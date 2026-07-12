Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora et dix autres stars de la Coupe du monde s’apprêtent à changer de club cet été, après avoir brillé en Amérique du Nord

Cet été ne fera pas exception. La Coupe du monde 2026, la plus grande de l'histoire du football, offrira davantage de matchs et de sélections, donc plus de joueurs pour attirer l'œil des recruteurs, des entraîneurs et des clubs du monde entier.

Par exemple, Newcastle vient de s’entendre avec Fribourg sur un transfert de 51,5 millions de livres sterling (69 millions de dollars) pour Johan Manzambi, un attaquant polyvalent de 20 ans qui a joué un rôle clé dans le parcours de la Suisse jusqu’aux quarts de finale.

Mais qui d’autre, en brillant sur les terrains nord-américains, pourrait mériter un transfert estival ? GOAL passe en revue dix performances marquantes et analyse les destinations possibles dans les prochaines semaines ou mois.