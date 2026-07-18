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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Bâle-Juventus 0-0 : blessure d'Ekhator, penalty arrêté par Perin et du temps de jeu pour tout le monde lors du premier match de préparation de la saison

Juventus FC
Serie A

À Bâle, la Juventus a fait match nul 0-0 lors de son premier match amical de préparation.

Après cinq jours de stage de préparation, la Juventus entame déjà ses matchs : Les Bianconeri de Luciano Spalletti ont fait match nul 0-0 face au FC Bâle, entraîné par l’ancien joueur de la Juve Stephan Lichtsteiner, lors de leur premier match amical de pré-saison, dans l’enceinte où, en 1984, la Juventus avait battu Porto 2-1 en finale de la Coupe des Coupes, trophée brandi à la fin du match par le capitaine Gaetano Scirea. La Juventus affrontait ce mercredi une formation bien plus avancée dans sa préparation, qui entamera samedi 25 juillet la première journée de Super League suisse face au Servette. La rencontre a permis de voir à l’œuvre la nouvelle recrue Jeff Ekhator, contraint de sortir à la 28^e minute en raison d’une blessure musculaire – la seule note sombre de la journée –, tandis que l’autre renfort estival, le Turc Zeki Celik, ex-Défenseur de la Roma arrivé libre, n’était toujours pas dans le groupe convoqué.Comme lui, les retours de Coupe du monde (ou encore en lice, à l’image de Nico González) étaient absents : Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz et Weston McKennie.


En première période, Spalletti a aligné un 4-2-3-1 avec Ekhator en pointe, épaulé par Boga, Adzic et Zhegrova. Après la pause, la Juventus a été complètement remaniée, avec l’entrée de nombreux éléments de la « Nex Gen » intégrés à l’équipe première. Parmi les joueurs entrés en jeu figurent aussi les Brésiliens Douglas Luiz et Arthur, de retour de prêt et vraisemblablement destinés à partir à nouveau. Les occasions les plus franches pour la Juventus sont l’œuvre de Miretti, qui rate lamentablement une occasion seul face au gardien, et du jeune Oboavwoduo, sur lequel le gardien de Bâle, Salvi, s’illustre avant d’être expulsé pour une faute en dehors de la surface sur Openda lancé en contre-attaque. Les locaux se créent toutefois une occasion en or sur penalty, provoqué par une faute d’Arthur sur Otele, mais Perin, entré en jeu à la place de Di Gregorio, repousse la tentative de l’attaquant.



BÂLE-JUVENTUS 0-0

SCORERS : -


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    84' – Openda se distingue d’abord dans la surface de la Juve pour un soupçon de main, puis, lancé en contre-attaque, il est fauché juste à l’extérieur de la surface de Bâle par le gardien Salvi, qui est expulsé.

    82' – Oboavwoduo s’essaie de nouveau, cette fois d’une frappe enroulée du droit qui passe à côté.

    68' – Perin capte un tir croisé du gauche de Celar

    65' – Coup de tête de Rugani, le ballon frôle la ligne de but sans trembler les filets suisses.

    64' – Oboavwoduo frappe bien et oblige le gardien de Bâle, Salvi, à effectuer une belle parade, corner.

    59' - Milik tente sa chance de la tête, mais sans cadrer

    62' – Tir à bout portant de Celar, qui passe de justesse à côté

    58' – Faute d'Arthur du Otele, penalty pour Bâle que Perin arrête face à Otele lui-même

    54' - Openda tente sa chance, mais sa frappe trop molle ne donne rien

    51' – Occasion pour Joao Mario, dont le tir enroulé du gauche est repoussé par le gardien de Bâle

    48' - Miretti, profitant d'une erreur bâloise en phase de construction, se présente seul face au gardien mais voit son tir repoussé.

    46' – À la mi-temps, Spalletti procède à une large rotation en faisant entrer Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik et Oboavwoduo ; seul Openda conserve sa place.


    45' – Un coup franc de Shaqiri est bien capté au sol par Di Gregorio.

    40' – Cambiaso enroule sa frappe du gauche des 25 mètres, mais le ballon frôle le montant.

    34' – Douglas Luiz tente sa chance, mais sa frappe à bout portant est repoussée par le gardien bâlois.

    28' – Blessure pour Ekhator, qui s'effondre après un tacle et se plaint d'une gêne au genou. L'ancien Genois se relève mais Spalletti le remplace par Openda. À la mi-temps, Sky évoque un possible problème musculaire à la cuisse.

    23' – Tir de Boga, repoussé une nouvelle fois par Omlin

    21' – Faute de Locatelli sur Metinho, le banc bâlois proteste vivement ; tension entre les deux staffs, Spalletti lançant à Lichtsteiner : « On n'a rien dit », allusion possible à une faute précédente des Suisses.

    20' - Adzic tente sa chance d'un puissant tir du droit à bout portant : le gardien de Bâle repousse le ballon

    18' – Premier essai de Metinho, une frappe du droit trop faible depuis l'entrée de la surface, que Di Gregorio capte sans difficulté.

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  • BASILE-JUVENTUS, LE RÉSUMÉ DU MATCH

    Bâle - Juventus 0-0

    BUTEURS : -


    Bâle (4-2-3-1) : Omlin (46^e Salvi) ; Tsunemoto (79^e Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80^e Louis) ; Thorell (67^e Leroy), Metinho (79^e Vouilloz) ; Olaigbe (68^e Bacanin), Shaqiri (46^e Sow), Otele (66^e Salah) ; Ajeti (46^e Celar, 86^e Widmer D’Autilia). Entraîneur : Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio (46' Perin) ; Kalulu (46' Joao Mario), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi) ; Locatelli (46^e Miretti), Douglas Luiz (46^e Arthur) ; Zhegrova (46^e Oboavwoduo), Adzic (46^e Licina), Boga (46^e Milik, 78^e Owusu) ; Ekhator (29^e Openda). Entraîneur : Spalletti.


    Avertissements : Cambiaso (J), João Mario (J)


    Expulsé : Salvi (B)


    Notes : 58' Perin arrête un penalty tiré par Otele

  • BASILE-JUVENTUS : LE GROUPE RETENU

    Voici la liste des joueurs convoqués par Spalletti, avec leur numéro de maillot :

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 João Mário, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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