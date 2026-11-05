Vicario 6 : peu sollicité en première période, hormis pour repousser sans difficulté un tir dévié. En seconde période, il n’a rien à faire : sa défense contre les rares frappes adverses et Smit l’épargne en tirant au-dessus depuis une très bonne position. Il ne peut rien sur le but, puis réalise une grande parade face à Meerdink dans les toutes dernières minutes du temps additionnel, même si l’occasion est annulée pour un hors-jeu de l’attaquant de l’AZ.

Kalulu 6 : sur le côté droit, il couvre Kolo Muani et tente parfois de le lancer, mais ne se projette que rarement en débordement. Plus entreprenant au début de la seconde période, il souffre en fin de match en reculant trop dans sa surface.

Gatti 7 : capitaine, il se montre attentif et précis en début de match, avec des interventions propres. Au début de la seconde période, il empêche Daal de passer et dévie sa frappe en corner. Il se montre ensuite trop désinvolte sur un contre, faisant perdre à son équipe une bonne occasion, puis manque quelques minutes plus tard la passe décisive pour Alajbegovic, une nouvelle fois aux avant-postes. Impérial à la 70e minute pour devancer son adversaire aux abords de sa surface, puis ressortir balle au pied. Il sort ensuite épuisé et laisse le brassard à Bremer (78e Bremer 5,5 : il entre et tente d’imposer sa présence au cœur de la surface lors de l’assaut final des Néerlandais, mais souffre beaucoup).

Lucumí 6 : aux côtés de Gatti, il tente d’être plus précis et de commettre moins de fautes que lors de ses dernières sorties. Après 80 minutes plutôt tranquilles, il souffre en fin de match, comme toute l’arrière-garde de la Juventus.

Kelly 5 : il complète le trio de défenseurs centraux de Spalletti. Bon au marquage, moins dans ses dégagements et dans la relance, au grand agacement de Spalletti sur le banc. Il est fautif, avec Cabal, sur le but du 2-1 de l’AZ.

Sarr 6 : un match solide et généreux dans l’effort. Il touche peu de ballons, mais joue un rôle précieux pour maintenir le lien entre les lignes, couvrir et récupérer le ballon.

T. Koopmeiners 7 : l’enfant prodigue retrouve Alkmaar et inscrit un beau but du gauche, de volée, sans célébrer lorsqu’il voit le ballon entrer. En seconde période, il n’ose pas tenter le lob de l’extérieur de la surface après une erreur au pied de De Busser, alors que le gardien néerlandais est loin de ses buts. Il se distingue aussi par deux récupérations précieuses.

Cambiaso 5,5 : il débute comme milieu excentré, puis recule en phase défensive pour former une défense à cinq de la Juventus, avec Kalulu à droite et les trois défenseurs centraux. Un peu en difficulté au début de la seconde période, il reçoit un carton jaune et est remplacé à une demi-heure de la fin (60e Cabal 5 : il entre et occupe le côté gauche avec assurance, sans prendre de risques, passant aussi à droite lorsque c’est nécessaire en permutant avec Kalulu. Il est fautif, avec Kelly, sur le but du 2-1 de l’AZ).

Woltemade 5,5 : comme toujours, ses déplacements sont laborieux et ses passes souvent imprécises. Ce soir, il est l’avant-centre de la Juve, avec Kolo Muani à droite et Alajbegovic à gauche. Sur le but de Kolo Muani, il combine bien avec le Français (78e Ekhator 5,5 : il fait ses débuts, jouant davantage pour défendre que pour attaquer, et reçoit également un carton jaune).

Alajbegovic 6,5 : l’équipe joue principalement à droite, vers Kolo Muani, et moins de son côté. Il se signale au milieu de la première période par une puissante frappe du droit qui passe juste au-dessus de la barre, puis négocie quelques ballons avec le calme d’un vétéran. En seconde période, il est bien placé à deux reprises pour frapper au but, mais Koopmeiners puis Gatti manquent la dernière passe (60e Boga 6 : il se signale par deux accélérations dont il a le secret).

Kolo Muani 7,5 : il commence par une frappe croisée du droit qui passe au ras du poteau, puis, depuis son poste sur le côté droit, délivre une superbe passe décisive pour le but de Koopmeiners. Il se distingue ensuite en inscrivant le deuxième but de la Juventus d’une belle frappe du gauche, après avoir récupéré le ballon avec ténacité et combiné avec Woltemade. En seconde période, il part toujours de la droite, mais se déplace ensuite sur tout le front de l’attaque, prenant souvent de vitesse son adversaire direct (86e Douglas Luiz : non noté).

Entr. Spalletti 6,5 : il prépare bien son match, notamment avec la nouveauté Kolo Muani à droite. Reste à savoir s’il s’agit de l’intuition d’un soir ou d’un tournant de la saison, pour l’attaquant français comme pour Spalletti lui-même. Le début de la seconde période est également bien géré, mais son équipe ne porte pas le coup de grâce et souffre terriblement en fin de match, où les changements n’aident pas Spalletti.