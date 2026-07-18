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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Bâle-Juventus 0-0 : blessure d'Ekhator, penalty arrêté par Perin et du temps de jeu pour tous lors du premier match de préparation de la saison

Juventus FC
Serie A

À Bâle, la Juventus a fait match nul 0-0 lors de son premier match amical de préparation.

Après cinq jours de stage de préparation, la Juventus entame déjà ses matchs : Les Bianconeri de Luciano Spalletti ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Bâle, dirigé par l’ancien joueur de la Juve Stephan Lichtsteiner, lors du premier match amical de cette pré-saison, dans l’enceinte où, en 1984, la Juventus avait battu Porto 2-1 en finale de la Coupe des Coupes, trophée brandi à la fin de la rencontre par le capitaine Gaetano Scirea. La Juventus affrontait ce mercredi une formation bien plus avancée dans sa préparation, qui entamera samedi 25 juillet la première journée de Super League suisse face au Servette. La rencontre a permis de voir à l’œuvre la nouvelle recrue Jeff Ekhator, contraint de sortir à la 28e minute en raison d’une blessure musculaire – la seule note négative de la journée –, tandis que l’autre renfort estival, le Turc Zeki Celik, ex-Défenseur de la Roma arrivé libre, n’était toujours pas dans le groupe convoqué.Comme lui, les Bianconeri revenus de la Coupe du monde (ou encore engagés dans la compétition, à l’image de Nico González) étaient absents : Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz et Weston McKennie.


En première période, Spalletti a aligné un 4-2-3-1 avec Ekhator en pointe, épaulé par Boga, Adzic et Zhegrova. Après la pause, la Juventus a été complètement remaniée, avec l’entrée de nombreux éléments de la « Nex Gen » intégrés à l’équipe première. Parmi les joueurs entrés en jeu figurent aussi les Brésiliens Douglas Luiz et Arthur, de retour de prêt et toujours censés partir. Les occasions les plus franches pour la Juventus sont l’œuvre de Miretti, qui rate lamentablement une occasion seul face au gardien, et du jeune Oboavwoduo, sur lequel le gardien de Bâle, Salvi, s’illustre avant d’être expulsé pour une faute en dehors de la surface sur Openda lancé en contre-attaque. Les locaux se créent toutefois une occasion en or sur penalty, provoqué par une faute d’Arthur sur Otele, mais Perin, entré en jeu à la place de Di Gregorio, repousse la tentative de l’attaquant.



BÂLE-JUVENTUS 0-0

SCORER : -


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    84' – Openda se distingue d’abord dans la surface de la Juve pour un soupçon de main, puis, lancé en contre-attaque, il est fauché juste à l’extérieur de la surface de Bâle par le gardien Salvi, qui est expulsé.

    82' – Oboavwoduo s'essaie de nouveau, cette fois d'une frappe enroulée du droit qui passe à côté.

    68' – Perin capte un tir croisé du gauche de Celar

    65' – Coup de tête de Rugani, le ballon passe juste au-dessus de la transversale suisse.

    64' – Oboavwoduo frappe bien et oblige le gardien de Bâle, Salvi, à effectuer une belle parade, corner.

    59' - Milik tente sa chance de la tête, mais sans cadrer

    62' – Un tir à bout portant de Celar frôle le cadre

    58' – Faute d'Arthur du Otele, penalty pour Bâle que Perin arrête face à Otele lui-même

    54' - Openda tente sa chance, mais sa frappe trop molle ne donne rien

    51' – Joao Mario enroule sa frappe gauche, mais le gardien bâlois repousse

    48' - Grossière erreur de Miretti, qui hérite d'un cadeau de la défense bâloise, puis, seul face au gardien, voit sa tentative repoussée.

    46' – Au retour des vestiaires, Spalletti procède à une quasi-totalité de changements : seulsOpenda, déjà entré en jeu, et Perin, nouveau gardien, restent sur la pelouse. Les dix autres titulaires sont remplacés par Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik et Oboavwoduo.


    45' – Un coup franc de Shaqiri est bien capté au sol par Di Gregorio.

    40' – Cambiaso enroule sa frappe gauche des 25 mètres, mais le ballon frôle le montant.

    34' – Douglas Luiz tente sa chance, mais sa frappe à bout portant est repoussée par le gardien bâlois.

    28' – Blessure pour Ekhator, qui s'effondre après un tacle et se plaint d'une gêne au genou. L'ancien Genkois se relève mais Spalletti le remplace par Openda. À la mi-temps, Sky évoque un possible problème musculaire à la cuisse.

    23' – Tir de Boga, repoussé une nouvelle fois par Omlin

    21' – Faute de Locatelli sur Metinho : le banc bâlois proteste vivement, et un bref échange d'arguments oppose les deux staffs ; Spalletti lance à Lichtsteiner : « On n'a rien dit », allusion possible à une précédente faute suisse.

    20' - Adzic tente sa chance d'une puissante frappe du droit à bout portant, mais le gardien bâlois repousse le ballon.

    18' – Premier essai de Metinho, une frappe du droit sans puissance depuis l'entrée de la surface, facilement captée par Di Gregorio.

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  • BASILE-JUVENTUS, LE RÉSUMÉ DU MATCH

    Bâle - Juventus 0-0

    BUTEURS : -


    BÂLE (4-2-3-1) : Omlin (46^e Salvi) ; Tsunemoto (79^e Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80^e Louis) ; Thorell (67^e Leroy), Metinho (79^e Vouilloz) ; Olaigbe (68^e Bacanin), Shaqiri (46^e Sow), Otele (66^e Salah) ; Ajeti (46^e Celar, 86^e Widmer D’Autilia). Entraîneur : Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio (46' Perin) ; Kalulu (46' Joao Mario), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi) ; Locatelli (46e Miretti), Douglas Luiz (46e Arthur) ; Zhegrova (46e Oboavwoduo), Adzic (46e Licina), Boga (46e Milik, 78e Owusu) ; Ekhator (29e Openda). Entraîneur : Spalletti.


    Avertissements : Cambiaso (J), João Mario (J)


    Expulsé : Salvi (B)


    Notes : 58' Perin arrête un penalty tiré par Otele

  • BASILE-JUVENTUS : LE GROUPE CONVOQUÉ

    Voici la liste des joueurs convoqués par Spalletti, avec leur numéro de maillot :

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 João Mário, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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