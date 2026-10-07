« Ce jeune projet, c’est Zola qui le mène, lui qui, entre autres, est aussi l’expression d’un talent qui n’est pas le fruit de la puissance physique. Après les déclarations faites après l’équipe d’Italie A, une chose s’est produite : je reçois un mail, et il y a le parquet fédéral qui doit vous interroger. Les équipes de Serie A voulaient savoir qui étaient les “fripouilles” dont j’avais parlé.

Quand on m’a posé cette question, j’ai répondu : “mais vous les connaissez, les bilans ?” “si 70 % des clubs ont des bilans avec des sorties supérieures aux entrées, si vous allez voir les postes de dépenses, là où les dépenses sont les plus importantes, alors c’est là qu’il y a les fripouilles”.

Quand j’ai commencé, on disait que le dirigeant le plus doué et le plus intègre qu’il y avait était un certain Marchetti, de Piacenza. Il a arrêté tôt, mais des gens comme lui auraient dû rester dans le football. Je me revois en lui, j’avais arrêté pendant six ans, mais ensuite le football est une maladie et je suis revenu ».