L’Italie Espoirs a atteint l’objectif le plus important qui se présentait à elle, à savoir la qualification pour la phase finale du prochain Euro de la catégorie, qui permettra de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques. Le sélectionneur Silvio Baldini, qui a aussi occupé le rôle de sélectionneur intérimaire de l’Italie entre Gattuso et Mancini, a été l’un des promoteurs de la révolution jeune que l’Italie est en train de mener et, au micro de Sky Sport, il a raconté comment il travaille et ce que l’Italie doit attendre à l’avenir.
Baldini : « En Italie, il n’y a pas de dirigeants à la hauteur. Des filous ? Regardez les bilans... Les clubs doivent investir dans les Italiens, mais pas avec de l’argent, en les faisant jouer. Ils sont 11-12 à être prêts pour Mancini. Liberali ? Le physique ne compte pas si vous avez du talent »
EN ITALIE, LE PROBLÈME, CE SONT LES DIRIGEANTS
« Les joueurs sont là. Le problème dans le football, ce n’est pas d’avoir des jeunes et de les former, ni que les talents ont disparu. Dans le football, il n’y a pas de dirigeants à la hauteur, capables de faire les choses comme il faut. Les joueurs, vous les voyez, vous voyez comment ils s’expriment. L’équipe d’Italie A a intégré ces jeunes et, tout de suite, on a respiré un autre air et un autre état d’esprit »
ILS DOIVENT JOUER ET JOUER EN ITALIE
« S’ils ne jouent pas, il est normal qu’ils ne progressent pas. Les clubs devraient investir bien davantage. Investir, cela veut dire les faire jouer, mais pas sur le plan économique : en les faisant jouer ici, pas en les prêtant ou en les envoyant jouer dans d’autres championnats. »
À mes joueurs, je dis : « Ne pensez pas à l’argent, pensez à émouvoir les gens »
« Le football provoque des émotions. À mes joueurs, je dis qu’ils sont des artistes. Ils sont comme des poètes, des écrivains, ils doivent émouvoir les gens. En émouvant les autres, vous vous émouvrez aussi. Ne faites pas ce métier seulement pour l’argent. Faites à l’entraînement ce que vous feriez avec vos enfants et vos familles. De là viendront non seulement de meilleurs salaires et de meilleures opportunités, mais aussi la joie de faire ce travail »
Ranieri, le lien entre les jeunes et les grands
« Notre collaboration avec Mancini est d’ordre professionnel. L’équipe d’Italie m’a pratiquement laissé tous les meilleurs joueurs pour l’Euro. Ensuite, il y a Claudio Ranieri, qui est une personne spéciale, qui s’occupe de cette collaboration entre les Espoirs et l’équipe première, et qui possède une expérience hors du commun. Entre nous, c’est lui qui tire les ficelles ; à Pescara et lors du stage d’avant-match, il était là avec nous et les mots qu’il a prononcés ont été magnifiques, ils nous ont apporté de la sérénité. Entre moi et l’équipe d’Italie, il y a ce personnage clé qui fait passer les joueurs du bas vers le haut, en harmonie aussi avec Mancini »
LES MÊMES SYSTÈMES ? FAUX
« Pour moi, c’est une erreur de penser qu’il faut utiliser le même système entre les équipes de jeunes et l’équipe première. Ce n’est pas la tactique qui fait la différence, mais l’expression du talent. Nous devons former des joueurs forts et de qualité, puis, quand ils iront jouer en équipe première, ce sera au sélectionneur et à eux de s’adapter. Pour moi, penser qu’il faut appliquer la même tactique partout, indépendamment des joueurs, n’a aucun sens. »
BEAU JEU OU DÉFENSE ? CE QUI COMPTE, C’EST L’ESPRIT
« Ce qui fait la différence, c’est l’état d’esprit et la mentalité. Ce n’est pas une question d’attaque ou de bloc bas, d’autant que cela dépend toujours de l’adversaire. Si l’adversaire est plus fort que toi, il est normal que tu défendes bas et tu dois savoir le faire. Mais ce qui compte, c’est l’état d’esprit quand tu as le ballon. Dès que tu l’as, tu dois penser à vouloir marquer et non à perdre du temps ou à tenter des actions qui ne vont pas de l’avant. Parce que, comme je l’ai dit avant, ce sont tous des artistes et ils doivent faire vibrer les gens »
QUI EST PRÊT ?
« Pisilli, Koleosho, Ahanor ? Il y a beaucoup de garçons qui ne sont pas prêts, ils sont tout à fait prêts. Si l’objectif est de donner un élan à notre football avec ces garçons de 20, 21 et 22 ans, c’est possible. Mancini est quelqu’un qui fait débuter les jeunes et les lance. Liberali en est un, bien sûr, mais c’est le cas de tous. Pour moi, il y en a 11 ou 12 qui sont tout à fait prêts »
Liberali et les « jeunes sans physique »
« Le problème, c’est que les clubs ne vont pas voir s’ils sont grands ou petits pour évaluer le physique et l’ADN des garçons, mais pour proposer de prendre celui-ci ou celui-là. Sinon, Messi n’aurait pas joué au football. Ne touchons pas à Maradona, mais Pelé lui-même mesurait 1,70 m. La dimension physique compte pour beaucoup de raisons, mais si quelqu’un a du talent et n’a pas un physique de Superman, cela ne compte pas du tout. Si tu as du talent, tu dois seulement savoir lire le moment et les actions pour faire mal aux adversaires »
Les escrocs dans les clubs sportifs
« Ce jeune projet, c’est Zola qui le mène, lui qui, entre autres, est aussi l’expression d’un talent qui n’est pas le fruit de la puissance physique. Après les déclarations faites après l’équipe d’Italie A, une chose s’est produite : je reçois un mail, et il y a le parquet fédéral qui doit vous interroger. Les équipes de Serie A voulaient savoir qui étaient les “fripouilles” dont j’avais parlé.
Quand on m’a posé cette question, j’ai répondu : “mais vous les connaissez, les bilans ?” “si 70 % des clubs ont des bilans avec des sorties supérieures aux entrées, si vous allez voir les postes de dépenses, là où les dépenses sont les plus importantes, alors c’est là qu’il y a les fripouilles”.
Quand j’ai commencé, on disait que le dirigeant le plus doué et le plus intègre qu’il y avait était un certain Marchetti, de Piacenza. Il a arrêté tôt, mais des gens comme lui auraient dû rester dans le football. Je me revois en lui, j’avais arrêté pendant six ans, mais ensuite le football est une maladie et je suis revenu ».
Sélectionneur intérimaire
« L’expérience comme sélectionneur ? C’était beau. Je savais que j’allais gagner, ce n’étaient pas des garçons mis là par hasard, je savais qu’ils avaient de la qualité. Pour moi, équipe A ou Espoirs, cela ne change rien, pour moi l’Italie, ce sont ces garçons. Ce n’est pas que je me suis senti plus fort pour avoir gagné contre le Luxembourg et la Grèce. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles