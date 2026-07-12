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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

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Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora et dix autres stars de la Coupe du monde s’apprêtent à changer de club cet été, après avoir brillé en Amérique du Nord

Analysis
Coupe du monde
A. Bouaddi
Yan Diomandé
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
J. Quinones
C. Summerville
Maroc
Côte d'Ivoire
Pays-Bas
Mexico
Afrique du Sud
Norvège
Brésil
Nouvelle-Zélande
Bosnie-Herzégovine
FEATURES

La Coupe du monde possède le pouvoir extraordinaire de bouleverser une carrière. Il n’existe pas de scène plus prestigieuse dans le monde du football, ce qui signifie que les performances de haut niveau y suscitent un engouement et une exposition impossibles à obtenir ailleurs. Par conséquent, le marché des transferts s’emballe pendant et autour de la Coupe du monde, les clubs se précipitant pour s’attacher les services de talents jusqu’alors méconnus ou de stars soudainement révélées.

Cet été ne fera pas exception. La Coupe du monde 2026, la plus grande de l'histoire du football, offrira davantage de matchs et de sélections, donc plus de joueurs pour attirer l'œil des recruteurs, des entraîneurs et des clubs du monde entier.

Par exemple, Newcastle vient de s’entendre avec Fribourg sur un transfert de 51,5 millions de livres sterling (69 millions de dollars) pour Johan Manzambi, un attaquant polyvalent de 20 ans qui a joué un rôle clé dans le parcours de la Suisse jusqu’aux quarts de finale.

Mais qui d’autre, en brillant sur les terrains nord-américains, pourrait mériter un transfert estival ? GOAL passe en revue dix performances marquantes et analyse les destinations possibles dans les prochaines semaines ou mois.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Nouvelle-Zélande)

    Motherwell n’est pas pressé de céder Elijah Just, arrivé l’été dernier en provenance du club danois de Horsens. Toutefois, la donne a changé : l’ailier néo-zélandais, selon les mots de Chris Sutton, a « ajouté quelques zéros » à sa valeur marchande en inscrivant trois buts lors de la Coupe du monde.

    Selon les dernières informations, le Celtic, champion d’Écosse, et Toulouse, club de Ligue 1, étudient tous deux des offres pour Just, auteur de sept buts lors de sa première saison à Fir Park. Le club pourrait ainsi récupérer quatre millions de livres sterling, soit dix fois la somme déboursée il y a un an.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud)

    L'agent de Mbekezeli Mbokazi, Basia Michaels, a confirmé que plusieurs « clubs prestigieux » ont déjà pris des renseignements en vue d'un transfert du défenseur cet été.

    Le défenseur de 20 ans, qui évolue au Chicago Fire, a disputé l’intégralité du parcours historique de l’Afrique du Sud jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du monde, et Naples ainsi que Nottingham Forest figureraient parmi les nombreux clubs intéressés par ce joueur formé aux Orland Pirates.

    « Je n’aurais vraiment jamais imaginé m’adresser à certaines des personnes avec lesquelles je discute en ce moment », a déclaré Michaels à Sportsboom. « Mais, pour moi, le plus important est de lui trouver une place dans l’un des cinq meilleurs championnats. Je pense que Mbokazi mérite de jouer en Ligue des champions, cela ne fait aucun doute. »

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemovic (Bosnie-Herzégovine)

    Selon la *Gazzetta dello Sport*, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, l’Inter suivait deprès le défenseur central bosnien Tarik Muharemovic, tandisque la Juventus songeait à récupérer un joueur qu’elle avait cédé définitivement à Sassuolo l’an dernier.

    Les deux géants de la Serie A regrettent désormais de ne pas avoir concrétisé leur intérêt alors qu’ils pouvaient encore l’acquérir à moindre coût. Sassuolo a en effet revu ses exigences à la hausse pour le défenseur, dont les performances lors de la Coupe du monde ont attiré l’attention de clubs de Premier League tels que Sunderland.

    Le joueur, âgé de 23 ans, privilégierait toujours un départ vers San Siro. Toutefois, la Juve avait négocié une clause de 50 % sur les droits de revente dans le contrat qui lie Muharemovic à Sassuolo. Or, dans le football moderne où l’argent règne, tous les indicateurs laissent penser que le défenseur finira par rallier le championnat le plus riche de la planète.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (Mexique)

    Julian Quinones a d’abord mis toutes les chances de son côté pour obtenir un transfert cet été en devançant Ivan Toney et Cristiano Ronaldo au classement du Soulier d’or de la Saudi Pro League la saison passée, avec 33 buts marqués en seulement 31 matches. Cependant, ce prolifique ailier gauche pourrait désormais avoir suffisamment fait ses preuves pour mériter un départ vers l’Angleterre, après avoir trouvé le chemin des filets lors de quatre des cinq rencontres du Mexique à la Coupe du monde.

    N’ayant signé son nouveau contrat avec Al-Qadsiah qu’en mai, le club saoudien n’est pas pressé de le céder et pourrait réclamer une indemnité substantielle pour ce joueur de 29 ans, tard venu à la lumière, mais qui, selon les observateurs, sauterait sur l’occasion de jouer en Premier League.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (Mexique)

    Liverpool s’intéresserait de près au recrutement de Gilberto Mora, mais la tâche s’annonce ardue, le jeune milieu de terrain mexicain de 17 ans s’étant imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du moment.

    Mora a entamé la Coupe du monde avec le Mexique en tant que remplaçant, avant de s’imposer dans le onze de départ après sa prestation convaincante lors du dernier match de groupe face à la Tchéquie, puis de maintenir son niveau contre l’Équateur et l’Angleterre.

    Si son talent demeure encore brut, son potentiel est déjà flagrant. Liverpool pourrait donc affronter une concurrence de poids – Manchester City, Arsenal, Barcelone et le Real Madrid – pour recruter ce jeune joueur dont la valeur est désormais estimée à 40 millions d’euros.


  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Antonio Nusa (Norvège)

    Erling Haaland a fait sensation aux États-Unis cet été, tant sur le terrain qu’en dehors, mais il n’était pas le seul joueur norvégien à avoir attiré l’attention. Antonio Nusa a rappelé à tout le monde pourquoi il est depuis longtemps pressenti pour rejoindre la Premier League grâce à des performances prometteuses sur le flanc gauche de l’équipe de Stale Solbakken.

    Après avoir renoncé à le recruter lors du mercato de janvier, Tottenham serait désormais prêt à transmettre une offre officielle au RB Leipzig pour le joueur de 21 ans, même si des rumeurs indiquent qu’Arsenal pourrait contrer une nouvelle fois les plans des Spurs, comme lors du transfert d’Eberechi Eze l’été dernier.

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Crysencio Summerville (Pays-Bas)

    Le mercato d’urgence a déjà démarré à West Ham : après le départ de Matheus Fernandes vers Tottenham pour 85 millions de livres sterling, Crysencio Summerville s’apprête à quitter à son tour le London Stadium. Un départ qui pourrait toutefois rapporter gros aux Hammers, le Néerlandais ayant brillé sous le maillot orange lors de la Coupe du monde.

    Bien qu’il n’ait été titulaire que lors de deux des quatre matches des Pays-Bas, l’attaquant a directement participé à quatre buts, dont deux réalisations personnelles. Sa performanceéclatante le place désormais dans le viseur de Liverpool, champion de Premier League 2024-2025, pour un transfert estimé à 50 millions de livres sterling, après avoir été courtisé par Fulham, formation de milieu de tableau.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Maroc)

    Le sang-froid impressionnant d’Ayyoub Bouaddi, qui a dominé le Brésil lors du match d’ouverture du Maroc au MetLife Stadium, a stupéfié ceux qui découvraient le jeune milieu de terrain lillois. Âgé de seulement 18 ans, il est depuis longtemps présenté comme un futur crack et devrait, dès cet été, rejoindre l’un des cadors du Vieux Continent contre un chèque mirobolant.

    Selon les dernières rumeurs, le joueur serait particulièrement courtisé en Angleterre : les géants de la Premier League Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent de près l’ancien international français U21, aligné d’entrée lors de quatre des cinq rencontres du Maroc en Amérique du Nord.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimaraes (Brésil)

    La Coupe du monde de Bruno Guimaraes s'est achevée sur une note amère : le capitaine de Newcastle a manqué un penalty en première période lors de la défaite du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale. Cependant, le milieu de terrain n'est pas vraiment responsable de l'élimination surprise de la Seleção. Sans ses quatre passes décisives, la sélection auriverde n'aurait même pas atteint ce stade de la compétition.

    Par conséquent, sa cote n’a pas baissé au cours des quatre dernières semaines ; elle a même grimpé, ce qui explique pourquoi on lui demande aujourd’hui de quitter Newcastle pour rejoindre Arsenal, le champion de Premier League, qui tente de recruter le milieu de terrain à moindre coût, profitant de sa volonté de quitter le projet en perdition de St James’ Park – mais devra probablement tout de même débourser au moins 80 millions de livres sterling pour s’attacher ses services.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Côte d’Ivoire)

    Si certains doutaient encore de la capacité de Yan Diomande à s'imposer au plus haut niveau, la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire a dissipé ces interrogations. L'ailier du RB Leipzig n'a certes pas marqué en Amérique du Nord et n'a délivré qu'une passe décisive, mais il a ébloui par ses feintes et sa vitesse explosive sur les premiers mètres.

    Avant le coup d’envoi de la compétition, Liverpool semblait en pole position pour recruter ce joueur de 19 ans, mais il apparaît désormais que le Paris Saint-Germain a gagné ses faveurs. Leipzig a fermement indiqué son intention de conserver son joyau une saison supplémentaire, toutefois tout laisse penser que Diomande prendra la direction du Parc des Princes cet été, pour un transfert à neuf chiffres.