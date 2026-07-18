Après cinq jours de stage de préparation, la Juventus est déjà prête à disputer ses premiers matchs : aujourd’hui, les Bianconeri de Luciano Spalletti se rendent à Bâle pour affronter l’équipe entraînée par l’ancien joueur de la Juve Stephan Lichtsteiner, lors du premier match amical de cette pré-saison. Rendez-vous à 15h30 au St. Jakob-Park, et suivez le compte rendu en direct sur Calciomercato.com depuis l’enceinte où, en 1984, la Juventus avait battu le Porto 2-1 en finale de la Coupe des Coupes, trophée brandi par le capitaine Gaetano Scirea.





Cette rencontre permettra d’apprécier les premiers pas de la nouvelle recrue Jeff Ekhator, tandis que l’autre renfort estival, le Turc Zeki Celik (ex-Roma, arrivé libre), n’est pas encore retenu dans le groupe.





Comme Celik, les autres Bianconeri de retour de la Coupe du monde (ou encore engagés dans la compétition, à l’image de Nico Gonzalez) sont également absents : Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz et Weston McKennie.









BÂLE-JUVENTUS à 15h30

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