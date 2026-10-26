L'Espagnole Vicky López a été sacrée meilleure jeune joueuse du monde lors de la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or 2026, organisée par le magazine France Football, au London Palladium, ce lundi soir.
La star anglaise Lucy Bronze a remis le trophée, pour lequel cinq joueuses étaient en lice : Verle Boorman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi et Lily Yohannes. Mais le nom finalement annoncé fut celui de López, la joueuse du Barça, qui a confirmé une fois de plus que l'académie du club catalan produit des talents sans fin.