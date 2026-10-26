Alors que la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo appartient au passé, la course au Ballon d’or n’a jamais semblé aussi ouverte depuis près de 20 ans. D’innombrables joueurs entament désormais chaque saison avec l’espoir de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football. Après une carrière marquée par les blessures et l’irrégularité, Ousmane Dembele a remporté le Ballon d’or en 2025 et figure de nouveau parmi les nombreux prétendants en 2026.

Dembele a principalement décroché cette récompense grâce à ses performances lors du premier sacre du Paris Saint-Germain en Coupe d’Europe. La Ligue des champions devrait, cette fois encore, peser lourd dans la course au Ballon d’or. Mais c’était aussi une année de Coupe du monde, et les prestations réalisées pendant l’été en Amérique du Nord pourraient avoir une influence considérable sur le résultat final.

Il ne faut pas non plus oublier que la Coupe d’Afrique des nations sera prise en compte. Certains joueurs ont ainsi brillé en club tout en se distinguant lors de deux grands tournois au cours de la saison.

Mais personne ne peut en faire davantage pour appuyer sa candidature, que ce soit sur le terrain ou en interview. Le classement des favoris pour le Ballon d’or de GOAL suit depuis 12 mois les prétendants les plus sérieux à l’édition 2026. Voici celui qui, selon nous, a le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres, le lundi 26 octobre...