourrait toutefois revenir sur cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois affirmé comme la référence du continent à la Coupe du monde, Hakimi répondant présent lors du parcours de sa sélection jusqu’en quarts de finale.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Junior a vécu une année 2025 difficile sur le plan de ses performances avec le Real Madrid. Il n’a inscrit que huit buts en Liga sur l’ensemble de l’année civile, et sa quête de revanche après le Ballon d’Or a tourné court. Mais, comme le dit l’adage, « la forme est passagère, la classe est permanente ». Vini a montré qu’il pouvait encore être décisif lors d’une série de grandes performances pour entamer 2026, avec notamment quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Le retour de l’ancien talent de Flamengo à son meilleur niveau n’a pas suffi à ramener des trophées au Bernabéu. Il a toutefois réussi à mettre fin à son bilan désastreux avec le Brésil en montrant l’exemple avec quatre buts lors de la Coupe du monde. Il n’a cependant pas pu mener le Brésil au-delà des huitièmes de finale, et l’attente d’une sixième étoile se poursuit.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-26 : 15 buts, six passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, Jude Bellingham semblait n’avoir presque aucune chance d’obtenir une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard. Sa saison au Real Madrid avait été très décevante et interrompue à deux reprises par des périodes d’absence dues à une blessure. Mais ses performances avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde lui ont valu une place sur la liste finale des candidats.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finales. Ses sept buts comprennent deux doublés décisifs face au Mexique et à la Norvège lors des matches à élimination directe. Et si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham sont probablement restées longtemps dans la mémoire des votants du Ballon d’Or.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-26 : Huit buts, 15 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s’est imposé parmi les meilleurs milieux de terrain du monde grâce à ses performances contre le Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-25. Depuis, le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser. Rice a été l’un des éléments les plus importants de l’équipe dans sa conquête du titre en Premier League et a également joué un rôle majeur dans son accession à la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées balle au pied, ses interventions défensives et ses coups de pied arrêtés lui ont permis de peser sur presque chaque match. Il a continué d’apporter une contribution décisive pendant le parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde, malgré des blessures et une maladie en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Sept buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Depuis son prêt décevant à Wolverhampton en 2021, Vitinha a parcouru un long chemin jusqu’à monter sur le podium du Ballon d’Or en 2025. Le dictateur en chef du jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a assurément joué à ce niveau pendant une bonne partie de la saison dernière, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu, tandis que l’équipe de Luis Enrique remportait à nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Vitinha a été élu homme du match lors de la finale de cette dernière compétition et a continué à dicter le tempo pour le Portugal à la Coupe du monde. Dans son ensemble, le Portugal a toutefois énormément déçu, jusqu’à son élimination face à l’Espagne en huitièmes de finale.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Diaz (Bayern Munich)

    En 2025-26 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Supercoupe d’Allemagne.

    On pourrait pardonner aux supporters de Liverpool de se demander si leur saison 2025-26 aurait été bien plus réussie si Luis Diaz n’avait pas été vendu. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle important dans le titre de champion remporté par Liverpool en 2024-25, mais son envie de relever un nouveau défi avait conduit le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres sterling/88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, Diaz s’est épanoui au Bayern, où il a noué une belle entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été splendides, tandis que ses performances enthousiasmantes en Ligue des champions auront assurément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement de nouveau échoué en Europe. Il a également offert quelques moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si elle a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelone)

    En 2025-26 : Un but, deux passes décisives, 26 matches sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal au moment où l’Espagne abordait la Coupe du monde, mais un autre adolescent du FC Barcelone, Pau Cubarsi, lui a finalement volé la vedette. Après une nouvelle saison couronnée par un titre avec le FC Barcelone, le joueur de 19 ans s’est véritablement révélé sur la scène mondiale. Beaucoup ont vu en Cubarsi le meilleur défenseur central du tournoi disputé en Amérique du Nord.

    Le défenseur a été désigné meilleur jeune joueur après la victoire de l’Espagne en finale. Cubarsi a joué un rôle clé dans le parcours de l’Espagne vers le titre, au cours duquel elle n’a concédé que 10 tirs cadrés et un seul but.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26 : Trois buts, six passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a manqué une bonne partie de la saison dernière en raison d’une blessure. Mais, joueur le plus titré de la saison 2025-26, il a tout de même trouvé sa place parmi les nommés au Ballon d’Or. Le joueur du PSG a apporté des contributions décisives aux succès de son club en France et en Europe, en formant une nouvelle fois l’un des trois piliers du meilleur milieu de terrain au monde.

    Ruiz a ensuite répondu présent avec l’Espagne lors de son parcours victorieux en Coupe du monde, après avoir intégré le onze de départ pendant la phase à élimination directe. L’ancienne star de Naples n’a toujours pas connu la défaite en plus de 50 sélections avec la Roja. Ce porte-bonheur a désormais ajouté un titre mondial au titre européen qu’il avait contribué à remporter en 2024.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres standards, pourtant très élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour entamer la saison 2025-2026. Devenu à lui seul le bélier de Manchester City, il a porté une équipe désireuse de redevenir prétendante aux plus grands titres. Une disette de buts au début de l’année 2026 a ensuite menacé ses chances de remporter le Ballon d’Or et les espoirs de trophées de City, éliminé de la Ligue des champions. Mais Haaland et son équipe ont rebondi, remportant la FA Cup et la Carabao Cup tout en poussant Arsenal dans ses derniers retranchements dans la course au titre en Premier League.

    Si Haaland n’a pas décroché les plus grands trophées à sa portée, sa candidature au Ballon d’Or a sans aucun doute été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998. Son attaquant vedette en a pleinement profité, inscrivant sept buts lors du tout premier parcours de son pays jusqu’en quarts de finale.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité l’impact de Dembele sur la première moitié de la saison du PSG, au point que conserver son Ballon d’or semblait hors de portée. Mais une fois pleinement rétabli, il s’est de nouveau imposé parmi les prétendants en retrouvant son meilleur niveau. Il a notamment livré des prestations décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en phase à élimination directe de la Ligue des champions, avant de marquer à nouveau lors de la victoire en finale face à Arsenal.

    Dembele devait encore briller à la Coupe du monde pour renforcer sa candidature, et il a enfin inscrit les premiers buts de sa carrière dans ce tournoi. Son triplé contre la Norvège a été le temps fort d’une campagne achevée avec six buts. Mais il a, pour le reste, été éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, si bien qu’un deuxième Ballon d’or consécutif semble désormais presque certainement hors de portée.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern Munich)

    En 2025-26 : 26 buts, 41 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Supercoupe d’Allemagne.

    Ceux qui prédisaient à Michael Olise des difficultés pour passer de Crystal Palace au Bayern Munich se sont lourdement trompés. L’ailier a enchaîné deux années de performances remarquables avec le champion de Bundesliga. Aussi capable de marquer que de faire marquer, le joueur de 24 ans est devenu l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe. Il s’est également illustré en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale : il a mis les Madrilènes au supplice pendant de longues séquences au Bernabéu, avant de conclure cette double confrontation par un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont aussi permis de s’imposer comme titulaire en équipe de France malgré une forte concurrence. Olise a été l’un des joueurs en vue du parcours des Bleus en Coupe du monde : sa créativité et son sens de la passe lui ont permis de délivrer un nombre record de sept passes décisives.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelone)

    En 2025-2026 : Deux buts. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Coupe d’Angleterre et de la Carabao Cup.

    À son retour après la blessure au ligament croisé antérieur qui avait anéanti ses espoirs de défendre son Ballon d’Or 2024, Rodri n’a pas semblé être le même joueur pendant une grande partie de la saison 2025-2026. Malgré quelques bons moments sous le maillot de Manchester City, avec lequel il a remporté deux trophées, il a continué à connaître des problèmes physiques et a parfois semblé manquer de rythme.

    Mais tout cela a été oublié lors de la Coupe du monde, où Rodri a été l’un des joueurs les plus remarquables de l’Espagne, sacrée pour la deuxième fois. Désigné meilleur joueur du tournoi, le capitaine de la sélection espagnole est soudain de nouveau en lice pour un autre Ballon d’Or, une perspective que beaucoup jugeaient hors de portée.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    S’il fallait désigner le meilleur joueur de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia devancerait nettement presque tous les autres. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs. Il a notamment inscrit des buts splendides tandis que les tenants du titre se frayaient un chemin vers un nouveau sacre européen.

    Sur l’ensemble de la saison, Kvaratskhelia n’a toutefois pas atteint le même niveau. L’échec de la Géorgie dans la course à la qualification pour la Coupe du monde risque par ailleurs de limiter sa place au classement final du Ballon d’Or. Celui que l’on surnomme « Kvaradona » peut encore espérer monter sur le podium, et il aurait difficilement pu en faire davantage pour y parvenir.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On pensait que Lionel Messi ne figurerait plus parmi les nommés au Ballon d’Or. Mais après avoir mené l’Inter Miami à sa première MLS Cup, puis brillé avec l’Argentine lors de la Coupe du monde, l’octuple lauréat a encore de réelles chances d’ajouter un Ballon d’Or à sa collection.

    Messi a évolué au-dessus du lot pour remporter le titre de meilleur joueur de MLS pour la deuxième année consécutive. Rien que lors des six matches de Miami en play-offs, il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Cette réussite en club devait assurément être prise en compte par les votants du Ballon d’Or. Il a ensuite marqué huit fois et délivré quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde éblouissante. Même s’il n’a pas pu mener l’Argentine jusqu’au bout cette fois-ci, il en a fait assez pour montrer qu’à 39 ans, il reste l’un des meilleurs footballeurs de la planète, sinon le meilleur.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappé (Real Madrid)

    En 2025-26 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappe remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès son éclosion à l’adolescence à Monaco, l’attaquant a été désigné comme un futur lauréat. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappe attend toujours de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il aurait difficilement pu faire davantage pour se donner les meilleures chances de mettre fin à cette attente. Mbappe a porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou, une blessure dont il a eu du mal à se remettre complètement. Pendant ce temps, les espoirs du Real Madrid de terminer la saison avec un trophée se sont peu à peu envolés. Mbappe a toutefois tendance à réserver ses meilleures performances aux Coupes du monde et, pour la troisième édition consécutive, il a été l’un des joueurs les plus en vue. Ses 10 buts lui ont valu un deuxième Soulier d’or historique.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone)

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or à l’approche de la saison dernière, Lamine Yamal est bien parti pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter cette distinction. Et il n’aurait même pas besoin d’y parvenir en 2026 pour établir ce record ! Les performances de l’adolescent du Barça lors des dernières étapes de la Ligue des champions 2024-2025 l’ont imposé, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur footballeur du monde. Sa deuxième place derrière Dembele lors du vote en témoignait.

    Certains estiment encore que Yamal doit se montrer plus décisif lors des plus grands matches. Le nombre de rencontres qu’il a disputées à un si jeune âge suscite aussi des inquiétudes : il pourrait entraîner une multiplication des problèmes de blessure, qui ont fini par mettre prématurément un terme à sa saison en club et ont contribué à son rendement limité avec l’Espagne lors de la Coupe du monde. Yamal a tout de même pu faire étalage de son dynamisme unique alors que l’Espagne allait jusqu’au titre en Amérique du Nord. Mais faute d’avoir marqué le tournoi de son empreinte, il pourrait bien échouer de peu une nouvelle fois dans la course au Ballon d’Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 73 buts, huit passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Supercoupe d’Allemagne.

    Il y aura toujours des gens pour ne pas reconnaître pleinement la valeur de Harry Kane. Mais depuis qu’il a remporté ce trophée dont l’absence lui était si souvent reprochée, l’attaquant du Bayern Munich semble animé d’une détermination sans faille. Il veut montrer qu’il mérite aussi une reconnaissance individuelle, tout en continuant à marquer à un rythme remarquable.

    En plus d’avoir inscrit une montagne de buts la saison dernière, Kane a montré toute l’étendue de son jeu avec une efficacité redoutable pour le champion de Bundesliga. Il a également marqué six fois pour l’Angleterre lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde. Son échec en Amérique du Nord a ouvert la porte à d’autres prétendants au Ballon d’Or. Mais puisque ce prix est régulièrement attribué au joueur auteur de la meilleure saison individuelle, il est difficile de contester le fait que Kane n’ait pas terminé sur la plus haute marche du podium.