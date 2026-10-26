La série du Barça ne s'est pas arrêtée à López, puisque l'entraîneur Pere Romeu a décroché le trophée du meilleur entraîneur du monde après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a mené le FC Barcelone féminin vers de nouveaux exploits.

Le trophée a été remis par l'entraîneur espagnol Rafa Benítez, l'homme du célèbre miracle d'Istanbul, lorsqu'il avait conduit Liverpool à un retour historique (3-3) après avoir été mené de trois buts, avant de l'emporter aux tirs au but en finale de la Ligue des champions 2005.

Romeu est le véritable architecte de la dernière saison impressionnante du Barça féminin, le club catalan montant ainsi sur le podium du sacre pour la troisième fois aujourd'hui, après López et Lamine Yamal, qui a remporté le trophée du meilleur jeune joueur.

L'Espagnole Cata Coll a également été sacrée meilleure gardienne de but en 2026, après avoir joué un rôle central dans le parcours victorieux du Barça en Ligue des champions féminine.



