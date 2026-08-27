Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Ayyoub Bouaddi est le milieu défensif le plus prometteur du monde, mais le remplaçant de Rodri ne réglera pas tous les problèmes d'Enzo Maresca à Manchester City : GOAL note les plus grosses transactions du mercato estival 2026

Opinion
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec de très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque opération majeure, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre d’identifier les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur de l’académie le plus prometteur du club depuis Eden Hazard. Dans cette optique, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et son excellente performance avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil le 13 juin a rendu un départ estival inévitable. Cela reste néanmoins une somme incroyable pour Lille, qui avait auparavant estimé la valeur de Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà réalisé d’énormes ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao, mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il s’agit ici d’un bénéfice net pour un club à la réputation méritée en matière de développement et d’accompagnement des meilleurs jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc de récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en lui trouvant un successeur digne de ce nom. Il faut dire que le club a atteint ses deux objectifs : 65 M£, c’est un très beau montant pour un joueur de 30 ans remis depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, c’est énormément demander à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement l’immense vide laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut dire aussi que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste à savoir s’il pourra résoudre immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous Enzo Maresca, c’est une tout autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait toujours destiné à réaliser, et tôt plutôt que tard. Bouaddi a la réputation d’être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a aussi une confiance absolue en sa qualité. Il ne doute pas de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale en passant de la France au Maroc plus tôt cette année, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de jouer la Coupe du monde de cet été. Les performances étonnamment mûres de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et on ne lui laissera pas beaucoup de marge d’erreur compte tenu de son prix. Mais il semble assurément posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi aider à alléger sa charge et à lui enlever une partie de la pression pour réussir immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

    • Publicité
  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est une sacrée performance, compte tenu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il ne s’est jamais vraiment installé dans un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si ce dossier n’aboutit pas avant la date limite, City sera terriblement limité en options au milieu de terrain. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’apporter une solution de rechange et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement devenir une vente que City regrettera rapidement, rien ne garantissant qu’Anderson et Bouaddi justifient leurs prix XXL dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre nouvelle recrue Sean Steur, encore très brut à 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa capacité à casser des lignes par la passe et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière pour tout milieu ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur physiquement solide, expérimenté en Premier League et dont les meilleures années sont encore devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être une recrue avisée pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent peut-être que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se bercent d’illusions. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il n’apporte donc pas une menace comparable dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais cela devrait grandement aider le club à éviter de glisser dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais entrera directement dans le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il parvient à tirer Newcastle vers le haut du classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera perçu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à une montée en puissance immédiate. Newcastle est dans une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela dit, il possède les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle illustration du brillant modèle économique de Brighton. Le club de la côte sud avait peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba, alors relativement inconnu, en provenance de Lille il y a trois ans, mais cette décision s’est révélée extrêmement payante puisqu’il réalise une énorme plus-value seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à United, après une saison en demi-teinte, avec son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient initialement affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne affaire pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’afficher de l’inconstance. Le club du sud de l’Angleterre réinvestira inévitablement cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec une plus-value significative. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a fini par payer. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il était devenu clair que Brighton voulait une indemnité du même ordre que les 115 M£ que Chelsea lui avait versés pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’ils reviendraient à la charge pour Baleba à un moment donné. Ce moment est arrivé, avec Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu irrégulière du milieu de terrain pour conclure ce qu’il considérera comme une opération à prix réduit, dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba soient simplement le résultat d’un joueur encore un peu brut, ses meilleures années étant clairement encore devant lui. Sa saison a également été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il s’est nettement amélioré lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant soi-disant été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection depuis le milieu de terrain que United recherchait désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme pour un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route vers Old Trafford dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur qui n’est arrivé en Europe depuis son pays natal, le Cameroun, qu’il y a quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il signait un jeune joueur à fort potentiel en acceptant de débourser pas moins de 23 M£ pour l’attirer en 2023, alors qu’il n’était qu’un joueur de 19 ans relativement inconnu, et en dehors du coup d’arrêt de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à être un élément important d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait sur la liste des souhaits depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de couper les attaques adverses et de faire avancer son équipe ballon au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant à long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez improbable, à réaliser la vente la plus chère de l’histoire du club avec un joueur qui a davantage promis que tenu ses promesses durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois encore, été prêt à monter de façon aussi déroutante pour obtenir son homme, un an seulement après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte encore dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, de nouveau apte. Pour un joueur du calibre actuellement moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si la signature de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) avait fait hausser quelques sourcils, cet accord va les faire toucher le plafond. Tottenham a montré tout au long de l’été sa volonté de dépenser sans compter, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière sur cette paire de nouveaux milieux de terrain comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons de suite où il a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ sur Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier et de haut niveau, et à aucun moment de son passage à City l’ailier brésilien n’a démontré qu’il était capable d’apporter cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la façon dont les Spurs sont passés d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il est tout à fait possible que Savinho finisse par donner satisfaction et connaisse une grande réussite dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut éprouver un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être qualifié de flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si les Spurs avaient payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans devra maintenant être performant d’entrée et devenir rapidement un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour s’imposer s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, célèbre pour ses changements constants, à Manchester. Du point de vue du joueur, il s’agit d’un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », de l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, et d’un changement d’environnement souhaitable avec son départ pour Londres. Cependant, il subsiste ce sentiment impossible à dissiper qu’il portera toujours le poids de ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons que cela ne fait pas si longtemps que Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». On peut toutefois comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il n’était manifestement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot n’a pas semblé améliorer son humeur durant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Une recrue potentiellement astucieuse. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts, et le PDG de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit du centre de formation de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et cela ne fait pas si longtemps qu’il jouait assez bien pour se frayer un chemin jusqu’en équipe d’Angleterre. Jones semble certainement correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones ne présente évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître à Milan un succès aussi grand que celui du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air très nécessaire. Les choses s’étaient enlisées pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il désirait si désespérément à son poste préféré au milieu de terrain sous Andoni Iraola non plus. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de compatriotes John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’installer rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, est indéniablement d’un ou deux niveaux inférieure à la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans réclamaient 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club devra donc agir vite pour trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un autre joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : Voilà une décision déroutante de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Les Gunners étaient apparemment déterminés à renforcer le côté droit de leur arrière-garde après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur disposait sûrement déjà des outils nécessaires pour tenir sans eux et faire économiser une somme conséquente au club. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est nominalement un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce flanc si d’autres glissaient vers l’axe ou sur le côté. Arsenal aurait peut-être dû procéder à un remaniement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable pour une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa constitue désormais un frein direct à sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club cède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse pour ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : Il est certain qu’on ne peut pas reprocher à Konsa d’avoir changé d’air pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées plus prestigieux après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer un vrai combat pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires assurés et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce dernier rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, cela lui importera probablement très peu. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel tour de force ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une première impression positive en Premier League, en marquant un but et en délivrant une passe décisive pour ses débuts contre Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a en rien amélioré les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le moindre espoir de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant pour aider à financer une arrivée planifiée du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah a la réputation, méritée, d’être l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais recruter Reijnders est un sérieux signal d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de mener une course au titre cette saison. Le Nord-Irlandais fait certainement du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026, notamment grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant en parallèle une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui s’installera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées dans le football de clubs. Alors pourquoi a-t-il désormais choisi de passer ce qui devrait être les années de pointe de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu de terrain techniquement doué, avec le sens du but : il est clairement trop bon pour Al-Qadsiah et il existe un risque bien réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable crainte. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal bouclier défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a porté les succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce taux est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un immense chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que le club puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en Liga, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la pièce finale du puzzle pour permettre au Barça de remporter sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du jeu et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge déjà de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui ferait, selon certaines informations, face à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après avoir endommagé les ligaments de son genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années avec le Ballon d’Or 2024 aux commandes. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pâlit en comparaison de l’occasion de ramener le Barça tout en haut du football, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. C’est aussi un transfert qui pourrait permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux grands trophées aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il tienne le même rôle de patron total dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Selon certaines informations, le Real a proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il pensait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser un beau montant. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour Torres lors de sa signature en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et ils auraient dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’ils l’avaient prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Sortir son gros salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus influent dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais recruter un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles dans ce domaine, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation proche de la télépathie avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait apporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a toutes les chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa grande expérience de la scène au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment en ce qui concerne ses déplacements intelligents dans le dernier tiers du terrain. Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque de progrès dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand c’était lui qui disposait de Luis Enrique. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours dans les matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé sans lui pour rivaliser avec le PSG dans la quête de la gloire européenne. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise affaire, quelle que soit la manière de l’envisager. Oui, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais le joueur de 28 ans est en pleine force de l’âge et a été l’un des meilleurs Argentins à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cependant, on a aussi le sentiment que le moment était venu de se séparer. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a récolté deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a aussi recruté Jan Paul van Hecke et le coéquipier argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’équipe reste bien fournie en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de mener une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi une opération intelligente qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart sur Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui le fuit tant. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de conclure un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a jamais eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano comme elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League voyaient Romero comme un handicap en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau sur une pente ascendante avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique, qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’installer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur sur le plan sportif, mais une excellente nouvelle pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été l’unique éclaircie d’une campagne 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois pour les buts (17) et les passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type d’offre que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la filière ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, il faut aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir s’il possède actuellement assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’année prochaine est désormais largement ouverte au débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, on soupçonnait fortement le PSG d’être tout à fait disposé à encaisser un gros chèque pour l’attaquant français, qui faisait figure de laissé-pour-compte sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’aspect le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût combiné d’Aklouche, Torres et Godts, qui devraient offrir une couverture de qualité à Khvicha Kvaratskhelia, titulaire indiscutable sur l’aile gauche. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’assurer une place régulière de titulaire dans l’équipe constellée de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr soutenir que Godts ne peut que tirer profit du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fera souffler ses éléments clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quelle que soit la manière dont on l’envisage, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une somme d’argent considérable cet été, et sans doute trop, sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après être devenu une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides aussi bien au poste d’arrière droit qu’à celui d’arrière gauche, lui qui a participé aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Ses exploits ont notamment inclus un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut réellement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans compter qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien pourvus au poste de latéral après avoir recruté Andy Robertson libre, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence représente une meilleure option que tous les autres. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est repositionné avec succès sur Spence après avoir vu l’homme-clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle : latéral porté vers l’avant, aussi habile pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence constitue une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté qu’ils s’étaient vu demander 38 M£ (51 M$) par Tottenham il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils recrutent le joueur de 26 ans à prix cassé. Note : A+

    Pour Spence : Visiblement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans aucun doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes performances à la Coupe du monde. Bien qu’il ait fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été balloté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif première, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence en Angleterre, John Stones, plus tôt lors de ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a finalement été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les discussions après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus un jeune talent à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu exiger beaucoup plus. Cet argent contribuera néanmoins à aider le club à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de sa défense après le départ rapide de Marc Cucurella au Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior reconnu dans l’effectif. Il y aura toutefois des interrogations sur la capacité de Chavarria à atteindre le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs à son poste au monde. Hato a affiché une belle forme lors de la seconde partie de la saison dernière et jouit d’une très haute estime, si bien que Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un montant total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique par comparaison avec un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, Andoni Iraola, désormais entraîneur de Liverpool, l’ayant recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant que latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des poids lourds de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses opportunités pour impressionner sous les ordres de son compatriote Alonso, qui fait visiblement partie de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà assez juste dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le transfert libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans présente lui aussi un historique de blessures irrégulier et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes fiables avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt dans l’été, mais un gros investissement pour le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été un choix moins risqué. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés à enchaîner avec régularité, et il sera conscient des conséquences possibles en cas d’échec. Il sera forcément extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après avoir traversé l’an dernier une période compliquée qui l’a conduit à prendre du recul pour sa santé mentale. Le fait d’être porté par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été si critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son apparition en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide durant une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah deviendra le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. On a le sentiment que la direction des Blues essaie de récupérer de l’argent sur lui depuis un certain temps ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, Chelsea étant ouvert à une vente, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré et il a été prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard à cause des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Laisser partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu de terrain, mais il ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d'une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d'attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu'il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, étant donné que le Néerlandais n'a marqué qu'une seule fois lors de sa première saison complète avec l'équipe première de l'Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l'équipe. En tant que capitaine, l'international brésilien a aussi montré l'exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l'entrejeu une fois qu'il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n'est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s'avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s'appuyer sur le retour tant attendu d'Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s'intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine d'Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme à l'attaque et plus d'agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n'importe quel joueur d'Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d'Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu'il correspond parfaitement au style préféré d'Arteta. La force au milieu de terrain a été une raison essentielle du succès d'Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s'ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de enfin décrocher ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, le moment est désormais idéal pour que Guimaraes franchisse un cap en rejoignant l'un des cadors européens. Il est en pleine force de l'âge, comme il l'a prouvé sans l'ombre d'un doute lors de la Coupe du monde, en délivrant quatre passes décisives pour le Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre le statut de joueur de classe mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a le sens de la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de ne jamais renoncer, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases du héros culte sur mesure pour les fidèles d'Arsenal, quelqu'un qui ne sera absolument pas intimidé par l'énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt est un nouveau coup dur pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, le club espérera que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec encore moins de confiance et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera à coup sûr davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect des règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec le Real Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real dans un grand battage médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts n’a guère justifié l’emballement autour de lui. Mastantuono a aussi eu du mal avec une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, notamment lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à apprendre sur le plan de la maturité, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais il n’y a pas d’option d’achat dans l’accord avec la Fiorentina, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 afin d’être titulaire ailleurs, il était enfin censé devenir le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais après seulement trois matches dans la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, ce qui a immédiatement fait reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans état d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il a finalement payé Burnley 27 M£ il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, partir, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et qui pourrait jouer les outsiders pour une place européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le très prometteur défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à ce qui était un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était aussi dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les clubs de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait très bien demander le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moins forte. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté seulement un an plus tôt constitue une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous affûté leurs qualités à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus belle réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du parcours de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l'avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n'est pas novice quand il s'agit de vendre ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s'en remettra et dénichera bientôt une nouvelle pépite, et si Diomande s'adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen d'attirer ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, Rodrygo ne devant pas revenir avant 2027 alors qu'il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux ailes. Il a été avancé que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu'Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, grâce à sa vitesse et son agilité pour déverrouiller les défenses ainsi qu'à sa puissance et son intensité pour se battre afin de récupérer le ballon. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter le processus d'adaptation. Devancer le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l'existence de Diomande à la même période l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, club relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans l'équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s'est rapidement imposé comme une superbe trouvaille pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s'en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour toute une série de grands clubs européens, mais il n'avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait le chercher. Il reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu'il se retrouve dans cette position est vraiment remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield au terme de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n'était pas surprenant que Salah accepte l'offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course vers le titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n'a remporté aucun trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de s'asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont affiché un niveau très inférieur aux attentes, notamment les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l'harmonie dans le vestiaire à cause de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est évaporée et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d'un commun accord, un gaspillage d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d'indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus grands coups de l'histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le Joueur de l'année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n'a remporté la Süper Lig qu'une seule fois ce siècle et reste nettement dans l'ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club peut légitimement espérer réduire l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une vraie entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 22 buts en Süper Lig pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la façon de voir les choses, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre partant en Turquie en l'espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière dans l'indifférence. Il semblerait qu'aucun autre grand club en Europe n'ait manifesté d'intérêt pour l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d'un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un cas étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a bâti de façon inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là calme, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour remplacer l’international anglais contre un montant record pour le club de 41 M£ (55 M$). Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la précédente stratégie de transfert de Chelsea, très critiquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, respecté pour ses qualités de leader et comptant l’ancien entraîneur de Chelsea, aujourd’hui sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, parmi ses nombreux admirateurs, Henderson apportera toutes les qualités que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son savoir-faire pourraient être inestimables dans ces situations de détail où Chelsea a souvent flanché. Il devra toutefois convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture au bras survenue de manière accidentelle après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée pour Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attrayante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi inaugurer une nouvelle ère loin des pelouses alors que les Blues cherchent à refondre leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands titres. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, moment où il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important au vu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e transfert conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme milieu relayeur, Barco a apporté une vraie progression dans le jeu par sa qualité de passe vers l'avant, tout en couvrant chaque mètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco relevait presque de l'évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait connaître comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois-ci à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour l'amener au niveau supérieur. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Co sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira également Barco, malgré le fait qu'il n'a disputé que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et assimile autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point il s’agit d’un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très coté Stefanos Tzimas est toujours absent après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « mûrs » et « émotionnellement résilients », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Et il ne serait pas là pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League jusqu’à présent (13), son deuxième meilleur total étant survenu en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. La signature de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable de répondre présent. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la possibilité de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, de se voir accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il accumule un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera aussi Pedro, avec qui il avait noué une vraie connexion à Brighton, et pourrait être le mentor parfait pour lui, ainsi que pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ chargé d’émotion de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais surtout lors des deux dernières années de son contrat, ce qui rendait toujours peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ex-entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre au début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un sérieux défi pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même connu un brillant séjour de dix ans à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait sans doute du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il arrive libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon certaines informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il touchait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. À son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs en activité, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides à la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi, qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter pourrait aussi considérer cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour les grands trophées, sur la scène nationale comme européenne, dans le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a peut-être bien prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être bien adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir ses chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, et le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant, à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club peut penser qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cette somme sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier sur Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin d’un remaniement dans sa hiérarchie des défenseurs centraux, aucune de ses options actuelles, aussi confuses soient-elles, ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception d’un Levi Colwill de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir de belles promesses sans les confirmer, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même se mettre en quête d’un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur suffisamment correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait cruellement besoin sur le terrain. Le faire venir aux côtés de Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide sur laquelle construire. Il s’agit maintenant de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été exceptionnelles pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français chez les A et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux saisons en tant que joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir encore se tester et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du soi-disant « big six », après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, tant il a joué un rôle essentiel dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’appui de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme que c’est le second, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a vraiment plumé City dans cette affaire. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le lauréat du Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a néanmoins le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. L’importance du montant du transfert va s’accompagner d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri ne sera pas entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. Le montant reste flou à ce stade, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir des signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette piste, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important y soit attaché, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’élan et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que Villa sera tout de même obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, en ce sens qu’il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait sur un transfert définitif cet été, et donc la différence entre les montants serait déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, et Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs auparavant en sous-performance, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après qu’une qualification en Ligue des champions a de nouveau été assurée, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement plus s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un montant record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, cumulant un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble correct dans le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui suscite des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède la puissance physique et la vitesse nécessaires pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum offrir une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis aurait uniquement voulu rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’année prochaine. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund recevra d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une recrue potentiellement astucieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de l’étiquette de prochain grand talent allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pourrait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter les choses pour Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En gros, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d'Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues n’ont aucune compétition continentale à disputer, et pourtant le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de rejoindre Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera grandement à aider Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery dans d’autres secteurs. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une nouvelle preuve que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré de supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans la course pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été amené à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, nous pourrions bien voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert alors que Tielemans était écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure aux ligaments croisés antérieurs. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que le transfert était proche d'aboutir. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va atténuer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler des opérations pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité bien nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club à part entière. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L'étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l'équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et des performances souvent convaincantes lorsqu'il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d'options. Cependant, le joueur de 22 ans n'a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l'offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n'est pas encore un titulaire garanti était visiblement trop belle pour être refusée. C'est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s'apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l'importante somme proposée signifie que l'offre était probablement trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n'est pas un transfert dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts un peu déroutants pour toutes les parties. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s'est tourné dans la panique vers Santos afin d'éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de la préparation estivale, le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est toujours à la Coupe du monde avec l'Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l'échec de la piste Fernandes, mais Santos n'est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package de 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était manifestement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l'entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L'espoir sera qu'à 22 ans, il ait encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait d'avoir été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné le bon et le moins bon dans l'équipe de Chelsea, Santos quitterait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première », selon des informations rapportées. Reste à voir s'il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu'à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d'autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos estime peut-être avoir besoin d'un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque ses futurs ex-employeurs ne se sont qualifiés pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s'imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en surprenant Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement dilapidée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue impressionnante. À peine un jour après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de preuves d'ambition ? Le débat est ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir des garanties encore plus solides pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont maintenant vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L'idée de départ était que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a au lieu de cela rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment expliquer cela ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali à long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont entravé la campagne 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, il faut le reconnaître : lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se bâtir une réputation de chasseur de bonnes affaires tout en composant avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse à Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une solution à long terme, mais pour un tarif aussi bas, il est difficile de dire qu’il ne peut pas constituer un intérim convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce genre de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu que cette clause libératoire soit incluse dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il laisse Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité colossale, qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que des ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham a réussi à obtenir exactement ce qu’il demandait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Spurs a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si débourser 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, alors là on passe au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le juge parfait pour son style de jeu. Cependant, ce transfert dégage un indéniable parfum de panique. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à tout faire pour remodeler son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et immédiatement, sinon il deviendra vite un nouvel argument pour accabler les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé à Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un transfert plutôt latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée réelle du passage de l’Italien à Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains pourraient avancer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste tout de même un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l’officialisation du transfert, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n’était pas une décision réactionnaire concernant un joueur sorti de nulle part et s’étant fait un nom lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a concrétisé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il croit, de manière compréhensible, qu’il peut se révéler être un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération très habile de l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, dès lors que l’Inter et Chelsea, entre autres, ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable que le conserver serait un combat difficile. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup en ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-26, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation quand il était enfant et qu’il serait censé avoir supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues rapportée par la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être séduit par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Le champion d’Europe va se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à lui payer une somme aussi ridicule pour un joueur de complément qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui n’est guère flatteur pour le Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’arrange rien non plus. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et en particulier pour un Milan loin de crouler sous l’argent. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en termes de garantie de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité qui arrive enfin pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il faut toutefois aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une vraie pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. C’était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même si c’est déjà une grosse somme en soi, elle est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ce que tu vaux... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup particulièrement avisé de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait déjà été rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Ce montant sera inévitablement réinvesti dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans ce qui serait un transfert séparé après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert impulsé par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas penser que Tottenham s’est laissé entraîner à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations suggérant que Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû se situer de façon réaliste autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de relance et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait très bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Vraisemblablement, ni Chelsea ni Liverpool n’ont concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, il n’y a vraiment plus qu’à remonter après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en offrant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions à un stade avancé et une offre des Magpies qui aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Munoz peut jouer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans la ligne d’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup défensivement, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que le transfert se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux dépendait du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer durablement et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour Yan Diomande, le magicien des ailes très coté du RB Leipzig, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, annoncées autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a, au moins, déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gaspillage du temps de tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu du faible niveau affiché par le défenseur central tout au long de la poussive défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore loin des années de plénitude pour les joueurs à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert ressemble à un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses repères comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant, qui a été absolument essentiel dans la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était en quelque sorte le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au FC Barcelone, son grand rival. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même été commentées par Bernardo lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été remarquable. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo à Barcelone. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire plus, Silva est annoncé en partance vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, toutefois, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’occasion d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son perchoir est un défi qu’il accueillera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est intense au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui est devenu une pièce défensive maîtresse pour les Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon plusieurs informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a ouvertement critiqué la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à en obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience a été privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho fasse loi, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche pas plus tard que l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser sans compter pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale sur le marché des transferts ces dernières années, et cela nécessitera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement en profiter ? Il a au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait du mouvement dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, étant devenu désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement au risque de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, d’autant plus compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans aucun doute parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, personnage clé de l’ère Jurgen Klopp, recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a agi tôt pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson durant le mercato d’hiver s’il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement installé à Anfield, alors qu’il est apparu avec une clarté cruelle, au cours de la difficile campagne 2025-2026 de Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. D’ailleurs, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n’entraîne une nouvelle baisse du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement toujours surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se casser la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait constitué un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas de très bonnes performances et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement disputé plus de matches comme titulaire lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’aurait sans doute imaginé, ce qui signifie qu’il aborde son départ pour l’Amérique du Nord dans une situation correcte, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé de prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, et la Juventus faisait partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité que de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité estimer que Tottenham est une option plus attractive aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est indiscutablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent avec intelligence, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de la Ligue des champions à d’éventuelles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St James’ Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement pour des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc ce n’est pas de bon augure que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre chez lui soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait certainement s’avérer un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à son arrivée. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui jetterait un jour plus favorable sur ce prix, et il a aussi été souligné que le natif de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League donnent une bien meilleure indication du rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon a davantage de chances d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de choses dont les rêves sont faits. Malgré des performances vraiment irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert dans un grand club qu’il convoitait visiblement depuis un certain temps. Il a lui-même admis que les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi étant enfant, lui avaient fait tourner la tête, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera soumis à une énorme pression pour justifier son montant, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer de jouer avec Anthony Elanga à être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle