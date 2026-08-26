Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent, et a exaspéré les supporters par son irrégularité dans la finition. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça manquait déjà de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un sommet historique après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour Torres lors de sa signature en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et ils auraient dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’ils l’avaient prolongé en raison d’une clause spécifique du deal. Retirer son lourd salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les A avec l’Espagne dès 2020. La fluidité positionnelle a été à la base du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres fait partie des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il possède aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait porter ses fruits immédiatement pour les doubles champions d’Europe en titre. Il y a toutes les chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas le remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, en particulier par la justesse de ses déplacements dans le dernier tiers.Note : A-

Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une montée en gamme, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancée dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait alors de Luis Enrique. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui vers lequel Luis Enrique reviendra toujours dans les matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les côtés, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas indispensable en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui.Note : B-

James Westwood