Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il pensait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser un beau montant. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour Torres lors de sa signature en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et ils auraient dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’ils l’avaient prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Sortir son gros salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus influent dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais recruter un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles dans ce domaine, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation proche de la télépathie avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait apporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a toutes les chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa grande expérience de la scène au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment en ce qui concerne ses déplacements intelligents dans le dernier tiers du terrain. Note : A-

Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque de progrès dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand c’était lui qui disposait de Luis Enrique. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours dans les matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé sans lui pour rivaliser avec le PSG dans la quête de la gloire européenne. Note : B-

James Westwood