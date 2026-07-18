AZ Alkmaar officialise l'arrivée de Maximilian Ibrahimovic en provenance du Milan AC, selon le communiqué du club

Dans un communiqué officiel, le club néerlandais de l’AZ Alkmaar a annoncé que Maximilian, le fils d’Ibrahimović, fera ses débuts avec le Jong AZ Alkmaar. Le club attendra que le jeune attaquant se remette de sa blessure avant de l’intégrer à l’effectif. Voici le contenu du communiqué.

« Maximilian Ibrahimović aura l'occasion de se remettre d'une légère blessure, puis de rejoindre le Jong AZ. On ne sait pas encore quand l'attaquant de 19 ans fera son retour sur le terrain. Une fois de retour, il aura la possibilité de poursuivre son parcours de progression, fort de la conviction qu'il pourra, avec le temps, devenir un atout pour le club. »