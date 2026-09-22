Azzurra Gallo, capitaine de l’Italie U20 : « L’Espagne est forte, mais nous voulons gagner la Coupe du monde en dansant le reggaeton »

« Un jour, j’aimerais voir une femme à la tête de la Fédération de football. Notre mouvement est en forte croissance, mais il reste beaucoup à faire sur l’écart salarial avec nos collègues. Je suis contente des nouvelles règles de la Fifa qui, à partir de cette Coupe du monde, obligent les fédérations à nommer une femme comme sélectionneuse ou comme adjointe dans toutes les sélections féminines : nous nous sentons davantage représentées. La relation avec le sélectionneur Matteucci et son adjointe Lisi est excellente. »