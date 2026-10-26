Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traduit par

Ballon d'Or 2026 : Barcelone rafle les trophées féminins

L'Espagnole Vicky López a été sacrée meilleure jeune joueuse du monde lors de la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or 2026, organisée par le magazine France Football, au London Palladium, ce lundi soir.

La star anglaise Lucy Bronze a remis le trophée, pour lequel cinq joueuses étaient en lice : Verle Boorman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi et Lily Yohannes. Mais le nom finalement annoncé fut celui de López, la joueuse du Barça, qui a confirmé une fois de plus que l'académie du club catalan produit des talents sans fin.

  • Ballon d'Or du meilleur entraîneur 2026

    La série du Barça ne s'est pas arrêtée à López, puisque l'entraîneur Pere Romeu a décroché le trophée du meilleur entraîneur du monde après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a mené le FC Barcelone féminin vers de nouveaux exploits.

    Le trophée a été remis par l'entraîneur espagnol Rafa Benítez, l'homme du célèbre miracle d'Istanbul, lorsqu'il avait conduit Liverpool à un retour historique (3-3) après avoir été mené de trois buts, avant de l'emporter aux tirs au but en finale de la Ligue des champions 2005.

    Romeu est le véritable architecte de la dernière saison impressionnante du Barça féminin, le club catalan montant ainsi sur le podium du sacre pour la troisième fois aujourd'hui, après López et Lamine Yamal, qui a remporté le trophée du meilleur jeune joueur.

    L'Espagnole Cata Coll a également été sacrée meilleure gardienne de but en 2026, après avoir joué un rôle central dans le parcours victorieux du Barça en Ligue des champions féminine.


  • Barcelone élu meilleur club de football féminin

    Le club catalan a également remporté le prix du meilleur club de football féminin lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, confirmant ainsi la domination du Barça dans cette catégorie.

    L'équipe féminine du Barça avait déjà remporté ce prix à deux reprises, en 2023 (première édition) et en 2024, et avait terminé à la deuxième place en 2025.

    Lors de la saison 2025-26, l'équipe de Pere Romeu a réalisé un exploit historique en remportant quatre titres : le Championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine, la Supercoupe d'Espagne et, bien sûr, la Ligue des champions (pour la quatrième fois).

    L'équipe du Barça compte huit joueuses nominées pour le Ballon d'Or féminin, en plus de Vicky López et Clara Serrajordi pour le prix du meilleur jeune talent. Cata Coll a quant à elle déjà décroché le prix de la meilleure gardienne, tandis que Pere Romeu sera récompensé ce soir en tant que meilleur entraîneur.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google