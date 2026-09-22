Azzurra Gallo, capitaine de l’équipe d’Italie U20, qui dispute actuellement la Coupe du monde (demain, la demi-finale contre l’Espagne), s’est confiée en exclusivité à Repubblica : « Être capitaine est une responsabilité que je ressens, vis-à-vis de l’équipe et du pays. Porter ce brassard signifie être présente non seulement sur le plan technique, mais aussi humain, sur et en dehors du terrain. C’est beau que mes coéquipières me fassent confiance. Ce que nous avons construit était inimaginable. »
Azzurra Gallo, capitaine de l’Italie U20 : « L’Espagne est forte, mais nous voulons gagner la Coupe du monde en dansant le reggaeton »
Ambiance hors champ
« Nous la trouvons entre un match de ping-pong et une partie de burraco. Et puis à table, quand nous mangeons ensemble. À ce moment-là, entre une blague et l’autre, je perçois une énergie différente. C’est comme si le temps cessait de s’écouler. Je n’ai pas besoin de regarder l’horloge : c’est magnifique. »
Une femme à la tête de la Fédération italienne de football
« Un jour, j’aimerais voir une femme à la tête de la Fédération de football. Notre mouvement est en forte croissance, mais il reste beaucoup à faire sur l’écart salarial avec nos collègues. Je suis contente des nouvelles règles de la Fifa qui, à partir de cette Coupe du monde, obligent les fédérations à nommer une femme comme sélectionneuse ou comme adjointe dans toutes les sélections féminines : nous nous sentons davantage représentées. La relation avec le sélectionneur Matteucci et son adjointe Lisi est excellente. »
L’Espagne est forte
« Ils sont forts, on le sait, mais ils ne nous font pas peur. On peut rivaliser avec eux »
Comment on fête ça
« Dans le vestiaire, nous dansons sur du reggaeton et de la musique espagnole »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles