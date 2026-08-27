Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez improbable, à réaliser la vente la plus chère de l’histoire du club avec un joueur qui a davantage promis que tenu ses promesses durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois encore, été prêt à monter de façon aussi déroutante pour obtenir son homme, un an seulement après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte encore dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, de nouveau apte. Pour un joueur du calibre actuellement moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+
Pour Tottenham : Si la signature de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) avait fait hausser quelques sourcils, cet accord va les faire toucher le plafond. Tottenham a montré tout au long de l’été sa volonté de dépenser sans compter, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière sur cette paire de nouveaux milieux de terrain comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons de suite où il a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ sur Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier et de haut niveau, et à aucun moment de son passage à City l’ailier brésilien n’a démontré qu’il était capable d’apporter cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la façon dont les Spurs sont passés d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il est tout à fait possible que Savinho finisse par donner satisfaction et connaisse une grande réussite dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F
Pour Savinho : Il faut éprouver un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être qualifié de flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si les Spurs avaient payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans devra maintenant être performant d’entrée et devenir rapidement un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour s’imposer s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, célèbre pour ses changements constants, à Manchester. Du point de vue du joueur, il s’agit d’un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », de l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, et d’un changement d’environnement souhaitable avec son départ pour Londres. Cependant, il subsiste ce sentiment impossible à dissiper qu’il portera toujours le poids de ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-
Krishan Davis