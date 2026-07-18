84' – Openda se distingue d’abord dans la surface de la Juve pour un soupçon de main, puis, lancé en contre-attaque, il est fauché juste à l’extérieur de la surface de Bâle par le gardien Salvi, qui est expulsé.

82' – Oboavwoduo s'essaie de nouveau, cette fois d'une frappe enroulée du droit qui passe à côté.

68' – Perin capte un tir croisé du gauche de Celar

65' – Coup de tête de Rugani, le ballon passe juste au-dessus de la transversale suisse.

64' – Oboavwoduo frappe bien et oblige le gardien de Bâle, Salvi, à effectuer une belle parade, corner.

59' - Milik tente sa chance de la tête, mais sans cadrer

62' – Un tir à bout portant de Celar frôle le cadre

58' – Faute d'Arthur du Otele, penalty pour Bâle que Perin arrête face à Otele lui-même

54' - Openda tente sa chance, mais sa frappe trop molle ne donne rien

51' – Joao Mario enroule sa frappe gauche, mais le gardien bâlois repousse

48' - Grossière erreur de Miretti, qui hérite d'un cadeau de la défense bâloise, puis, seul face au gardien, voit sa tentative repoussée.

46' – Au retour des vestiaires, Spalletti procède à une quasi-totalité de changements : seulsOpenda, déjà entré en jeu, et Perin, nouveau gardien, restent sur la pelouse. Les dix autres titulaires sont remplacés par Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik et Oboavwoduo.





45' – Un coup franc de Shaqiri est bien capté au sol par Di Gregorio.

40' – Cambiaso enroule sa frappe gauche des 25 mètres, mais le ballon frôle le montant.

34' – Douglas Luiz tente sa chance, mais sa frappe à bout portant est repoussée par le gardien bâlois.

28' – Blessure pour Ekhator, qui s'effondre après un tacle et se plaint d'une gêne au genou. L'ancien Genkois se relève mais Spalletti le remplace par Openda. À la mi-temps, Sky évoque un possible problème musculaire à la cuisse.

23' – Tir de Boga, repoussé une nouvelle fois par Omlin

21' – Faute de Locatelli sur Metinho : le banc bâlois proteste vivement, et un bref échange d'arguments oppose les deux staffs ; Spalletti lance à Lichtsteiner : « On n'a rien dit », allusion possible à une précédente faute suisse.

20' - Adzic tente sa chance d'une puissante frappe du droit à bout portant, mais le gardien bâlois repousse le ballon.

18' – Premier essai de Metinho, une frappe du droit sans puissance depuis l'entrée de la surface, facilement captée par Di Gregorio.