84' – Openda se distingue d’abord dans la surface de la Juve pour un soupçon de main, puis, lancé en contre-attaque, il est fauché juste à l’extérieur de la surface de Bâle par le gardien Salvi, qui est expulsé.

82' – Oboavwoduo s’essaie de nouveau, cette fois d’une frappe enroulée du droit qui passe à côté.

68' – Perin capte un tir croisé du gauche de Celar

65' – Coup de tête de Rugani, le ballon frôle la ligne de but sans trembler les filets suisses.

64' – Oboavwoduo frappe bien et oblige le gardien de Bâle, Salvi, à effectuer une belle parade, corner.

59' - Milik tente sa chance de la tête, mais sans cadrer

62' – Tir à bout portant de Celar, qui passe de justesse à côté

58' – Faute d'Arthur du Otele, penalty pour Bâle que Perin arrête face à Otele lui-même

54' - Openda tente sa chance, mais sa frappe trop molle ne donne rien

51' – Occasion pour Joao Mario, dont le tir enroulé du gauche est repoussé par le gardien de Bâle

48' - Miretti, profitant d'une erreur bâloise en phase de construction, se présente seul face au gardien mais voit son tir repoussé.

46' – À la mi-temps, Spalletti procède à une large rotation en faisant entrer Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik et Oboavwoduo ; seul Openda conserve sa place.





45' – Un coup franc de Shaqiri est bien capté au sol par Di Gregorio.

40' – Cambiaso enroule sa frappe du gauche des 25 mètres, mais le ballon frôle le montant.

34' – Douglas Luiz tente sa chance, mais sa frappe à bout portant est repoussée par le gardien bâlois.

28' – Blessure pour Ekhator, qui s'effondre après un tacle et se plaint d'une gêne au genou. L'ancien Genois se relève mais Spalletti le remplace par Openda. À la mi-temps, Sky évoque un possible problème musculaire à la cuisse.

23' – Tir de Boga, repoussé une nouvelle fois par Omlin

21' – Faute de Locatelli sur Metinho, le banc bâlois proteste vivement ; tension entre les deux staffs, Spalletti lançant à Lichtsteiner : « On n'a rien dit », allusion possible à une faute précédente des Suisses.

20' - Adzic tente sa chance d'un puissant tir du droit à bout portant : le gardien de Bâle repousse le ballon

18' – Premier essai de Metinho, une frappe du droit trop faible depuis l'entrée de la surface, que Di Gregorio capte sans difficulté.