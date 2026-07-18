Après cinq jours de stage de préparation, la Juventus entame déjà ses matchs : Les Bianconeri de Luciano Spalletti ont fait match nul 0-0 face au FC Bâle, entraîné par l’ancien joueur de la Juve Stephan Lichtsteiner, lors de leur premier match amical de pré-saison, dans l’enceinte où, en 1984, la Juventus avait battu Porto 2-1 en finale de la Coupe des Coupes, trophée brandi à la fin du match par le capitaine Gaetano Scirea. La Juventus affrontait ce mercredi une formation bien plus avancée dans sa préparation, qui entamera samedi 25 juillet la première journée de Super League suisse face au Servette. La rencontre a permis de voir à l’œuvre la nouvelle recrue Jeff Ekhator, contraint de sortir à la 28^e minute en raison d’une blessure musculaire – la seule note sombre de la journée –, tandis que l’autre renfort estival, le Turc Zeki Celik, ex-Défenseur de la Roma arrivé libre, n’était toujours pas dans le groupe convoqué.Comme lui, les retours de Coupe du monde (ou encore en lice, à l’image de Nico González) étaient absents : Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz et Weston McKennie.
En première période, Spalletti a aligné un 4-2-3-1 avec Ekhator en pointe, épaulé par Boga, Adzic et Zhegrova. Après la pause, la Juventus a été complètement remaniée, avec l’entrée de nombreux éléments de la « Nex Gen » intégrés à l’équipe première. Parmi les joueurs entrés en jeu figurent aussi les Brésiliens Douglas Luiz et Arthur, de retour de prêt et vraisemblablement destinés à partir à nouveau. Les occasions les plus franches pour la Juventus sont l’œuvre de Miretti, qui rate lamentablement une occasion seul face au gardien, et du jeune Oboavwoduo, sur lequel le gardien de Bâle, Salvi, s’illustre avant d’être expulsé pour une faute en dehors de la surface sur Openda lancé en contre-attaque. Les locaux se créent toutefois une occasion en or sur penalty, provoqué par une faute d’Arthur sur Otele, mais Perin, entré en jeu à la place de Di Gregorio, repousse la tentative de l’attaquant.
BÂLE-JUVENTUS 0-0
SCORERS : -