Maximilian Ibrahimovic, ailier offensif né en 2006, n’avait pas été convoqué par le Milan Futuro pour le stage de préparation, en raison de négociations sur le marché des transferts. Ce matin, l’AZ Alkmaar a officialisé l’arrivée de ce fils d’un ancien footballeur, qui revient d’un prêt aux Pays-Bas, où il évoluait avec le Jong Ajax, la réserve du club d’Amsterdam.
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AZ Alkmaar officialise l'arrivée de Maximilian Ibrahimovic en provenance du Milan AC, selon le communiqué du club
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Dans un communiqué officiel, le club néerlandais de l’AZ Alkmaar a annoncé que Maximilian, le fils d’Ibrahimović, fera ses débuts avec le Jong AZ Alkmaar. Le club attendra que le jeune attaquant se remette de sa blessure avant de l’intégrer à l’effectif. Voici le contenu du communiqué.
« Maximilian Ibrahimović aura l'occasion de se remettre d'une légère blessure, puis de rejoindre le Jong AZ. On ne sait pas encore quand l'attaquant de 19 ans fera son retour sur le terrain. Une fois de retour, il aura la possibilité de poursuivre son parcours de progression, fort de la conviction qu'il pourra, avec le temps, devenir un atout pour le club. »
LE COMMUNIQUÉ DU MILAN
L'AC Milan a officialisé la vente définitive des droits sportifs du joueur Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović au club d'Alkmaar Zaanstreek.
Le club lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.
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